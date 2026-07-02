Dal 15 settembre 2026 al 14 febbraio 2027 Palazzo Bonaparte a Roma ospita oltre settanta capolavori di Vassily Kandinsky dal Centre Pompidou, con un percorso immersivo e focus su Gabriele Münter.

Dal 15 settembre 2026 al 14 febbraio 2027 Palazzo Bonaparte a Roma diventa il centro mondiale per chi cerca informazioni su Kandinsky Roma. Oltre settanta capolavori di Vassily Kandinsky, concessi in prestito dal Centre Pompidou di Parigi, ripercorrono l’intera vicenda umana e artistica del maestro dell’astrattismo, in una grande mostra prodotta da Arthemisia.

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Si tratta di uno degli eventi culturali più attesi della seconda metà del 2026: da più di venticinque anni la Capitale aspettava il ritorno di Kandinsky, e l’occasione arriva proprio mentre il museo francese si prepara a una lunga chiusura per restauri, rendendo ancora più preziosa la presenza a Roma di opere che raramente lasciano Parigi.

Vassily Kandinsky Gelb-Rot-Blau (Jaune-rouge-bleu) 1925 Huile sur toile, 128×201,5 cm Donation Nina Kandinsky, 1976 Centre Pompidou, Parigi, Musée national d’art moderne – Centre de création industriell

Un viaggio in cinque sezioni nella rivoluzione astratta

La mostra su Kandinsky a Roma è pensata come un percorso in cinque sezioni che accompagna il visitatore dalle prime prove figurative fino all’astrazione più matura. Si passa dagli anni di Monaco e del Der Blaue Reiter alla stagione della Russia rivoluzionaria, dall’esperienza cruciale al Bauhaus fino all’ultimo periodo parigino, restituendo il profilo di un artista, teorico e docente che è stato un vero protagonista delle avanguardie europee.

Tra i capolavori annunciati spicca Gelb-Rot-Blau (1925), considerata una delle opere più importanti della sua produzione, dove forme e colori si organizzano secondo una logica quasi musicale. In mostra sarà presente anche L’Arco nero (1912), uno dei lavori più celebri della collezione del Centre Pompidou, che testimonia il passaggio decisivo verso un linguaggio completamente nuovo, in cui il colore conquista piena autonomia espressiva.

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Gabriele Münter Drachenkampf (Combat du dragon) 1913 Huile sur toile, 78×100 cm Centre Pompidou, Parigi, Musée national d’art moderne – Centre de création industriell

Gabriele Münter, Nina Kandinsky e una sala immersiva

Un nucleo centrale del progetto è dedicato a Gabriele Münter, compagna di Kandinsky per oltre un decennio e figura chiave dell’Espressionismo tedesco. Per la prima volta a Roma saranno esposte alcune sue opere di primo piano, accompagnate da documentazione che ne mette in luce il ruolo nel gruppo del Blaue Reiter e nel dialogo artistico con Kandinsky, in una fase decisiva per la nascita dell’astrazione.

La mostra sottolinea anche la figura di Nina Kandinsky, moglie e instancabile custode della memoria dell’artista, il cui lascito al Centre Pompidou ha reso possibile la conservazione del più importante nucleo di opere kandinskiane al mondo. Accanto ai dipinti, il pubblico troverà documenti, fotografie, oggetti personali e materiali provenienti dalla Bibliothèque Kandinsky, che aprono uno sguardo sulla dimensione più intima e quotidiana del pittore.

Vassily Kandinsky Dunkle Kühle (Fraîcheur sombre) Janvier 1927 Huile sur toile marouflée sur bois, Legs de Nina Kandinsky, 1981 Centre Pompidou, Parigi, Musée national d’art moderne – Centre de création industrielle

Il percorso sarà arricchito da approfondimenti sulle teorie di Kandinsky sul rapporto tra colore, forma e musica e da una sala immersiva dedicata alle sue geometrie e ai suoi colori, pensata per far vivere al pubblico un’esperienza sensoriale diretta. Un modo per entrare nella rivoluzione che ha cambiato per sempre la storia dell’arte e il nostro modo di guardare il mondo.

La mostra è realizzata con il patrocinio dell’Ambasciata di Francia in Italia, della Regione Lazio e del Comune di Roma, è curata da Angela Lampe con la consulenza scientifica di Francesca Villanti e sostenuta, tra gli altri, da Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, Generali Valore Cultura, Atac e Frecciarossa come treno ufficiale. Un appuntamento che si annuncia come tappa imprescindibile per chi, nella seconda metà del 2026, vorrà scoprire o riscoprire Kandinsky a Roma.

Foto: Ufficio Stampa