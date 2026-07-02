Al Gazometro di Roma, dal 10 al 12 luglio 2026, EGERIA trasforma il mito della ninfa fluviale in un’installazione immersiva e interattiva firmata dagli studenti IED Roma per Videocittà Watercult.

Dal 10–12 luglio 2026 il Gazometro di Roma si trasforma in un ninfeo digitale con EGERIA, installazione immersiva e interattiva presentata nell’ambito di Videocittà Watercult 2026. Il progetto, firmato dagli studenti dei corsi di Interactive Media Design e Sound Design di IED Roma e coordinato dalla visual artist Alice Felloni e dal sound designer Giulio Maresca, invita il pubblico a vivere in prima persona una riflessione sull’emergenza ecologica e sul rapporto tra città e acqua.

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L’opera nasce all’interno delle celebrazioni per i 60 anni di IED, che a Roma ha scelto di portare la didattica fuori dalle aule, intrecciando formazione, ricerca artistica e partecipazione collettiva. In questo contesto EGERIA diventa un tassello di un programma più ampio che guarda al design come pratica culturale e sociale, aperta ai linguaggi del contemporaneo.

Un ninfeo digitale tra mito, memoria urbana e partecipazione

EGERIA rievoca la figura dell’antica divinità romana fluviale Egeria, legata al ninfeo della valle della Caffarella, un tempo luogo sacro di incontro tra comunità umana e ciclo naturale delle sorgenti. Oggi quello spazio è in stato di abbandono, simbolo di una città che ha progressivamente rimosso la propria relazione con l’elemento acqua, nascosto sotto infrastrutture, asfalto e monumentalizzazioni urbane.

L’installazione ricostruisce digitalmente questo ninfeo dimenticato attraverso un videomapping immersivo e interattivo: vegetazione che invade le superfici, pareti coperte di muschio, tracce architettoniche sul punto di scomparire. Il progetto si articola in due momenti distinti e complementari: una fase live, in cui ogni studente presenta la propria interpretazione del tema, e una fase partecipativa in cui il pubblico diventa parte attiva dell’opera.

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Cuore dell’esperienza è l’interazione sonora: attraverso tre microfoni integrati, i visitatori possono soffiare, parlare o emettere suoni che risvegliano le Comene, ninfee sorelle di Egeria. Le loro presenze digitali emergono progressivamente nello spazio, reagendo all’intensità e alla continuità della partecipazione collettiva. Più il pubblico interagisce, più il ninfeo prende vita; quando l’interazione si interrompe, le Comene e l’ambiente tornano lentamente a uno stato di quiete.

Un dispositivo rituale tra design interattivo e sound design

Grazie al videomapping interattivo, EGERIA trasforma respiro, soffio e voce dei visitatori in materia narrativa e visiva, generando paesaggi audiovisivi in continua evoluzione. Non si limita a rappresentare l’emergenza ecologica: si configura come un dispositivo rituale in cui il pubblico sperimenta cosa significhi sostenere o abbandonare un ecosistema, sia come singolo cittadino sia come comunità.

Mitologia, memoria urbana, interaction design e cultura digitale si intrecciano in un progetto che mostra come il percorso formativo possa farsi strumento di ricerca artistica. Gli studenti di IED Roma non hanno solo realizzato un’opera, ma hanno attraversato un processo creativo complesso, confrontandosi con le urgenze del presente tramite gli strumenti del design interattivo e del sound design contemporaneo.

Il progetto si inserisce nel tema Plural Intelligences che attraversa il programma dei 60 anni di IED: l’idea di un design relazionale, capace di mettere in dialogo intelligenze umane, artificiali, ecologiche e collettive. Come ricorda la direttrice IED Roma Laura Negrini, la sede contribuisce al Public Program con appuntamenti culturali che sensibilizzano una vasta community internazionale su come il design possa contribuire al miglioramento del pianeta attraverso una pluralità di voci.

Il riconoscimento ricevuto a maggio 2026 con il doppio Compasso d’Oro ADI conferma questa direzione, premiando da un lato progetti di impatto sociale come The Glitch Camp e dall’altro sperimentazioni inclusive come A occhi chiusi. EGERIA si inserisce in questo orizzonte, proponendo al pubblico di Videocittà Watercult 2026 un’esperienza immersiva in cui la cura dell’acqua e degli ecosistemi diventa gesto condiviso, respiro dopo respiro.

Foto: Ufficio Stampa