Tra Carrara e Pietrasanta, l’estate 2026 in Toscana si accende di arte contemporanea: sculture monumentali, design urbano diffuso e fotografia tra paesaggio e astrazione.

L’estate 2026 porta in Toscana un calendario fitto di appuntamenti tra arte contemporanea, fotografia e design urbano. Tra Carrara e Pietrasanta, le mostre da non perdere intrecciano marmo, paesaggio e ricerca visiva in percorsi che dialogano con le città e i loro spazi.

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Dal lavoro scultoreo di Mikayel Ohanjanyan al design diffuso di White Carrara, fino alle fotografie di canyon americani di Sally Gall e alla collettiva che celebra i quindici anni di Accesso Galleria, il territorio si conferma laboratorio aperto tra tradizione lapidea e linguaggi globali.

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Domeniche gratis al Museo: 5 luglio

Domenica 5 luglio torna l’iniziativa del Ministero della Cultura #domenicalmuseo, che offre l’accesso gratuito ai musei statali ogni prima domenica del mese.

A Firenze apriranno gratuitamente le porte cinque dei sette siti del GAMB (Galleria dell’Accademia e Musei del Bargello), un nuovo istituto autonomo che unisce importanti luoghi culturali della città. Alla Galleria dell’Accademia, oltre al David di Michelangelo, i visitatori potranno ammirare dipinti medievali e rinascimentali, antichi strumenti musicali e la Gipsoteca, nonché assistere all’ultimo giorno dell’esposizione sul restauro del trittico di Spinello Aretino.

Al Museo Nazionale del Bargello, celebre per la sua scultura rinascimentale, sarà visibile il cantiere “live” del restauro del basamento del Perseo di Cellini, che dal 3 luglio prevede anche visite guidate dedicate ogni venerdì. L’ingresso gratuito esteso riguarderà inoltre il Museo delle Cappelle Medicee, il Museo di Palazzo Davanzati e il Complesso di Orsanmichele. Per l’occasione non sarà attiva la prenotazione e basterà mettersi in coda; il servizio resta invece attivo e consigliato a pagamento per gli altri giorni.

Mikayel Ohanjanyan al mudaC di Carrara

Dal 14 febbraio al 30 agosto 2026 il mudaC | museo delle arti di Carrara ospita la personale Mikayel Ohanjanyan. Legami: Ties That Bind, a cura di Christopher Atamian e Tamar Hovsepian. La mostra riunisce cinque sculture in marmo statuario bianco concepite come un’unica monumentale installazione, dedicata al tema dei legami come connessione, memoria storica e resilienza.

Pensato e realizzato appositamente per Carrara, il corpus di opere mette in scena blocchi informi di marmo tenuti insieme da cavi in acciaio inox che incidono e attraversano la pietra, generando una tensione fisica che diventa metafora di unità e interdipendenza. Il progetto, promosso dal Comune di Carrara e prodotto dal museo, propone una riflessione poetica sulla condizione umana e sulle strutture invisibili che tengono insieme individui, tempo e storia.

La mostra è visitabile fino al 31 maggio dal martedì alla domenica, 9.30-12.30 e 15-18, chiuso il lunedì; dal 1 giugno al 30 agosto l’orario si articola tra aperture pomeridiane e serali con ingressi a 5 euro intero e 3 euro ridotto, gratuito la prima domenica del mese. Ad accompagnare il percorso espositivo, un catalogo con testi critici di Christopher Atamian, Cinzia Compalati e Tamar Hovsepian.

White Carrara 2026: il design vive in città

Dal 5 giugno al 30 agosto 2026 il centro storico di Carrara diventa un museo a cielo aperto con White Carrara – Design Lives in the City, decima edizione della manifestazione dedicata al dialogo tra marmo, design e innovazione. Oltre trenta opere tra arredi urbani, sedute collettive, elementi luminosi e installazioni ridisegnano piazze e strade, trasformando il tessuto urbano in un laboratorio permanente.

Promosso e prodotto dal Comune di Carrara, Città Creativa UNESCO e Capitale toscana dell’arte contemporanea 2026, con il sostegno di Regione Toscana, Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest e numerose aziende del comparto lapideo, il progetto coinvolge designer internazionali chiamati a ripensare lo spazio pubblico. Sedute stratificate da blocchi di recupero, infrastrutture leggere e dispositivi esperienziali raccontano un’idea di città in cui il marmo diventa materiale contemporaneo e identitario.

Accanto agli interventi diffusi, in Piazza Alberica trova spazio la mostra DESIGNULTRA, a cura di ADI, che indaga il rapporto tra funzione e espressione artistica, tra oggetto d’uso e valore simbolico. Il centro storico è sempre visitabile, mentre la Galleria di Piazza Alberica è aperta dal giovedì alla domenica in fascia serale, con ingresso gratuito.

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Accesso Galleria: quindici anni di ricerca e fotografia

A Pietrasanta, Accesso Galleria inaugura la stagione estiva con 15 Year Anniversary Show, in programma dal 24 maggio al 24 giugno 2026. Sei artisti storici della galleria – tra cui Paolo Amico, Sabatino Cersosimo, Peter Simon Mühlhäußer, Amber Sena, Kelly Robert e Bruno Walpoth – tornano con opere recenti e lavori del passato in un dialogo che attraversa quindici anni di collaborazione.

Disegni, sculture in marmo, legno, bronzo e dipinti su supporti metallici raccontano percorsi diversi ma intrecciati, tra sperimentazione tecnica, attenzione alla figura umana, paesaggi urbani e metamorfosi della materia. La mostra, a ingresso libero, è visitabile dal lunedì al giovedì 18-23, il venerdì e sabato anche la mattina 10.30-12 e la sera fino alle 24, la domenica con orario 10.30-12 e 18-23.

Dal 28 giugno al 9 agosto 2026, la stessa galleria presenta poi Sally Gall. Vertical World, prima personale italiana dedicata alla nuova serie fotografica dell’artista americana. Dieci fotografie di medie e grandi dimensioni, realizzate con stampa a pigmenti d’archivio, ritraggono le monumentali pareti rocciose dei canyon dell’ovest americano – tra Colorado, Utah, Arizona, Nevada e New Mexico – sospese tra documentazione e astrazione pittorica.

Eliminando riferimenti spaziali e riducendo al minimo ombre e punti luce, Gall trasforma il paesaggio in superficie cromatica, fedele al reale ma filtrata come esperienza percettiva. La mostra è a ingresso libero e segue gli orari serali e diurni di Accesso Galleria, proponendo un viaggio nella vitalità geologica della Terra e invitando a scoprire lo straordinario nell’ordinario.

Foto: Ufficio Stampa