Dalle grandi istituzioni ai project space, passando per arte contemporanea, fotografia, design e ricerca artistica: una selezione aggiornata delle mostre da vedere a Torino nel mese di giugno 2026.

Giugno 2026 è un buon momento per visitare Torino anche dal punto di vista culturale. Tra musei storici, spazi espositivi contemporanei e mostre temporanee, la città propone un calendario articolato che spazia dall’arte moderna alla fotografia, passando per progetti legati alla storia e all’attualità. In questa guida trovi una selezione delle mostre da vedere a Torino a giugno 2026, con informazioni utili su sedi, date e contenuti.

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GAM – Galleria Arte Moderna

Un altro Novecento. Opere su carta dalle Collezioni della GAM

fino al 1° novembre 2026 – GAM Torino

La GAM di Torino presenta una straordinaria esposizione curata da Fabio Cafagna ed Elena Volpato che riunisce oltre 600 opere su carta. Il percorso offre uno sguardo inedito sul XX secolo, mostrando come la carta sia stata il luogo d’elezione per la sperimentazione immediata degli artisti. Tra le ventuno sezioni della mostra spiccano importanti nuclei monografici dedicati a maestri come Lucio Fontana, Giorgio Morandi e Filippo de Pisis. L’itinerario attraversa le grandi stagioni d’avanguardia mettendo in dialogo il postimpressionismo europeo con il futurismo di Balla e Boccioni. Spazio anche al secondo dopoguerra, all’informale e alla Pop Art internazionale, rappresentata da un importante trittico restaurato di Robert Rauschenberg. La ricca selezione, che spazia dal disegno all’incisione, si chiude infine con le installazioni e le sperimentazioni contemporanee.

Mario Sturani, Autoritratto con la piuma di ghiandaia, 1928 (particolare)

Vincenzo Agnetti. Oggi è un secolo

fino al 1° novembre 2026

In occasione del centenario della nascita di Vincenzo Agnetti, uno dei più importanti esponenti dell’arte concettuale italiana, la GAM di Torino presenta un’esposizione curata da Chiara Bertola con Virginia Lupo.

Il progetto, realizzato insieme all’Archivio Vincenzo Agnetti, si focalizza sulle sperimentazioni che l’artista ha condotto sul mezzo fotografico tra gli anni Settanta e Ottanta. Il fulcro della mostra è rappresentato dalle celebri Photo-graffie, opere generate annerendo intenzionalmente le pellicole per poi graffiarle e dipingerle, sovvertendo il tradizionale meccanismo di cattura dell’immagine fotografica. Questo corpus di lavori, a cui si aggiungono le Vetrate, evidenzia un affascinante ritorno al disegno e al gesto pittorico all’interno di una ricerca profondamente poetica e concettuale.

Vincenzo Agnetti, Photo-graffia, 1980

GAM, Castello di Rivoli, Fondazione Merz

Marisa Merz – La danza delle ore

fino al 4 ottobre 2027

A cento anni dalla nascita di Marisa Merz, Torino rende omaggio a una delle figure più originali e influenti dell’arte contemporanea italiana. E lo fa con un progetto espositivo che vede coinvolte tre realtà culturali fra le più prestigiose. Dal 29 ottobre 2026 al 4 aprile 2027, infatti, il Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, la Fondazione Merz e la GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino uniscono le forze per dare vita a Marisa Merz – La danza delle ore, una grande mostra diffusa che ripercorre il lavoro e l’eredità dell’artista attraverso tre capitoli complementari.

Alla curatela Chiara Bertola, Sébastien Delot, Francesco Manacorda, Beatrice Merz, Chiara Parisi e Marianna Vecellio. Insieme, riuniscono un corpus eccezionale di opere provenienti da collezioni italiane e internazionali, accanto a materiali inediti che emergono da un lungo lavoro di ricerca e archiviazione.

L’obiettivo non è soltanto celebrare una protagonista dell’arte del Novecento, ma raccontare la complessità di una ricerca che ha attraversato decenni di sperimentazione. Dai materiali poveri alle installazioni, dal rapporto tra spazio domestico e creazione artistica. Fino alla dimensione del tempo come processo continuo di trasformazione: la mostra restituisce il ritratto di un’artista che ha costruito un linguaggio personale e in costante evoluzione.

