Ai Musei Capitolini, Centrale Montemartini, una grande mostra racconta come Roma tra anni Cinquanta e Settanta divenne laboratorio mondiale del Made in Italy tra moda, cinema e innovazione industriale.

Dal 26 giugno al 15 novembre 2026 i Musei Capitolini, Centrale Montemartini ospitano la mostra Moda in Luce 1955-1975 – Roma fra glamour e innovazione industriale, un viaggio immersivo che racconta come Roma sia diventata capitale mondiale dello stile e del Made in Italy. Tra fotografie, filmati e abiti originali, l’esposizione ripercorre la stagione in cui la città ha saputo unire creatività sartoriale, cinema e industria.

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Presentata da Archivio Luce Cinecittà con il Ministero della Cultura e curata da Fabiana Giacomotti, la mostra è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, e dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, con i servizi museali affidati a Zètema Progetto Cultura. Il progetto rappresenta il secondo capitolo del percorso iniziato con Moda in Luce 1925-1955. Alle origini del Made in Italy, ampliando il racconto fino alla consacrazione internazionale del mito italiano.

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Sophia Loren ed Emilio Federico Schuberth nell’atelier dello stilista in via XX Settembre, Roma, 1957

Sophia Loren and Emilio Federico Schuberth at the designer’s couture house in via XX Settembre, Rome, 1957



Archivio Storico Luce, Fondo Vedo

Un percorso tra moda, cinema e industria

Cuore di Moda in Luce 1955-1975 è il patrimonio di immagini e memorie dell’Archivio storico Luce, bene tutelato dall’Unesco e fonte privilegiata per comprendere il Novecento italiano. Il percorso espositivo immerge i visitatori in 150 fotografie d’epoca, cinque postazioni video con filmati spesso inediti, oggetti, documenti, tessuti e 27 abiti originali, in gran parte mai esposti prima.

In mostra compaiono creazioni di figure leggendarie come Valentino Garavani, Karl Lagerfeld per Fendi, Federico Forquet, Sorelle Fontana, Irene Galitzine, Fernanda Gattinoni, Roberto Capucci, Renato Balestra, André Laug, Emilio Federico Schuberth, Pino Lancetti e Laura Biagiotti. Opere provenienti da archivi di maison storiche, sartorie cinematografiche e musei dialogano con importanti prestiti privati, tra cui quello del costumista Massimo Cantini Parrini.

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Dagli abiti-icona al mito della dolce vita

Il progetto espositivo, firmato dall’architetto Dario Dalla Lana e ispirato alle eleganti sartorie romane degli anni Cinquanta e Sessanta, si conclude in una sala-biblioteca con campionari tessili, volumi e riviste rare. Lungo il percorso, inviti, memorabilia e un album amicorum appartenuto ad Angelo Litrico restituiscono la rete di relazioni tra sarti, artisti e divi del tempo.

Tra i capi in mostra spiccano il celebre abito Fiesta di Valentino del 1959, primo a esibire il rosso destinato a diventare suo segno distintivo, il pijama palazzo di Galitzine reso immortale da Claudia Cardinale ne La pantera rosa, una tuta effetto pelle presentata a Capri nel 1967 e l’abito da cocktail del 1953 delle Sorelle Fontana. Accanto, l’abito corto di André Laug del 1968, quello da sera di Capucci, un completo Fendi firmato Lagerfeld del 1973 e i modelli maschili di Litrico e Caraceni, che hanno definito lo stile maschile internazionale.

Roma laboratorio del Made in Italy

Le immagini raccontano sfilate, atelier, reportage, interviste, jet-set, lavoro e glamour, intrecciando artigianato e arte con i volti di Sophia Loren, Audrey Hepburn, Liz Taylor, Anna Magnani, Ingrid Bergman, Sean Connery, Anita Ekberg e molti altri protagonisti del cinema. Dalle nozze di Tyrone Power e Linda Christian alla prima romana de La dolce vita, la mostra restituisce i momenti fondativi della “dolce vita” e del mito di via Veneto.

Due focus approfondiscono la storia della Snia-Viscosa, epopea romana del tessuto artificiale tra fabbriche, chimica e lavoratrici, e la figura di Palma Bucarelli, direttrice della Galleria Nazionale d’Arte Moderna, che ha intrecciato moda e arte in uno stile rimasto esemplare. Il catalogo edito da Silvana Editoriale, a cura di Fabiana Giacomotti, accompagna una mostra pensata anche per le nuove generazioni interessate alle professioni del fashion, dal design alla consulenza d’immagine.

Tra storia, costume e sogno, Moda in Luce 1955-1975 restituisce una straordinaria eredità creativa che continua a influenzare il gusto e le passerelle contemporanee, mostrando come Roma e l’Italia abbiano insegnato al mondo non solo come vestirsi, ma anche come immaginare la modernità.

Foto: Ufficio Stampa