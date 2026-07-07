Dall’8 luglio all’11 ottobre 2026 Palazzo Barberini ospita “Donna in blu che legge una lettera” di Vermeer, straordinario prestito dal Rijksmuseum di Amsterdam con percorso multimediale dedicato.

Dal 8 luglio all’ 11 ottobre 2026 presso le Gallerie Nazionali di Arte Antica si può ammirare uno dei vertici della pittura olandese del Seicento: il capolavoro di Johannes Vermeer Donna in blu che legge una lettera, straordinario prestito concesso dal Rijksmuseum di Amsterdam. L’opera sarà esposta a Palazzo Barberini, nella Sala Paesaggi, al termine di un percorso che coinvolge anche la Sala Ovale.

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L’iniziativa, intitolata Un Vermeer a Palazzo Barberini, è curata da Thomas Clement Salomon e Paola Nicita e si inserisce nel dialogo avviato dalle Gallerie con alcune tra le più prestigiose istituzioni museali internazionali, offrendo al pubblico italiano l’occasione rara di incontrare da vicino un dipinto del maestro di Delft.

INSTALLATION VIEW_Ph. Alberto Novelli & Alessio Panunzi

Il capolavoro e i temi dell’arte di Vermeer

Realizzata intorno al 1663-1664, Donna in blu che legge una lettera è considerata uno dei massimi esiti della produzione di Vermeer e una delle immagini più riconoscibili della pittura olandese. La giovane figura femminile, colta nell’atto di leggere una missiva in un interno domestico silenzioso, è rischiarata dalla luce che entra da una finestra laterale, elemento che diventa strumento per costruire spazio e atmosfera emotiva.

Nel soggetto della corrispondenza epistolare si concentrano molti dei temi tipici dell’artista: l’intimità della vita quotidiana, la sospensione narrativa, la capacità di evocare sentimenti e relazioni lasciando che sia lo sguardo dello spettatore a completare la storia. Pochi elementi essenziali e una composizione di assoluto equilibrio trasformano un gesto ordinario in un’immagine di intensa concentrazione psicologica.

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Johannes Vermeer (Delft, 1632 -1675), Donna in blu che legge una lettera, 1662 -1664 ca, olio su tela, 46,5 x 39 cm, Rijksmuseum, Amsterdam; In deposito dalla Città di Amsterdam (Lascito A. van der Hoop, 1885)

Un percorso multimediale e il restauro del Rijksmuseum

Il progetto espositivo si sviluppa tra Sala Ovale e Sala Paesaggi, dove una serie di contenuti digitali accompagna il pubblico alla scoperta dell’arte di Vermeer. Approfondimenti dedicati illustrano la storia del dipinto, la tecnica pittorica del maestro olandese e il contesto culturale in cui l’opera è stata realizzata, offrendo strumenti per leggere la scena e i suoi dettagli.

L’esposizione permette anche di apprezzare gli esiti del restauro condotto dal Rijksmuseum nel 2010, che ha restituito al quadro la luminosità originaria dei colori. La rimozione delle vernici alterate dal tempo ha riportato alla luce l’intensità dei blu e numerosi particolari esecutivi, aprendo nuove prospettive di studio su uno dei dipinti più amati della pittura europea.

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Informazioni di visita e accesso al capolavoro

Il percorso culmina nella Sala Paesaggi, dove Donna in blu che legge una lettera è presentata in uno spazio dedicato che consente un’osservazione ravvicinata dell’opera e dei suoi raffinati dettagli. La mostra conferma l’impegno delle Gallerie Nazionali di Arte Antica nel rendere accessibili opere di eccezionale rilievo provenienti da importanti collezioni internazionali.

L’iniziativa è aperta al pubblico dall’8 luglio all’11 ottobre 2026, dal martedì alla domenica, dalle 10.00 alle 19.00 (ultimo ingresso alle 18.00); giorno di chiusura: lunedì. La prima domenica del mese è prevista una giornata a ingresso gratuito, per la quale è consigliata la prenotazione. Il biglietto delle Gallerie Nazionali di Arte Antica, al costo intero di 15 euro e ridotto a 2 euro per i visitatori tra i 18 e i 25 anni, è valido per 20 giorni per un accesso a ciascuna delle sedi del museo, Palazzo Barberini e Galleria Corsini.

Foto: Ufficio Stampa