Le proposte culturali di Roma tra musei e gallerie: ecco le mostre da vedere in città nel mese di giugno 2026.

Il 2026 di Roma propone un ricco calendario di eventi nel mondo dell’arte e della cultura, che trasforma la città un mosaico di esposizioni. La Capitale, dopo il Giubileo, continua infatti a offrire appuntamenti perfetti per gli amanti dell’arte che desiderano esplorare musei, gallerie e spazi all’aperto.

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Ecco la selezione aggiornata di Revenews Arts per orientarsi tra gli eventi principali da segnare in agenda.

Centrale Montemartini

Moda in Luce 1955-1975 – Roma fra glamour e innovazione industriale

dal 26 giugno al 15 novembre – Musei Capitolini, Centrale Montemartini

Dal 26 giugno al 15 novembre 2026 i Musei Capitolini, Centrale Montemartini ospitano la mostra Moda in Luce 1955-1975 – Roma fra glamour e innovazione industriale, un viaggio immersivo che racconta come Roma sia diventata capitale mondiale dello stile e del Made in Italy. Tra fotografie, filmati e abiti originali, l’esposizione ripercorre la stagione in cui la città ha saputo unire creatività sartoriale, cinema e industria.

Presentata da Archivio Luce Cinecittà con il Ministero della Cultura e curata da Fabiana Giacomotti, la mostra è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, e dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, con i servizi museali affidati a Zètema Progetto Cultura. Il progetto rappresenta il secondo capitolo del percorso iniziato con Moda in Luce 1925-1955. Alle origini del Made in Italy, ampliando il racconto fino alla consacrazione internazionale del mito italiano.

Sophia Loren ed Emilio Federico Schuberth nell’atelier dello stilista in via XX Settembre, Roma, 1957 Archivio Storico Luce, Fondo Vedo

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MAXXI, La Stanza dei Verticali di Remo Salvadori

dal 30 giugno al 17 luglio 2026 – Maxxi

Al MAXXI di Roma la ricerca di Remo Salvadori trova una nuova tappa con La Stanza dei Verticali, un ambiente installativo che mette al centro il rapporto tra corpo, spazio e percezione. Dal 30 giugno al 17 luglio 2026, l’opera trasforma una sala del museo in un luogo di esperienza, dove il visitatore è chiamato a misurarsi fisicamente e mentalmente con la presenza di elementi verticali che ridisegnano il paesaggio architettonico.

La parola chiave è relazione: tra le forme e le superfici, tra luce e ombra, tra il tempo della visita e la memoria che l’installazione lascia in chi la attraversa. La scelta del MAXXI come cornice sottolinea la vocazione del museo a ospitare lavori che dialogano in modo diretto con lo spazio, mettendo in discussione il semplice ruolo contemplativo dello spettatore.

Veduta dell’installazione La Stanza dei Verticali di Remo Salvadori al MAXXI, con elementi verticali nello spazio espositivo

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Galleria Borghese, la trasformazione in mostra con Ovidio

Metamorfosi. Ovidio e le arti

fino al 20 settembre 2026 – Galleria Borghese

Dal 23 giugno al 20 settembre 2026 la Galleria Borghese di Roma ospita Metamorfosi. Ovidio e le arti, grande progetto espositivo nato in collaborazione con il Rijksmuseum di Amsterdam e curato da Francesca Cappelletti e Frits Scholten. Oltre ottanta opere, provenienti da prestigiosi musei europei e americani, ripercorrono la fortuna visiva del poema ovidiano tra antichità, Rinascimento, età barocca e contemporaneità.

La mostra arriva a Roma dopo la tappa olandese, ma si presenta in una configurazione autonoma, pensata per gli spazi della villa fuori Porta Pinciana voluta dal cardinale Scipione Borghese. Qui il tema della metamorfosi si intreccia con l’identità stessa del museo, dove gruppi berniniani, dipinti rinascimentali e seicenteschi dialogano da sempre con l’immaginario di Ovidio.



Installation view, METAMORFOSI, Ovidio e le arti, Galleria Borghese, Roma. Ph. A. Novelli ©Galleria Borghese

Troia e Roma, miti e archeologia al Colosseo

Troia e Roma. Miti, leggende, storie del Mediterraneo antico

fino al 18 ottobre 2026.



Dal 12 giugno al 18 ottobre 2026 il Parco archeologico del Colosseo ospita la mostra Troia e Roma. Miti, leggende, storie del Mediterraneo antico, un grande progetto internazionale nato dalla collaborazione tra Italia e Turchia. Attraverso oltre 300 reperti provenienti da musei italiani e turchi, il percorso racconta il legame tra il mito di Troia, il viaggio di Enea e le origini di Roma, intrecciando archeologia, letteratura e memoria storica. Un’occasione per riscoprire le radici comuni del Mediterraneo e uno dei racconti fondativi più importanti della cultura occidentale.

