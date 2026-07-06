La galleria ME Vannucci anima luglio con tre iniziative tra Pistoia e dintorni: una conversazione con Lori Lako, la collettiva “In stato di Fluttuazione” e l’opera permanente “Cellula” di Mohsen Baghernejad.

Nel mese di luglio la galleria ME Vannucci propone un percorso diffuso tra Pistoia e dintorni, intrecciando mostra, libro d’artista, residenza e opera pubblica. Tre appuntamenti che mettono in dialogo pratiche e generazioni diverse, confermando il ruolo della galleria come nodo attivo nella scena dell’arte contemporanea del territorio.

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Il programma coinvolge Lori Lako, Roberto Orlando e Mohsen Baghernejad Moghanjooghi, con iniziative che si svolgono negli spazi della galleria, alla Fondazione Gori-Celle di Santomato e presso Civico569 a Bottegone (PT), in una rete di collaborazioni tra istituzioni, curatori e centri giovanili.

Lori Lako tra libro, mostra e memoria condivisa

Giovedì 9 luglio alle ore 21.00, negli spazi esterni della Galleria ME Vannucci in via Gorizia 122 a Pistoia, Lori Lako e Ilaria Mariotti dialogano intorno al libro È da un po’ che non sogno di volare, edito da gli Ori nel 2025 e pubblicato in occasione della mostra personale dell’artista a Villa Pacchiani, a cura della stessa Mariotti. La serata si conclude con un brindisi e cocomero, in un clima informale di incontro con il pubblico.

In galleria è in corso fino al 31 luglio la personale Rememory di Lori Lako (Pogradec, Albania, 1991). Il cuore dell’esposizione è una serie di kilim tessuti a mano, in cui le icone dei nazionalismi tratte da diverse bandiere si fondono in chimere visive, mettendo in discussione la rigidità dei simboli identitari. La mostra, accompagnata da un testo di Stefania Rispoli, è realizzata con il supporto del Ministero del Turismo, della Cultura e dello Sport Albanese tramite il progetto cultur alb e dell’Ambasciata della Repubblica d’Albania in Italia.

La galleria osserva i seguenti orari di apertura: mercoledì-venerdì 17:00-19:30, sabato 9:30-12:30 e 17:00-19:30, con possibilità di visita anche su appuntamento.

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Residenze, paesaggi e comunità alla Fondazione Gori-Celle

Il 16 luglio 2026 Roberto Orlando è tra gli artisti della mostra In stato di Fluttuazione, ospitata all’Antico Pomario della Fondazione Gori-Celle a Santomato (Pistoia). L’inaugurazione è prevista tra le 17.00 e le 20.00, aprendo al pubblico l’esito del percorso di residenza Coabitazioni: Arte, paesaggio e comunità. Il tempo delle cose. Suoni, persone, paesaggi, con direzione artistica di Pietro Gaglianò.

La mostra è visitabile dal martedì al sabato fino al 26 settembre su appuntamento, prolungando nel tempo l’esperienza di coabitazione tra pratiche artistiche, paesaggio naturale e comunità locale. La partecipazione di Orlando si inserisce nella rete di relazioni che la galleria ME Vannucci intrattiene con gli spazi d’arte del territorio pistoiese.

“Cellula” di Mohsen Baghernejad per i giovani di Civico569

Il 31 luglio, negli spazi di Civico569 a Bottegone (PT), viene presentata l’opera permanente Cellula dell’artista Mohsen Baghernejad Moghanjooghi (Teheran, 1988). L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Civico569 e la Galleria ME Vannucci, che ha favorito l’incontro tra l’artista e lo spazio di aggregazione giovanile pistoiese, con l’obiettivo condiviso di portare arte contemporanea e cultura all’interno di un luogo dedicato ai giovani.

Cellula è collocata nel piccolo spazio verde antistante Civico569, in via Fiorentina 569 a Bottegone, un luogo di passaggio scelto affinché l’opera possa essere osservata e vissuta non solo dai ragazzi che frequentano il centro, ma anche dalla cittadinanza. Il lavoro si configura così come dispositivo di relazione quotidiana, pensato per attivare sguardi, dialoghi e occasioni di crescita condivisa.

Foto: Ufficio Stampa