Marisa Merz mentre installa / installing Arpa (Harp, 1967-1968), Torino, 1973

Courtesy Eredi / Heirs Paolo Pellion di Persano, Torino

Foto / Photo: Paolo Pellion

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Museo Nazionale dell’Automobile

VESPA. ICONA ITALIANA

fino al 30 agosto – Museo Nazionale dell’Automobile – Torino

Dal 11 giugno al 30 agosto 2026 il Museo Nazionale dell’Automobile di Torino dedica la mostra VESPA. ICONA ITALIANA a uno dei simboli più riconoscibili della cultura italiana nel mondo. Un percorso espositivo che ripercorre ottant’anni di storia della Vespa, dal deposito del brevetto alla sua trasformazione in oggetto di culto, tra design, memoria collettiva e immaginario popolare.

Il progetto, ideato dal Museo, è curato da Roberto Donati, Direttore Storico Culturale del Vespa Club d’Italia, e da Rino Drogo, coordinatore della Collezione Marco Fumagalli. Al centro del racconto c’è proprio l’archivio personale del collezionista Marco Fumagalli, che nel tempo ha raccolto veicoli, modellini, gadget, riviste, manifesti, pubblicità e locandine cinematografiche, costruendo un vero atlante visivo dedicato alla Vespa.

Vespe storiche esposte nella mostra Vespa. Icona italiana al Museo Nazionale dell’Automobile di Torino

Reggia di Venaria

Regine in scena. L’arte del costume italiano tra cinema e teatro

fino al 6 settembre

Alla Reggia di Venaria, alle porte di Torino, la mostra Regine in scena. L’arte del costume italiano tra cinema e teatro porta in primo piano il potere evocativo degli abiti di scena. Dal 17 aprile al 6 settembre 2026, nelle Sale delle Arti, il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude riunisce 31 abiti che hanno definito nel tempo l’immagine della regina tra grande schermo e palcoscenico.

Curata dal costumista Massimo Cantini Parrini, con la storica dell’arte Clara Goria, l’esposizione indaga la regalità come invenzione scenica: il costume non più semplice ornamento, ma dispositivo capace di costruire percezioni di potere, identità e visione. Un percorso che si inserisce nel filone della Reggia dedicato a moda e costume, attivo dal 2011.

Tutte le info sul sito.

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Palazzo Madama

Monumenta Italia / Cantiere Madama

Irene Pittatore

Dal 22 aprile al 6 luglio 2026

Palazzo Madama – Piccola Guardaroba e Gabinetto Cinese – Piazza Castello, Torino

Quanti sono i monumenti dedicati a una donna, a Torino e nelle altre città italiane? Quanti quelli realizzati da una donna? Da questi e altri interrogativi prende le mosse Monumenta Italia, un progetto d’arte pubblica che ha l’obiettivo di creare consapevolezza rispetto all’esiguità dei monumenti dedicati alle donne: un’occasione per una riflessione civica sul patrimonio artistico urbano, su cosa oggi significhi parlare di monumentalità, memoria e patrimonio rispetto alla storia delle donne.

Monumenta Italia riunisce manifesti, video e un gonfalone utilizzati come strumenti di riflessione in mostre, laboratori, lezioni e azioni nello spazio pubblico. Il cantiere, che opera a livello nazionale, ha la sua base a Torino, dove, dal 2024, sono stati diffusi i manifesti (Biblioteche Civiche, fermata Bengasi della metropolitana, URP del Consiglio regionale del Piemonte, rassegna Opera Viva – Il Manifesto in piazza Bottesini), organizzate mostre e laboratori (Recontemporary, Assessorato alla Cultura della Città di Torino, Gliacrobati).

Ingresso incluso nel biglietto delle collezioni.

Irene Pittatore, Monumenta Italia / Cantiere Savona, Special Project CONNEXXION 2025, Savona, 6 giugno 2025. Ph. Irene Pittatore

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MonumenTO, Torino Capitale. La forma della memoria

Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica – fino al 7 settembre

Per info consultare il sito.

A partire dal 26 febbraio apre a Palazzo Madama la mostra MonumenTO, Torino Capitale. La forma della memoria, curata da Giovanni Carlo Federico Villa e Cristina Maritano. Il progetto espositivo indaga oltre un secolo di statuaria pubblica nella città di Torino, offrendo una lettura critico-storica delle scelte urbanistiche e commemorative che hanno modellato il volto simbolico della città. Attraverso immagini notturne, modelli in gesso, bronzetti, disegni e fotografie, la mostra propone un viaggio tra oltre cinquanta gruppi scultorei, dai monumenti sabaudi del XIX secolo alle celebrazioni della modernità nel primo Novecento.