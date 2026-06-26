A Palazzo Esposizioni Roma arriva “Revelation” di Lorenzo Meloni, mostra fotografica di EMERGENCY che indaga legami tra tecnologia, conflitti, crisi climatica e sfruttamento delle risorse.
Fotografia documentaria e tensione visionaria si incontrano a Roma con Revelation, la nuova mostra di Lorenzo Meloni ospitata da Palazzo Esposizioni Roma. Dal 3 luglio al 2 agosto 2026 la Sala Fontana accoglie un percorso espositivo realizzato da EMERGENCY che intreccia innovazione tecnologica, conflitti contemporanei, crisi climatica e sfruttamento delle risorse.
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Curata da Giulia Tornari con l’Associazione Culturale Zona e promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e da Azienda Speciale Palaexpo, la mostra presenta una selezione di fotografie realizzate in diversi Paesi europei. L’accesso al percorso è a ingresso gratuito e rientra nella campagna R1PUD1A di EMERGENCY, dedicata al rispetto dell’Articolo 11 della Costituzione italiana.
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Una rivelazione sulle geografie del potere
Il titolo Revelation, dal greco apokálypsis (“svelamento”), indica la volontà di rendere visibili relazioni e processi che spesso restano nascosti. Le immagini di Meloni seguono poli industriali e tecnologici, reti energetiche, miniere dismesse, laboratori scientifici e paesaggi trasformati dall’intervento umano, restituendo luoghi sospesi tra produzione, abbandono e riconversione.
Come sottolinea EMERGENCY, “Revelation documenta come il controllo delle risorse, dell’energia e delle tecnologie sia profondamente intrecciato alle forme contemporanee di dominio che alimentano guerre e instabilità”, aprendo allo stesso tempo la possibilità di immaginare alternative. In questo spazio di interrogazione critica l’organizzazione riconosce una profonda affinità con il proprio lavoro quotidiano contro la guerra e la povertà.
La curatrice Giulia Tornari descrive il progetto come una narrazione immersiva in cui paesaggi, architetture, elementi naturali e dettagli artificiali convivono tra meraviglia e inquietudine, passato e futuro, deindustrializzazione e innovazione. Il risultato è un racconto visivo che mette in discussione i modelli di sviluppo contemporanei e le loro conseguenze materiali su territori e comunità.
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Lorenzo Meloni tra conflitti e trasformazioni ambientali
Per oltre un decennio Meloni ha documentato conflitti in Medio Oriente, Nord Africa e Asia, osservando la guerra non solo come evento ma come processo storico, materiale e culturale. Con Revelation il suo sguardo si sposta oltre le aree di guerra, verso i luoghi in cui le società contemporanee producono, gestiscono e riconfigurano risorse, infrastrutture e territori, indagando le connessioni tra economia estrattiva, innovazione e trasformazione ambientale.
In un’epoca segnata da crisi multiple e trasformazioni accelerate, la mostra propone una riflessione sulla necessità di immaginare forme più sostenibili ed eque di relazione con territorio, risorse e tecnologia. Il progetto si inserisce nella campagna R1PUD1A di EMERGENCY, che ha coinvolto centinaia di Comuni, scuole, cinema e festival, e nell’appello “Io obietto la guerra”, sottoscrivibile sul sito ripudia.it.
La mostra Revelation è visitabile alla Sala Fontana di Palazzo Esposizioni Roma, in Via Milano 13, dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 20.00, con chiusura il lunedì. L’ingresso è gratuito, in linea con l’impegno di EMERGENCY nel promuovere una cultura di pace, solidarietà e diritti umani anche attraverso i linguaggi dell’arte e della fotografia.
Foto: Ufficio Stampa