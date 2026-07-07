Al MVSA di Sondrio, La Milanesiana dedica una mostra a Georgia O’Keeffe attraverso le tavole senza testi di Sara Colaone, tra fumetto e arte moderna, dal 13 luglio al 30 agosto.

Nel programma della 27esima edizione de La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, il fumetto incontra l’arte moderna a Sondrio. Dal 13 luglio al 30 agosto, le sale del MVSA – Museo Valtellinese di Storia e Arte ospitano la mostra SARA COLAONE. GEORGIA O’KEEFFE. SGUARDI SULL’ARTE MODERNA, un omaggio alla grande pittrice americana a quarant’anni dalla sua scomparsa.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Curata da Elisabetta Sgarbi con progetto di allestimento di Luca Volpatti, l’esposizione presenta circa trenta opere tra tavole e bozzetti originali, senza testi, che traducono in immagini la vita e la ricerca di Georgia O’Keeffe. Un percorso che nasce dalla graphic novel Georgia O’Keeffe, biografia a fumetti firmata da Sara Colaone con testi di Luca de Santis.

Una graphic novel per leggere l’eredità di Georgia O’Keeffe

Nel solco del tema 2026 de La Milanesiana, “Il desiderio e la legge”, la mostra indaga la figura di Georgia O’Keeffe come pioniera dell’arte moderna e simbolo di libertà espressiva. Prima artista donna a esporre al neonato MoMA di New York nel 1929, O’Keeffe ha proposto una pittura controcorrente, in cui i soggetti vegetali diventano corpi, sospesi tra astrazione e figurazione, mettendo in crisi letture esclusivamente sessuali e il perbenismo del suo tempo.

Le tavole di Sara Colaone isolano gesti, sguardi e paesaggi per restituire questa tensione tra regola e slancio creativo. La scelta di esporre le opere senza testi accentua la dimensione visiva e invita a un dialogo diretto con le immagini, che ripercorrono momenti-chiave della biografia dell’artista statunitense e la sua relazione con lo spazio, la natura e il colore.

LEGGI ANCHE: ‘Jurassic World: The Experience’ porta i dinosauri a MilanoSesto

L’inaugurazione e il ruolo de La Milanesiana

L’inaugurazione è prevista per il 13 luglio alle ore 18.00, con la partecipazione di Sara Colaone, Elisabetta Sgarbi e Marcella Fratta, assessora alla Cultura del Comune di Sondrio. L’appuntamento rientra nel calendario de La Milanesiana, rassegna che attraversa 18 città italiane con oltre sessanta eventi dedicati a letteratura, musica, cinema, scienza, arte, filosofia, teatro, diritto, economia, sport e fumetto.

In una sua riflessione, Elisabetta Sgarbi definisce Georgia O’Keeffe una tradizione viva, un punto di riferimento che ha bisogno di un corpo a corpo con un’artista contemporanea per rivelare tutta la sua forza. È in questo confronto che il lavoro di Sara Colaone fa risplendere, insieme, la potenza originaria della pittrice americana e lo sguardo della fumettista italiana.

Orari, accesso e il profilo di Sara Colaone

La mostra, a ingresso libero su prenotazione, è visitabile dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. La prenotazione è disponibile tramite piattaforma Eventbrite, mentre l’appuntamento è realizzato in collaborazione con il Comune di Sondrio, Bper, Bim, Lions Club Sondrio Host, Lions Club Sondrio Masegra e Acinque.

Autrice di fumetti e illustratrice, Sara Colaone è tra le voci più autorevoli del graphic novel italiano contemporaneo. Tra i suoi titoli figurano Leda, che solo amore e luce ha per confine, premiato al Lucca Comics & Games 2017, Ciao ciao Bambina, Ariston, In Italia sono tutti maschi, Georgia O’Keeffe ed Evase dall’harem. Ha collaborato con testate come Internazionale, 24 Magazine, Le Monde diplomatique e Rivista il Mulino, e insegna Disegno all’Accademia di Belle Arti di Bologna.

Con questa tappa valtellinese, La Milanesiana conferma la propria vocazione a leggere il presente attraverso le arti visive e la narrazione per immagini, intrecciando fumetto, storia dell’arte e riflessione sul ruolo delle artiste nella costruzione del nostro immaginario.

Foto: Ufficio Stampa