Alla Fondazione Paolo e Carolina Zani di Cellatica una mostra racconta l’eleganza della Venezia settecentesca con dipinti, disegni, abiti originali e i costumi premio Oscar di Danilo Donati per Il Casanova di Fellini.

L’eleganza della Venezia del Settecento arriva alle porte di Brescia con la mostra Magnifica Eleganza. Tiepolo, Longhi e Guardi tra arte e moda, ospitata nella nuova Sala Esposizioni della Fondazione Paolo e Carolina Zani a Cellatica. Dal 12 settembre 2026 al 6 dicembre 2026, il progetto ideato e coordinato da Massimiliano Capella intreccia storia dell’arte e storia del costume, trasformando la pittura veneziana in un raffinato osservatorio sulle mode dell’epoca.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Mentre la Serenissima vede declinare il proprio potere politico, la mostra racconta come Venezia conquisti l’Europa con un’altra forma di supremazia: quella dell’eleganza. In questo dialogo tra tele, disegni e abiti, i grandi maestri del Settecento diventano cronisti del gusto e dei codici sociali, restituendo un vero e proprio archivio visivo della cultura vestimentaria veneziana.

Tra dipinti, abiti originali e figurini ante litteram

Il percorso espositivo riunisce trentasei opere tra disegni e dipinti di Pietro Longhi, Giambattista Tiepolo, Francesco Guardi e Pietro Antonio Rotari, affiancate da abiti originali settecenteschi presentati per la prima volta al pubblico e da costumi storici provenienti dall’archivio Sartoria Farani. Le opere arrivano dalla Fondazione Musei Civici di Venezia – Gabinetto Stampe e Disegni, Ca’ Rezzonico, dalla Collezione Intesa Sanpaolo Gallerie d’Italia – Vicenza, da collezioni private e dalla stessa Casa Museo della Fondazione.

Tra i capolavori spicca Il Ridotto in Venezia di Longhi, vera scena mondana che si legge come un catalogo dell’eleganza della Serenissima: dame in andrienne sostenute dai panier, gentiluomini con tricorni, maschere, sete e broccati evocano i Ridotti, luoghi simbolo di gioco, Carnevale e rappresentazione di sé. Accanto alle tele, gli abiti originali permettono di verificare dal vero ciò che gli artisti fissano sulla superficie pittorica: volumetrie, damaschi, velluti, sete leggere e ricami raffinati mostrano la complessità dei tagli sartoriali settecenteschi.

I preziosi disegni provenienti dalla Fondazione Musei Civici di Venezia costituiscono un nucleo particolarmente originale. Più che semplici studi preparatori, si presentano come autentici figurini ante litteram, in cui Longhi, Tiepolo e Guardi osservano con precisione quasi sartoriale abiti, panneggi, accessori e atteggiamenti, offrendo una testimonianza unica della cultura della moda nel XVIII secolo.

LEGGI ANCHE: Il Periodo Africano di Picasso: la spiritualità delle maschere africane e l’inizio del Cubismo

Venezia settecentesca tra mito, cinema e cultura visiva

Il dialogo tra opere e abiti percorre l’intera mostra. L’elegante andrienne, protagonista dei disegni di Longhi, trova riscontro negli abiti originali del Settecento; la robe à la polonaise si riconosce nelle figure che animano la Veduta di Villa Loredan a Paese di Guardi, uno dei capolavori della Fondazione Zani qui presentato sotto una nuova luce. Le robe à la française con i caratteristici plis Watteau e gli habit à la française compaiono nei fogli di Guardi e Tiepolo, a testimoniare la forte diffusione della moda francese nella Venezia del tempo.

Gli accessori completano il racconto di una società che fa dell’apparire un vero linguaggio culturale. L’inedita Dama con moretta di Rotari restituisce il fascino enigmatico della maschera femminile più iconica della Serenissima, mentre bautta e larva popolano le scene di Longhi, evocando quell’universo teatrale e ambiguo che alimentò il mito del Carnevale veneziano.

Il percorso si chiude con sette costumi ideati da Danilo Donati per Il Casanova di Federico Fellini, premiati con l’Oscar nel 1977. Marsine in velluto rosso, grandi panier, sete cangianti e silhouette esasperate non mirano alla ricostruzione filologica, ma a una libera interpretazione poetica dell’immaginario settecentesco. Il confronto con Longhi, Guardi e Tiepolo mostra come il mito della Venezia del XVIII secolo continui a ispirare cinema, moda e cultura visiva contemporanea.

Con Magnifica Eleganza la Fondazione Zani prosegue la programmazione della Sala Esposizioni con un itinerario che intreccia storia dell’arte, storia del costume e cultura materiale, invitando il pubblico a osservare la pittura veneziana da una prospettiva inedita.

Orari: martedì-venerdì, ore 9-13; sabato-domenica, ore 10-17. Ingresso: biglietto unico giardino e sala espositiva 12 euro.

Foto: Ufficio Stampa