Al MVSA di Sondrio, La Milanesiana dedica una mostra a Georgia O’Keeffe attraverso le tavole senza testi di Sara Colaone, tra fumetto e arte moderna, dal 13 luglio al 30 agosto.
Nel programma della 27esima edizione de La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, il fumetto incontra l’arte moderna a Sondrio. Dal 13 luglio al 30 agosto, le sale del MVSA – Museo Valtellinese di Storia e Arte ospitano la mostra SARA COLAONE. GEORGIA O’KEEFFE. SGUARDI SULL’ARTE MODERNA, un omaggio alla grande pittrice americana a quarant’anni dalla sua scomparsa.
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Curata da Elisabetta Sgarbi con progetto di allestimento di Luca Volpatti, l’esposizione presenta circa trenta opere tra tavole e bozzetti originali, senza testi, che traducono in immagini la vita e la ricerca di Georgia O’Keeffe. Un percorso che nasce dalla graphic novel Georgia O’Keeffe, biografia a fumetti firmata da Sara Colaone con testi di Luca de Santis.
Una graphic novel per leggere l’eredità di Georgia O’Keeffe
Nel solco del tema 2026 de La Milanesiana, “Il desiderio e la legge”, la mostra indaga la figura di Georgia O’Keeffe come pioniera dell’arte moderna e simbolo di libertà espressiva. Prima artista donna a esporre al neonato MoMA di New York nel 1929, O’Keeffe ha proposto una pittura controcorrente, in cui i soggetti vegetali diventano corpi, sospesi tra astrazione e figurazione, mettendo in crisi letture esclusivamente sessuali e il perbenismo del suo tempo.
Le tavole di Sara Colaone isolano gesti, sguardi e paesaggi per restituire questa tensione tra regola e slancio creativo. La scelta di esporre le opere senza testi accentua la dimensione visiva e invita a un dialogo diretto con le immagini, che ripercorrono momenti-chiave della biografia dell’artista statunitense e la sua relazione con lo spazio, la natura e il colore.
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L’inaugurazione e il ruolo de La Milanesiana
L’inaugurazione è prevista per il 13 luglio alle ore 18.00, con la partecipazione di Sara Colaone, Elisabetta Sgarbi e Marcella Fratta, assessora alla Cultura del Comune di Sondrio. L’appuntamento rientra nel calendario de La Milanesiana, rassegna che attraversa 18 città italiane con oltre sessanta eventi dedicati a letteratura, musica, cinema, scienza, arte, filosofia, teatro, diritto, economia, sport e fumetto.
In una sua riflessione, Elisabetta Sgarbi definisce Georgia O’Keeffe una tradizione viva, un punto di riferimento che ha bisogno di un corpo a corpo con un’artista contemporanea per rivelare tutta la sua forza. È in questo confronto che il lavoro di Sara Colaone fa risplendere, insieme, la potenza originaria della pittrice americana e lo sguardo della fumettista italiana.
Orari, accesso e il profilo di Sara Colaone
La mostra, a ingresso libero su prenotazione, è visitabile dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. La prenotazione è disponibile tramite piattaforma Eventbrite, mentre l’appuntamento è realizzato in collaborazione con il Comune di Sondrio, Bper, Bim, Lions Club Sondrio Host, Lions Club Sondrio Masegra e Acinque.
Autrice di fumetti e illustratrice, Sara Colaone è tra le voci più autorevoli del graphic novel italiano contemporaneo. Tra i suoi titoli figurano Leda, che solo amore e luce ha per confine, premiato al Lucca Comics & Games 2017, Ciao ciao Bambina, Ariston, In Italia sono tutti maschi, Georgia O’Keeffe ed Evase dall’harem. Ha collaborato con testate come Internazionale, 24 Magazine, Le Monde diplomatique e Rivista il Mulino, e insegna Disegno all’Accademia di Belle Arti di Bologna.
Con questa tappa valtellinese, La Milanesiana conferma la propria vocazione a leggere il presente attraverso le arti visive e la narrazione per immagini, intrecciando fumetto, storia dell’arte e riflessione sul ruolo delle artiste nella costruzione del nostro immaginario.
Foto: Ufficio Stampa