Diego Rivera ai Musei Capitolini

Diego Rivera e la costruzione dell’arte moderna in Messico nel XX secolo

fino al 13 dicembre 2026

Dal 9 giugno 2026 i Musei Capitolini – Villa Caffarelli dedicano una grande retrospettiva a Diego Rivera, cuore pulsante della modernità artistica messicana. La mostra Diego Rivera e la costruzione dell’arte moderna in Messico nel XX secolo, aperta al pubblico fino al 13 dicembre 2026 a Roma, riunisce oltre 140 opere per raccontare la nascita di un linguaggio visivo capace di intrecciare tradizione, avanguardia e impegno sociale.

Trenta lavori firmati da Rivera dialogano con dipinti, disegni e fotografie di protagonisti come Frida Kahlo, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Saturnino Herrán e molti altri, in un percorso che restituisce la ricchezza di una stagione in cui l’arte diventa strumento di costruzione identitaria per il Messico indipendente.

Diego Rivera (1886-1957) Mujer sentada con flores, Donna seduta con fiori 1944 – olio su tela, 118 x 150 cm – Città del Messico, Colección de Arte BBVA México, inv. CCB062 © Banco de México

Museo dell’Ara Pacis

Robert Mapplethorpe. Le forme della bellezza

Museo dell’Ara Pacis – fino al 4 ottobre

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Per decenni il suo nome è stato associato al lato più oscuro, provocatorio e underground della New York degli anni Settanta e Ottanta. Ma se dietro quello che molti hanno sbrigativamente etichettato come scandalo si nascondesse in realtà un’ossessione maniacale per la simmetria, l’equilibrio e il puro classicismo? Chi pensa che Robert Mapplethorpe sia stato solo un fotografo controverso si sta lasciando sfuggire il segreto più profondo della sua arte: il suo obiettivo non scattava immagini, scolpiva corpi.

Dal 29 maggio al 4 ottobre 2026 il Museo dell’Ara Pacis ospita la grande retrospettiva Robert Mapplethorpe. Le forme della bellezza, un percorso con oltre 200 fotografie che raccontano l’artista americano come maestro del rigore formale e della ricerca della perfezione. A Roma arriva il capitolo conclusivo di un progetto espositivo che ha già toccato Venezia e Milano, arricchito da un nucleo di opere inedite pensate per la tappa capitolina.

Curata da Denis Curti e promossa da Roma Capitale con Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e Marsilio Arte, la mostra mette al centro lo sguardo quasi scultoreo di Robert Mapplethorpe, che attraverso l’obiettivo Hasselblad scolpisce corpi, volti, fiori e nature morte con la stessa attenzione maniacale alla luce e alle geometrie.

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Museo Etrusco di Villa Giulia

Il Ritorno degli Eroi

Museo Etrusco di Villa Giulia, Piazzale di Villa Giulia, 9 – fino al 31 dicembre

La mostra “Il Ritorno degli Eroi”, ospitata al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma fino al 31 dicembre 2026, nasce per celebrare lo storico ingresso degli affreschi della Tomba François nel patrimonio dello Stato italiano. L’esposizione si propone di ricostruire e raccontare il contesto archeologico originario di questo celebre monumento di Vulci, risalente al IV secolo a.C. Per farlo, mette in dialogo diretto lo straordinario ciclo pittorico etrusco con una serie di reperti unici concessi da prestigiose istituzioni internazionali, come il Louvre e il British Museum. Tra gli oggetti esposti figurano i preziosi elementi del corredo funerario della famiglia aristocratica dei Saties, tra cui raffinate collane, orecchini in oro, anelli e vasi decorati. La mostra offre così al pubblico un percorso unitario che unisce le testimonianze materiali ai dipinti murali, valorizzando il legame tra il mito greco, la memoria storica e la rappresentazione del potere nel mondo etrusco.

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chi cresce sotto assedio.

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Gli angeli dei Musei Capitolini

ANGELI. Messaggeri, custodi e viandanti. Le sublimi creature dall’Antico al Contemporaneo

Musei Capitolini, Sale Terrene del Palazzo dei Conservatori – fino al 1° novembre 2026

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Figure sospese tra umano e divino, i messaggeri celesti tornano protagonisti a Roma con la mostra ANGELI. Messaggeri, custodi e viandanti. Le sublimi creature dall’Antico al Contemporaneo, ospitata nelle sale terrene di Musei Capitolini a Palazzo dei Conservatori dal 13 maggio al 1° novembre 2026. Un percorso espositivo che intreccia arte e spiritualità, dedicato alla memoria di Papa Francesco, a un anno dalla sua scomparsa.

Curata da Massimo Rossi Ruben e Viviana Vannucci, l’esposizione è promossa da Roma Capitale con l’Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, insieme alla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, ed è organizzata dal Centro Europeo per il Turismo e la Cultura con i servizi museali di Zètema Progetto Cultura.

