Ai Bassi di Palazzo Nicolaci di Villadorata a Noto la personale di Rita Giliberto intreccia pittura, garze sospese e cuciture per trasformare il corpo femminile in archivio di memorie, relazioni e resistenza.

Dal 4 al 24 luglio 2026 i Bassi di Palazzo Nicolaci di Villadorata a Noto ospitano ASÌ ES. Corpi nel tempo e nello spazio, personale dell’artista Rita Giliberto a cura di Vincenzo Medica, con testo critico di Giuseppe Mendolia Calella. L’opening è in programma sabato 4 luglio 2026, ore 18.00, con ingresso libero.

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La mostra si inserisce nel programma della rassegna “Percorsi di NOTOrietà 2026”, ideata da Studio Barnum Contemporary con il patrocinio gratuito dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Noto, e conferma la città siciliana come laboratorio sensibile per le ricerche sul corpo e sull’identità contemporanea.

Il titolo come dichiarazione di esistenza

Il cuore del progetto è già nel titolo. Asì es, espressione spagnola che significa “così è”, è una frase cucita su uno dei teli esposti, pronunciata da una modella argentina ritratta dall’artista. Una formula diretta, che sintetizza un modo di stare al mondo senza giustificazioni e senza nascondersi, trasformata in scrittura cucita e quindi in gesto plastico e politico.

Il sottotitolo, Corpi nel tempo e nello spazio, esplicita il nucleo concettuale della personale: i corpi sono intesi come luoghi di memoria, identità e relazione, attraversati dal tempo e plasmati dagli spazi fisici, culturali ed emotivi che abitano. Non sono entità astratte, ma archivi viventi di esperienze, affetti e ferite, in cui ogni esistenza si costruisce e si racconta proprio attraverso il corpo.

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Garze sospese, cuciture e geografie emotive

L’allestimento si sviluppa in tre sale espositive, dove grandi tele in garza sospese costruiscono un ambiente attraversabile. Trasparenze, stratificazioni e scritture cucite danno forma a una narrazione insieme intima e politica, in cui il gesto del cucire, legare, riparare e ricomporre assume un forte valore simbolico. Radicato nella storia personale dell’artista e nella tradizione femminile, diventa metafora di cura, resistenza, memoria e ricostruzione identitaria.

Fotografie ritrovate, ricordi, frammenti biografici e immagini appartenenti alla sfera privata vengono rielaborati in un linguaggio che combina pittura, collage, applicazioni tessili e installazione. Il percorso affronta i temi della memoria, dell’identità femminile, delle relazioni familiari e della costruzione sociale del corpo, configurandosi come una vera e propria geografia emotiva sospesa tra passato e presente.

Il corpo femminile tra intimità e politica

«Non dipingo me, non ci sono autoritratti. Dipingo corpi altrui, soggetti quasi esclusivamente femminili» racconta Giliberto nel comunicato, sottolineando come il ritratto diventi un patto di complicità e un modo per raccontarsi attraverso l’altro. Nel suo lavoro non c’è un’estetica del bello tradizionale: la bellezza viene cercata nelle linee ora lievi, ora sgrammaticate, nella luce, nel colore, nell’effimero e nel pensiero che si rivela senza pudore.

C’è sofferenza, gioia, liberazione e conquista, in un archivio sentimentale ed emotivo che si fa spazio attraversabile anche per il visitatore. Mendolia Calella sottolinea come il corpo, nelle opere in mostra, non sia semplicemente rappresentato ma «attraversato»: le garze cucite e stratificate costruiscono un paesaggio che non dà tregua alla memoria, dove il gesto del ricucire porta con sé una carica intima e politica.

Nel dialogo ideale evocato dal critico, il corpo femminile diventa il luogo privilegiato in cui si negoziano potere, dolore e sopravvivenza: il dolore fisico ed emotivo si trasforma in dignità senza ricorrere ad allegorie facili. In ASÌ ES. Corpi nel tempo e nello spazio il tempo non scorre ma si deposita, il corpo non invecchia ma accumula, diventando al tempo stesso archivio e territorio, presenza e traccia.

La mostra è visitabile tutti i giorni dal 4 al 24 luglio 2026: dal lunedì al giovedì 16.00-21.00, venerdì, sabato e domenica 10.30-14.00 / 16.00-21.00. L’ingresso è libero.

Foto: Ufficio Stampa