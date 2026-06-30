Alla 74ª edizione del Ravello Festival 2026, Villa Rufolo ospita una grande mostra dedicata a William Kentridge, tra video, disegni e sculture che uniscono musica, teatro e immagine.

Dal 3 luglio 2026, con inaugurazione alle 18:30, Villa Rufolo a Ravello diventa il palcoscenico della nuova mostra dedicata a William Kentridge, tra i protagonisti della scena artistica internazionale. L’esposizione, parte della 74ª edizione del Ravello Festival, sarà visitabile dal 4 luglio al 5 settembre 2026, intrecciando musica, teatro e immagine in un unico percorso.

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Promossa dalla Fondazione Ravello in collaborazione con la Galleria Lia Rumma, la mostra si apre con un vernissage che sarà preceduto, alle ore 17, da un incontro con Bartolomeo Pietromarchi a Palazzo Avino. Un’occasione per introdurre il pubblico all’opera di un artista che ha fatto del dialogo tra disegno, suono e parola il cuore della propria ricerca.

Un percorso tra teatro, musica e disegno

Uno degli assi portanti del lavoro di Kentridge è il rapporto tra disegno, suono, musica, opera e teatro. Nelle sue opere il segno non è mai immagine fissa, ma gesto in movimento, apparizione e cancellazione continua, che si fa sequenza, voce, partitura visiva. Disegni, video, installazioni, sculture e lavori legati alla dimensione scenica costruiscono un itinerario che attraversa le sale storiche della villa e il giardino progettato da Francis Nevile Reid nel XIX secolo.

All’interno di Villa Rufolo, il video Preparing the Flute (2005) introduce uno dei nuclei centrali dell’esposizione: il teatro come spazio mentale, visivo e politico. Proiettata su un modello in miniatura di un teatrino, l’opera è connessa alla celebre rilettura de Il flauto magico di Mozart e mette in tensione l’immaginario illuminista dell’opera con la storia coloniale, il potere e l’ambiguità dello sguardo. Il lavoro, appartenente alla Collezione MAXXI di Roma, riproduce in scala ridotta l’interno di un teatro che rimanda alla produzione di Kentridge per La Monnaie/De Munt di Bruxelles, poi ripresa al Teatro San Carlo di Napoli e al Teatro alla Scala di Milano.

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Dai video alle sculture nei giardini di Villa Rufolo

La dimensione teatrale ritorna in Theatre Drawing I (La Fenice Theatre, 2008), dove il disegno si lega all’architettura della scena e alla memoria del luogo, trasformando il teatro in un dispositivo di stratificazione di immagini, tracce e cancellazioni. Nel video Sibyl (2020), legato al progetto Waiting for the Sibyl, la figura della Sibilla diventa emblema di enigma, destino e fragilità del linguaggio: le parole appaiono, si disperdono e si ricompongono, in un equilibrio sempre instabile tra senso, immagini, suono e musica.

In Fugitive Words (2024) la parola assume la forma di un vocabolario mobile, un archivio di pensieri e appunti che attraversano l’opera di Kentridge come una partitura in continua trasformazione. Con Mayakovsky Diorama (2025), dove la forma del diorama e il teatro d’ombre si intrecciano con la figura di Vladimir Majakovskij e l’eredità delle avanguardie storiche, immagine, testo e movimento costruiscono un vero e proprio teatro della mente.

Ravello tra memoria wagneriana e nuova ricerca visiva

In Medicine Chest (2001), video animazione tripartita proiettata sullo sportello di un armadietto da farmacia, Kentridge affronta la stratificazione di significato della realtà e la difficoltà di definire un’identità stabile in mezzo a informazioni contraddittorie. Il percorso espositivo si estende poi all’esterno, nei giardini e sulle terrazze di Villa Rufolo, dove sculture dalle silhouette antropomorfe come Paper Procession (2023) dialogano con l’architettura e il paesaggio costiero, trasformando il segno in corpo nello spazio, figura in relazione con luce e orizzonte.

Ravello, da sempre legata alla grande cultura europea e alla memoria di Richard Wagner, accoglie così un artista per il quale musica, teatro e immagine sono elementi inscindibili. La mostra si inserisce nella storia del Ravello Festival come riflessione sul rapporto tra visione e ascolto, gesto e voce, segno e tempo. A completare il progetto, un catalogo dedicato con introduzione del presidente del Festival Alessio Vlad e un saggio critico di Bartolomeo Pietromarchi, che approfondisce il legame tra disegno, musica, parola e spazio scenico nell’opera di Kentridge.

La mostra è aperta tutti i giorni dalle 9 alle 20 (ultimo ingresso alle 19:30); nei giorni dei concerti del Ravello Festival l’orario di chiusura di Villa Rufolo può subire variazioni.

Foto: Ufficio Stampa