Guercino, San Matteo e l’Angelo – Olio su tela, inv. PC 55 – Pinacoteca Capitolina, Roma

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Al MAXXI tutta l’ironia italiana

Tragicomica. Prospettive sull’arte italiana dal secondo Novecento a oggi

MAXXI – fino al 20 settembre 2026

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Dal 2 aprile al 20 settembre il MAXXI ospita Tragicomica. Prospettive sull’arte italiana dal secondo Novecento a oggi, una grande mostra che racconta oltre ottant’anni di arte contemporanea attraverso ironia, grottesco e cultura pop. Con più di 130 artisti e 300 opere, il percorso mette in dialogo nomi come Lucio Fontana, Maurizio Cattelan, Tomaso Binga e Roberto Cuoghi, trasformando il tragicomico in una chiave di lettura dell’identità italiana.

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Palazzo delle Esposizioni

Revelation di Lorenzo Meloni

fino al 2 agosto 2026



Fotografia documentaria e tensione visionaria si incontrano a Roma con Revelation, la nuova mostra di Lorenzo Meloni ospitata da Palazzo Esposizioni Roma. Dal 3 luglio al 2 agosto 2026 la Sala Fontana accoglie un percorso espositivo realizzato da EMERGENCY che intreccia innovazione tecnologica, conflitti contemporanei, crisi climatica e sfruttamento delle risorse.

Curata da Giulia Tornari con l’Associazione Culturale Zona e promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e da Azienda Speciale Palaexpo, la mostra presenta una selezione di fotografie realizzate in diversi Paesi europei. L’accesso al percorso è a ingresso gratuito e rientra nella campagna R1PUD1A di EMERGENCY, dedicata al rispetto dell’Articolo 11 della Costituzione italiana.

Veduta fotografica verticale di Lorenzo Meloni dalla serie Revelation esposta a Palazzo Esposizioni Roma

Mario Schifano

Palazzo delle Esposizioni – fino al 12 luglio 2026

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Dal 17 marzo al 12 luglio 2026 Palazzo Esposizioni Roma dedica una grande retrospettiva a Mario Schifano, tra le figure più significative e popolari dell’arte italiana del secondo Novecento. La mostra, promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e da Azienda Speciale Palaexpo, in collaborazione con Intesa Sanpaolo e Gallerie d’Italia, è curata da Daniela Lancioni.

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Robert Doisneau al Museo del Genio

Robert Doisneau

Museo del Genio – fino al 19 luglio 2026

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Dal 5 marzo al 19 luglio 2026 il Museo del Genio di Roma ospita la grande mostra dedicata a Robert Doisneau, tra i più importanti fotografi del Novecento. L’esposizione, curata dall’Atelier Robert Doisneau e da Gabriele Accornero e prodotta da Arthemisia, propone un ampio percorso attraverso la carriera del maestro francese, capace di trasformare la vita quotidiana in immagini poetiche e senza tempo.

La mostra riunisce oltre 140 fotografie che ripercorrono più di sessant’anni di attività, dagli esordi degli anni Trenta fino alla maturità artistica. Con il suo inconfondibile bianco e nero, Doisneau ha raccontato la Parigi del dopoguerra osservando con sensibilità e ironia la vita delle persone comuni: operai, bambini, innamorati, artisti, passanti. Scene semplici che, grazie al suo sguardo attento e partecipe, diventano immagini universali.

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Arte contemporanea

GAM 100. Un secolo di Galleria comunale 1925–2025

Galleria d’Arte Moderna di Roma – fino all’11 ottobre 2026

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Tra le mostre da non perdere a Roma c’è GAM 100. Un secolo di Galleria comunale 1925–2025, allestita alla Galleria d’Arte Moderna di Roma. L’esposizione celebra i cento anni della collezione civica capitolina con oltre 120 opere che ripercorrono un secolo di arte moderna e contemporanea, dal Futurismo alla Scuola Romana, fino alle acquisizioni più recenti. Un viaggio nella storia culturale della città, tra grandi maestri, politiche di acquisizione e trasformazioni dello sguardo artistico.

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Flowers al Chiostro del Bramante

Flowers. Meravigliosa Natura

Chiostro del Bramante – fino al 6 settembre 2026

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Dal 18 marzo al 6 settembre 2026 DART – Chiostro del Bramante ospita Flowers. Meravigliosa Natura, nuovo capitolo del progetto espositivo avviato con Flowers. Dal Rinascimento all’intelligenza artificiale. In questo secondo appuntamento il focus si allarga: dal singolo fiore si passa alla natura nella sua totalità, intesa come universo organico, mutevole e interconnesso in cui specie vegetali e animali, elementi marini e diversi ecosistemi convivono in equilibrio dinamico.

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Le esposizioni fotografiche

Lanterne magiche. Fotografie dalla collezione Valerio De Paolis

Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese – fino al 6 settembre 2026

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La mostra porta per la prima volta al pubblico una selezione di capolavori provenienti dalla raccolta del produttore e distributore cinematografico Valerio De Paolis. Da qui anche il titolo, che richiama uno dei primi dispositivi di narrazione per immagini, antenato di fotografia e cinema.

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Immagini da Ufficio Stampa / Shutterstock