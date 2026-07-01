Oltre ottanta fotografie per raccontare un Mediterraneo senza tempo: a Palazzo Lanfranchi di Matera la grande monografica dedicata a Mimmo Jodice tra archeologia, mare e memoria condivisa.

Un Mediterraneo senza tempo, fatto di rovine, statue e orizzonti marini sospesi, torna a parlare al presente attraverso lo sguardo di Mimmo Jodice. Dal 7 luglio all’8 novembre 2026 i Musei Nazionali di Matera dedicano a uno dei maestri della fotografia europea la mostra Mimmo Jodice. Mediterraneo, allestita negli spazi di Palazzo Lanfranchi e curata da Carlo Sala. L’esposizione anticipa di un giorno l’apertura al pubblico, con anteprima stampa e inaugurazione fissate per lunedì 6 luglio.

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Il progetto nasce nell’ambito di Matera e Tétouan Capitali Mediterranee della Cultura e del Dialogo 2026 e proseguirà infatti al Centre d’Art Moderne di Tétouan, in Marocco, dagli inizi di dicembre 2026 a metà febbraio 2027, rafforzando simbolicamente il dialogo tra le due sponde del mare comune.

Mimmo Jodice, Atleti da Ercolano, Museo Archeologico Nazionale di Napoli, 1986 © Mimmo Jodice Studio

83 opere tra archeologia, mare e memoria

Il percorso espositivo riunisce 83 opere fotografiche, di cui 68 stampe vintage ai sali d’argento su carta baritata con viraggio al selenio, realizzate tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta e appartenenti alla celebre serie Mediterraneo. Le immagini provengono dalla Collezione privata “i Cotroneo, Roma” e dalla Collezione Farnesina del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che ne conserva ed espone una parte.

Accanto a questo nucleo storico compaiono 5 opere di grande formato 140×100 cm della serie Danzatrici e un’appendice di 10 opere vintage e moderne dedicate alle ricerche più recenti di Jodice sul Mediterraneo, provenienti dallo Studio Jodice. Insieme compongono la prima grande monografica istituzionale dopo la scomparsa dell’artista, occasione per rileggere una serie ormai classica e mostrare come l’autore sia tornato negli anni, con costanza, su questi temi.

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Le fotografie nascono da numerose ricognizioni dedicate alla cultura mediterranea e all’archeologia: dai luoghi della terra natale – Paestum, Pompei, Cuma, Baia – lo sguardo si allarga alla Grecia, alla Turchia, alla Giordania, alla Tunisia, fino alla Francia e alla Libia. Tra le opere più note figurano gli Atleti della Villa dei Papiri di Ercolano e Le Danzatrici del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, dove le sculture emergono da ombre profonde e sembrano animate da uno slancio vitale.

Mimmo Jodice, Bronzo romano, Museo Archeologico Nazionale di Napoli, 1993 © Mimmo Jodice Studio



Il Mediterraneo come spazio condiviso

Il forte pathos emotivo che attraversa i volti di bronzo e di marmo, reso possibile dal sapiente lavoro in ripresa e in camera oscura, si intreccia con immagini di un paesaggio mediterraneo quasi metafisico: un mare privo di segni del presente, dove Jodice cerca di assumere lo sguardo degli antichi. In queste vedute, scrive Predrag Matvejević, il mare diventa “un porto di pace, in grado di accoglierci alla fine di un periplo”, luogo in cui la speranza è ancora ammessa e la luce, intensa o fragile, disegna una geometria che sopravvive anche alle distruzioni.

Salvatore Settis sottolinea come lo sguardo dell’artista sulle onde dello Ionio e del Tirreno, sulle murature di Ostia o di Pergamo e sui volti di Pompei ed Ercolano abbia “un respiro di ampiezza inconsueta”, dimostrando che la fotografia per Jodice non è semplice registrazione ma interpretazione e ri-creazione della realtà. Un approccio che, nelle parole del Direttore dell’Unità di Missione Angelo Piero Cappello, restituisce il Mediterraneo come “spazio che unisce”, mosaico di identità e memorie differenti con una radice antica e vitale.

Mimmo Jodice, Isole egee viste dalla costa turca, 1993 © Mimmo Jodice Studio



La mostra dialoga con la candidatura di Matera a Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026: per il Sindaco Antonio Nicoletti, il rapporto tra la “città di pietra” e il tempo trova una risonanza naturale nell’opera di Jodice, che trasforma l’immagine in strumento di conoscenza condivisa. La Direttrice della Fondazione Matera-Basilicata 2019 Rita Orlando vede in questo Mediterraneo senza tempo una chiave per leggere paesaggi e memorie interne, mentre Raffaella Bonaudo, dirigente dei Musei nazionali di Matera, sottolinea come le fotografie superino la mera rappresentazione per invitare ciascuno a riconoscere sé stesso e la propria comunità.

In parallelo all’esposizione viene pubblicato il volume Mimmo Jodice. Mediterraneo, edito da Marsilio con design grafico di Studio Sonnoli, che riprende e amplia il libro originariamente uscito per Aperture nel 1995 in occasione della mostra al Philadelphia Museum of Art. Il catalogo raccoglie il saggio curatoriale di Carlo Sala, il testo di Predrag Matvejević e un contributo di Salvatore Settis nella sua versione definitiva, offrendo un ulteriore strumento di approfondimento sul lavoro dell’artista.

La mostra è aperta al pubblico tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle 9.00 alle 20.00 (martedì dalle 14.00 alle 20.00, ultimo ingresso alle 19.00). Lunedì 6 luglio l’ingresso è gratuito dalle 20.00 alle 24.00 con ultimo accesso alle 23.00. Il biglietto intero costa 10 euro, con opzioni cumulative valide per due giorni in tutte le sedi del Museo Nazionale e un abbonamento annuale, mentre sono previste riduzioni per studenti e ragazzi e gratuità per minorenni, militari, forze dell’ordine, giornalisti e accademici.

Foto: Ufficio Stampa