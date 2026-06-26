A Recoaro Terme apre il Cantiere del Contemporaneo, nuovo polo per l’arte e le residenze d’artista che trasforma il borgo termale in un laboratorio creativo e sociale.

A Recoaro Terme il 2 maggio 2026 si inaugura il Cantiere del Contemporaneo, nuovo polo per l’arte contemporanea e le residenze d’artista a cura di Elisabetta Bacchin. Il progetto nasce all’interno di un ampio programma di rigenerazione culturale, sociale ed economica del borgo storico, sostenuto dal Piano Nazionale Borghi – Linea A, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU con fondi PNRR e dal Ministero della Cultura.

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Cuore dell’iniziativa è la riqualificazione dello storico Palazzo Caffè Nazionale, simbolo della socialità termale, che viene restituito alla comunità come centro dinamico e multidisciplinare. Qui le residenze d’artista diventano occasione di immersione creativa e di dialogo attivo tra artisti e cittadinanza, con l’obiettivo di rilanciare l’identità del territorio intrecciando memoria e innovazione.

Un nuovo polo per arte, comunità e rigenerazione

Il Palazzo Caffè Nazionale, splendido esempio di stile liberty in via Vittorio Emanuele 4, diventa un vero e proprio polo per l’arte contemporanea e le residenze d’artista. Il Cantiere del Contemporaneo è pensato come luogo di sperimentazione, ricerca e produzione espressiva: ospiterà progetti espositivi, eventi, attività formative e momenti di confronto aperti al pubblico.

Ogni piano dell’edificio avrà una funzione specifica: il primo e il secondo saranno dedicati agli appartamenti per le residenze, concepiti come atelier e spazi di produzione; il terzo piano accoglierà una sala di condivisione per incontri con artisti, curatori, scuole e per visite guidate. Anche l’area esterna del polo sarà utilizzata nel periodo estivo per installazioni artistiche temporanee, trasformando il borgo in un dispositivo culturale diffuso.

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Il progetto si inserisce in una strategia più ampia che mira ad aumentare l’attrattività residenziale di un borgo a rischio spopolamento, trasformando Recoaro Terme in un’opportunità di visibilità a livello nazionale e internazionale. Al centro vi sono sviluppo culturale e turistico, coesione territoriale e un modello di crescita fondato sulla sostenibilità e sulla partecipazione attiva della comunità.

Residenze d’artista e focus sul paesaggio

Da maggio 2026 prende avvio un primo programma di residenze d’artista che vedrà quattro giovani artisti, Romesh Bothalage, Pietro Chiariello, Francesco Pizzocchero e Virginia Stevenin, vivere e lavorare per due mesi negli spazi del centro. Le residenze ruotano attorno al senso del luogo, invitando a un confronto diretto con il paesaggio come interlocutore vivo e generativo.

L’acqua termale, il patrimonio liberty, il paesaggio montano e le tradizioni locali diventano temi cardine su cui sviluppare opere site-specific e interventi destinati al territorio. L’acqua è intesa come metafora di trasformazione, cura e rinascita; la montagna come spazio di relazione e responsabilità; la memoria storica e architettonica come archivio vivo da rileggere attraverso linguaggi contemporanei, con particolare attenzione anche alla videoarte, ambito di ricerca che il Cantiere del Contemporaneo intende sviluppare.

Uno degli obiettivi centrali è trasformare Recoaro Terme in un laboratorio creativo a cielo aperto, partecipato e multiculturale. Le opere prodotte in residenza attiveranno momenti di confronto concreto con la comunità locale, generando un dialogo tra memoria e contemporaneità e consolidando nel borgo un centro di eccellenza dedicato alla ricerca artistica.

Il pubblico è invitato a seguire gli aggiornamenti sulle attività e sulle giornate di apertura degli atelier, pensate per avvicinare cittadini, visitatori, artisti, curatori e studiosi. L’inaugurazione del Cantiere del Contemporaneo è in programma sabato 2 maggio 2026 alle ore 16:00, in via Vittorio Emanuele 4 a Recoaro Terme (VI).

Foto: Ufficio Stampa