Dal 8 al 19 luglio 2026 la Rome International Art Fair torna a Trastevere, negli spazi storici di Palazzo Velli, con le sezioni MIXING IDENTITIES e FUTURE LANDSCAPES dedicate a corpo, spazio e paesaggi del futuro.

Dal 8 luglio 2026 il quartiere di Trastevere diventa il palcoscenico della ROME INTERNATIONAL ART FAIR – 18TH EDITION 2026, una grande fiera dedicata all’arte contemporanea ospitata negli spazi di Palazzo Velli in Piazza di S. Egidio 10. L’evento, organizzato da ITSLIQUID Group, trasforma per dodici giorni uno storico palazzo del XV secolo in un crocevia internazionale di artisti, curatori e appassionati.

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Cuore operativo della manifestazione è ITSLIQUID Art Space – Trastevere, che unisce il fascino architettonico del passato alle ricerche più attuali, in dialogo costante con il tessuto urbano circostante e con la vitalità del rione romano.

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MIXING IDENTITIES e FUTURE LANDSCAPES

La ROME INTERNATIONAL ART FAIR 2026 indaga il rapporto tra corpo e spazio, soffermandosi sulle continue ibridazioni tra identità e contesti culturali, fisici, sociali e urbani. La mostra si articola in due sezioni principali, MIXING IDENTITIES e FUTURE LANDSCAPES, che propongono due prospettive complementari sulla complessità del presente.

MIXING IDENTITIES esplora le dimensioni nascoste di chi siamo e le molteplici forme attraverso cui l’identità può manifestarsi, guidando il pubblico in un percorso che richiama un vero e proprio labirinto di coscienza. FUTURE LANDSCAPES concentra invece l’attenzione sul tema del confine: tra corpo, mente e spirito, tra individuo e città, tra spazio e suolo, trasformando le superfici quotidiane in un continuum fluido di idee aperte e in divenire.

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L’opening della fiera è fissato per l’8 luglio 2026 alle ore 18:00, con ingresso gratuito su registrazione. La mostra resterà aperta dal 9 al 19 luglio 2026, dal martedì alla domenica, con orario 10:00–13:00 e 15:00–19:00. Il progetto è curato da Luca Curci, con la direzione generale di Giulia Tassi, la project management di Amaride Ferrante e il coordinamento di Annachiara Recchia e Aaliyah Kiekens per gli artisti, affiancate dalle collaboratrici Maria Elena Apollonio e Carlotta De Lucia e dalla graphic designer Sara De Rosa.

Il contesto architettonico di Palazzo Velli, affacciato sulle rive del Tevere e a pochi chilometri dai principali monumenti della capitale, contribuisce a definire l’identità della fiera: il grande cortile, lo scalone esterno con lo stemma di famiglia e i saloni restaurati, oggi adibiti a exhibition spaces, amplificano l’impatto delle opere in mostra e la dimensione internazionale del progetto.

ITSLIQUID, una rete globale per artisti

La fiera romana si inserisce nel più ampio network creato da ITSLIQUID, piattaforma fondata nel 2001 da Luca Curci e dedicata alla diffusione di bandi, mostre ed eventi in alcune tra le principali gallerie, musei e fondazioni del mondo. Con oltre 300.000 iscritti alla newsletter e centinaia di eventi internazionali organizzati, il gruppo si propone di globalizzare il linguaggio dell’arte attraverso le nuove tecnologie, mettendo in connessione artisti e spazi espositivi in città come Venezia, Roma, Barcellona, Londra e New York.

Oltre alla gestione di mostre di pittura, fotografia, videoarte, installazione e performance, ITSLIQUID promuove residenze, concorsi e progetti in collaborazione con partner istituzionali e realtà non profit impegnate su temi ambientali. La ROME INTERNATIONAL ART FAIR – 18TH EDITION 2026 rappresenta così una tappa significativa di questo percorso, offrendo al pubblico romano uno sguardo aggiornato sulle ricerche contemporanee e agli artisti una vetrina internazionale nel cuore della città.

Foto: Ufficio Stampa