A Palazzo Benedetti all’Aquila apre la prima sezione della grande antologica dedicata a Lea Contestabile: cinquanta opere per raccontare mezzo secolo di ricerca tra memoria, infanzia, tessiture e terra.

L’Aquila si prepara a celebrare la sua veste di Capitale italiana della Cultura 2026 con una grande antologica dedicata a Lea Contestabile. Il primo capitolo del progetto, intitolato Con le mani sporche di terra ti ho baciata, inaugura il 17 luglio 2026 alle ore 18.00 nelle sale di Palazzo Benedetti in Via Sassa 15.

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La mostra, curata da Mariano Cipollini, rappresenta la prima sezione di un ampio percorso espositivo diffuso che accompagnerà l’intero anno aquilano. Sostenuta e promossa dal Comune dell’Aquila nell’ambito del programma di L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026, la rassegna raccoglie circa cinquanta opere, quante sono le stagioni di attività artistica dell’artista abruzzese.

Un’antologica diffusa tra città e provincia

L’Antologica di Lea Contestabile è pensata come un progetto diffuso nel tempo e nello spazio: durante tutto il 2026 si articolerà infatti in diverse sedi espositive istituzionali a L’Aquila e in alcuni centri della provincia, ognuno chiamato a raccontare un particolare aspetto o momento della sua ricerca. Ogni sezione è affidata a diversi storici dell’arte, tra cui Barbara Drudi, Francesca Franco, Simone Battiatto e altri studiosi.

Con le mani sporche di terra ti ho baciata, ospitata nelle dieci sale di Palazzo Benedetti riaperto alla città per L’Aquila Capitale della Cultura, è concepita come un viaggio lungo una vita, con poche fermate essenziali per ristabilire un contatto profondo con il proprio vissuto. Le opere non seguono un criterio cronologico, ma un andamento dialogico che mette in risonanza forme, temi e materiali, restituendo la varietà di soluzioni con cui l’artista ha dato corpo alla memoria.

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Nella lettura del curatore, il lavoro di Contestabile interroga il tempo, la memoria e la purezza trascendente di un’infanzia creativa, intrecciandole al desiderio di recupero testimoniale e all’orgoglio di appartenenza. La sua ricerca mostra una visione sfaccettata della personalità della donna e dell’artista, sospesa tra la tangibilità e l’intangibilità delle opere, in uno spazio in cui materia e pensiero sembrano poter svanire mentre affrontano la durezza della fine.

Tra arazzi, terrecotte e archivi di memoria

Il microcosmo originario dell’artista, fatto di terra e carne, diventa il punto da cui si diramano le eredità custodite nella sua opera. Tra arazzi, tappeti, terrecotte, simulacri religiosi e pagani, Lea Contestabile costruisce habitat modificabili, popolati da volti e scelte di un tempo concluso che riaffiorano come tasselli di un mosaico emotivo. Il turbamento, di matrice ancestrale ed evocativa, si fa vena creativa e struttura narrativa.

Poetessa caparbia e puntigliosa, Contestabile trasforma i racconti legati alle peculiarità morfologiche del suo territorio in luoghi di ristoro per il pensiero. Nelle sue mani materiali e tecniche – dalla tessitura alle terrecotte, dai ricami alle installazioni – diventano penna e inchiostro per trascrivere un archivio personale che non mira al rimpianto, ma alla costruzione di collegamenti capaci di rispondere alle esigenze della contemporaneità e di tendere all’eternità.

La biografia dell’artista conferma la centralità dell’educazione all’arte e del lavoro con le comunità. Nata a Ortucchio nel 1949, Lea Contestabile si diploma in Pittura all’Accademia di Belle Arti dell’Aquila nel 1973, lavora alla Calcografia Nazionale di Roma come incisore e si forma anche nella Tessitura. Dal 1976 al 2014 insegna all’Accademia aquilana e nel 1995 fonda il MuBAq Museo dei Bambini L’Aquila, con l’obiettivo di promuovere l’educazione e la conoscenza dell’arte presso le nuove generazioni.

La sua attività espositiva, tra personali e collettive in Italia e all’estero, testimonia un percorso internazionale che dialoga costantemente con il territorio abruzzese. Con questa antologica, L’Aquila ne restituisce l’ampiezza e la coerenza, offrendo al pubblico un percorso accessibile e gratuito: la mostra a Palazzo Benedetti è visitabile tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00, con ingresso libero, fino al 30 agosto 2026.

Foto: Guido Orante Contestabile / Ufficio Stampa