La suite 101 del Four Points by Sheraton Catania diventa con “Passi Aci Castello 2026” di Alfredo Pirri un’installazione permanente site-specific tra luce, buio, devozione siciliana e ospitalità.

Passi Aci Castello 2026 porta l’arte contemporanea dentro una camera d’albergo, trasformando la suite 101 del Four Points by Sheraton Catania in un luogo da abitare e contemplare. L’installazione permanente site-specific dell’artista Alfredo Pirri, promossa dalla Fondazione OELLE Mediterraneo Antico ETS, invita chi soggiorna a vivere la stanza come esperienza immersiva, sospesa tra memoria, luce e buio.

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Il progetto nasce ad Catania all’incrocio tra due mondi solo in apparenza distanti: quello dell’ospitalità e quello dell’arte contemporanea. Qui l’hotel rinuncia alla semplice decorazione per accogliere un’opera che entra nell’architettura e nell’identità stessa del luogo, chiedendo agli ospiti di attraversarla in modo consapevole, fisico e mentale.

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Arte e ospitalità, un segno permanente nella suite 101

La storia del Four Points by Sheraton Catania dialoga con l’arte fin dagli anni Ottanta, quando nel 1983 i fondatori avviarono un rapporto con Agostino Bonalumi. Passi Aci Castello 2026 si inserisce in questa continuità come scelta radicale: non un semplice ornamento, ma un ambiente totale che ridefinisce il concetto di accoglienza. Come sottolinea Ornella Laneri, amministratore delegato dell’hotel e presidente della fondazione, l’arte diventa parte integrante dell’idea di ospitalità, un invito a vivere lo spazio come esperienza e come pensiero.

Chi sceglie questa suite accetta il rischio più interessante: quello della possibilità. L’hotel lascia campo libero alla visione dell’artista, senza controllarla fino in fondo, e il visitatore diventa parte integrante dell’opera. I passi sul pavimento specchiante attivano lo spazio, modificano la percezione delle superfici riflettenti e trasformano l’attraversamento in un gesto rituale contemporaneo, dove arte e ospitalità procedono su binari paralleli ma comunicanti.

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Devozione siciliana, buio e luce nell’opera di Alfredo Pirri

Alfredo Pirri, pittore, scultore e autore di installazioni ambientali, lavora da oltre quarant’anni sul rapporto tra luce, spazio, percezione e partecipazione. Frequenta la Sicilia e Catania da più di vent’anni, dove ha insegnato all’Accademia di Belle Arti di Palermo e costruito un dialogo profondo con il tessuto culturale locale. Passi Aci Castello 2026 appartiene al ciclo Passi, avviato nel 2003, e prende le mosse da tre figure della devozione siciliana: Sant’Agata, Santa Rosalia e Santa Lucia.

Queste sante, legate a territori diversi, sono accomunate da una scelta radicale: separarsi dal mondo e abitare luoghi appartati, tra grotte e spazi selvatici. Pirri legge questa separazione come un graffio sulla superficie della storia e della realtà contemporanea, un atto in cui fede e ribellione si intrecciano. Per questo immagina l’opera immersa nel buio: in una Sicilia spesso raccontata come terra solare, qui è l’oscurità a prevalere, mentre la luce emerge per la sua potenza immersiva e fecondatrice, osservata al buio.

La stanza di decantazione tra indaco, arredi e rituale laico

La suite è caratterizzata dall’uso del colore indaco, che Pirri definisce come una “stanza di decantazione”: un ambiente in cui i sentimenti precipitano verso il basso, lasciando affiorare solo ciò che è essenziale. Al centro, nel punto in cui le tre figure si sfiorano simbolicamente, il pavimento di blocchi di specchi accoglie un triangolo di intenso blu indaco che contiene piume, firma ricorrente nel lavoro dell’artista, riflesse all’infinito. L’indaco richiama il manto mariano, il cielo stellato, l’infinito e il buio notturno.

A completare l’installazione vi sono tre arredi in legno concepiti come scrittori o inginocchiatoi contemporanei, piccoli luoghi di meditazione e sosta. Ognuno è associato a una santa attraverso un codice cromatico e vegetale: rosa per Santa Rosalia, giallo per Santa Lucia, verde per Sant’Agata. La suite, presentata per la prima volta nell’ambito della mostra Agata on the Road, è oggi visitabile e prenotabile, offrendo un rituale laico di svuotamento e ricerca di sé che intercetta il desiderio del viaggiatore contemporaneo di momenti di disconnessione dal mondo.

Con Passi Aci Castello 2026, Fondazione OELLE Mediterraneo Antico ETS, Four Points by Sheraton Catania e Alfredo Pirri danno vita a un progetto che supera i confini tra arte, architettura e accoglienza, trasformando una suite in un luogo permanente di memoria, contemplazione e relazione.

Foto: Ufficio Stampa