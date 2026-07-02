Al Palazzo Massimo di Roma arriva Termini Escape, esperienza phygital in Mixed Reality che trasforma la storia della stazione Termini in un gioco immersivo tra archeologia, architettura e patrimonio ferroviario.

Dal 3 luglio al 4 ottobre 2026 il Museo Nazionale Romano, diretto da Federica Rinaldi, presenta Termini Escape negli spazi di Palazzo Massimo a Roma. Un’escape room phygital in Mixed Reality che invita il pubblico a esplorare duemila anni di trasformazioni dell’area della stazione Termini, tra archeologia, architettura e patrimonio ferroviario.

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Il progetto, ideato dalla Fondazione FS Italiane in collaborazione con il museo e realizzato da Effenove srl, trasforma documenti d’archivio, materiali fotografici e asset fisici in un percorso immersivo che unisce patrimonio culturale, gioco e tecnologie all’avanguardia.

Storia nascosta sotto la stazione di Roma Termini

Sotto un nodo ferroviario attraversato ogni giorno da quasi 500.000 persone si conserva la traccia di una città scomparsa. Scavi archeologici, edifici storici e documenti d’epoca permettono oggi di ricostruire l’evoluzione dell’area, dai quartieri residenziali alle Terme di Diocleziano, fino alla stazione moderna e alla cabina Apparati Centrali Elettrici (ACE) oggetto di un progetto di recupero e valorizzazione da parte della Fondazione FS Italiane.

Il percorso di Termini Escape accompagna i visitatori alla scoperta di questi luoghi e delle trasformazioni che hanno segnato la storia di Piazza dei Cinquecento. La ricostruzione virtuale introduce i punti chiave del racconto, guidando il pubblico in un viaggio nella stratificazione storica dell’area tra architetture esistenti e scomparse, fino al ruolo di hub del trasporto ferroviario nazionale assunto dalla stazione contemporanea.

Come sottolinea la direttrice Federica Rinaldi, si tratta di una proposta che unisce ricerca storica e documentaria alla sperimentazione tecnologica più avanzata, proseguendo il dialogo tra le testimonianze del passato e il futuro che avanza. Un modello di collaborazione che, nelle parole di Luigi Cantamessa, Direttore Generale di Fondazione FS Italiane, punta a rendere il patrimonio storico ferroviario parte viva della memoria collettiva e del dialogo culturale del Paese.

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Un’escape room phygital tra gioco e ricerca

Termini Escape si presenta come un’escape room phygital in Mixed Reality 3D: indossando i visori, i partecipanti entrano in una sala d’archivio temporale dove pareti, arredi e oggetti reali diventano parte integrante del gioco. Ambienti digitali ricostruiti filologicamente, indizi e frammenti storici compongono un dispositivo narrativo che invita a esplorare, osservare e risolvere enigmi.

La trama parte da una frattura temporale: le epoche si sono sovrapposte e alcuni tasselli della storia sono andati perduti. In un arco di 20 minuti il gruppo deve collaborare per raccogliere prove, ricostruire connessioni e ristabilire il corretto ordine cronologico, seguendo l’indizio che da duemila anni attraversa la storia dell’attuale area di Piazza dei Cinquecento.

L’utilizzo delle tecnologie di Mixed Reality, posto al servizio della divulgazione culturale, restituisce profondità e forza narrativa ai materiali d’archivio, facilitando un incontro diretto con le nuove generazioni. La cabina ACE di Termini, al centro di un intervento di restauro promosso dalla Fondazione FS Italiane, diventa così non solo presidio della memoria tecnologica ferroviaria ma anche futuro polo culturale e museale.

Orari, biglietti e prenotazioni

Termini Escape è un’attività inclusa nel biglietto di ingresso al Museo Nazionale Romano – Palazzo Massimo, in Largo di Villa Peretti, 2. L’esperienza è disponibile dal martedì alla domenica, ore 10.00-18.00, per gruppi da 2 a 4 persone, ed è rivolta a giocatori dai 13 anni in su.

La prenotazione dei turni di gioco è obbligatoria e avviene tramite la piattaforma Eventbrite all’indirizzo terminiescape.eventbrite.it. Il museo è aperto complessivamente dal martedì alla domenica, dalle 9.00 alle 19.00 (ultimo ingresso alle 18.00), con un percorso che comprende anche Palazzo Altemps, Terme di Diocleziano e la sede della Crypta Balbi, attualmente chiusa temporaneamente.

Foto: Ufficio Stampa