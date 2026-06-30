A Fermo oltre 120 fotografie e opere di Warhol, Rotella, Lodola e Zhang Hongmei raccontano le sorprendenti affinità tra Frida Kahlo e Marilyn Monroe, tra biografia, mito pubblico e impegno politico.

Due icone del Novecento, lontane nel tempo e nello spazio ma unite da sorprendenti affinità biografiche e simboliche. Dal 28 giugno all’1 novembre 2026 il Palazzo dei Priori di Fermo ospita la mostra “Frida Kahlo e Marilyn Monroe. Vite parallele”, un percorso che mette in dialogo la pittrice messicana e la diva di Hollywood attraverso oltre 120 fotografie e una selezione di opere d’arte contemporanea.

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Curata da Carolina Dema, Tanino Bonifacio e Alberto Rossetti, l’esposizione racconta come Frida Kahlo e Marilyn Monroe abbiano costruito la propria immagine pubblica, affrontato un rapporto complesso con il corpo, vissuto amori tormentati e un desiderio di maternità mai realizzato, fino alla tensione costante tra fragilità privata e mito pubblico.

Un percorso fotografico tra pubblico e privato

Il cuore della mostra è un grande racconto per immagini che segue Frida e Marilyn dall’infanzia alla piena affermazione artistica e mediatica. Attraverso gli scatti di grandi fotografi del loro tempo – tra cui Nickolas Muray, Guillermo Kahlo, Imogen Cunningham, Lucienne Bloch, Leo Matiz, Lola e Manuel Alvarez Bravo, Edward Weston, Sam Shaw, Ed Feingersh, Milton Greene, Cecil Beaton e Richard Avedon – il visitatore entra nel loro quotidiano, tra set cinematografici, atelier, amicizie e relazioni sentimentali.

Un singolare punto di contatto tra le due protagoniste è la figura del fotografo Nickolas Muray, legato a Frida da una lunga relazione e da una vera e propria venerazione, e a Marilyn da un rapporto tenuto segreto fino al ritrovamento, dopo la sua morte, di una fotografia con una dedica appassionata. Le immagini in mostra mostrano anche il loro rapporto con personalità centrali delle rispettive vite, da Diego Rivera e Leon Trotsky per Frida a Joe Di Maggio, Arthur Miller e John Fitzgerald Kennedy per Marilyn, oltre alle foto di scena con colleghi come Laurence Olivier, Jack Lemmon, Tony Curtis, Groucho Marx e Cary Grant.

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Omaggi contemporanei e destini incrociati

Il percorso si completa con due sale tematiche, “Omaggio a Frida” e “Omaggio a Marilyn”, dove sono esposti documenti, un video che ritrae Frida e Diego Rivera e un nucleo di opere dedicate alle due muse contemporanee. Qui compaiono lavori di Andy Warhol, Mimmo Rotella, Marco Lodola e degli artisti cinesi Xu De Qi e Zhang Hongmei, che ha realizzato una riproduzione fedele del fondamentale dipinto di Frida Las Dos Frida.

La mostra insiste sulle profonde similitudini tra le due artiste: gli amori tormentati, l’impegno politico che le vede sempre in prima linea nella difesa dei propri ideali, la gestione di un corpo segnato e osservato. Frida affronta le conseguenze della poliomielite infantile e di un gravissimo incidente che la costringe a indossare quasi sempre un busto; Marilyn si rifugia nella lettura e nella scrittura di poesie, in segreto, per non essere schiacciata dalla propria immagine pubblica.

Un destino incrociato porterà entrambe a cercare la morte: Marilyn a trentasei anni per overdose da barbiturici, Frida a quarantasette anni, ufficialmente per embolia polmonare ma, secondo le ricostruzioni più accreditate, per un’eutanasia successiva all’amputazione della gamba destra. L’esposizione diventa così un viaggio emotivo tra arte, cinema, politica e cultura visiva, capace di restituire creatività, passione e determinazione di due figure che continuano a ispirare artisti, registi e appassionati.

Informazioni pratiche per la visita

“Frida Kahlo e Marilyn Monroe. Vite parallele” è promossa dal Comune di Fermo, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo e in collaborazione con Rjma Progetti culturali e Art Book Web; l’organizzazione è affidata a Maggioli Cultura e Turismo.

L’inaugurazione è in programma sabato 27 giugno 2026 alle ore 18.30. La mostra è aperta da giugno a settembre tutti i giorni 10-13 / 16-20 (con apertura della sola biglietteria e informazioni dalle ore 15), mentre a ottobre e novembre l’orario prevede apertura dal martedì al venerdì 10.30-13 / 15.30-18 e il sabato e la domenica 10.30-13 / 15.30-19, con lunedì chiuso e possibili aperture straordinarie in occasione di eventi e festività.

Il biglietto unico Fermo Musei costa 10 euro, ridotto 8 euro per ragazzi dai 14 ai 25 anni, gruppi oltre 15 persone, soci FAI, Touring Club Italia e Italia Nostra; l’ingresso è gratuito per under 13, persone con disabilità, soci Icom e giornalisti con tesserino. Il titolo d’accesso comprende l’ingresso all’intero circuito museale della città e può essere acquistato anche online sul sito fermomusei.it.

Foto: Ufficio Stampa