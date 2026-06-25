Le proposte culturali di Milano tra musei e gallerie: ecco le mostre da vedere in città nel mese di giugno 2026.

Milano vive una stagione densa di appuntamenti artistici, con esposizioni contemporanee, retrospettive e installazioni site‑specific. Giugno 2026 nel capoluogo lombardo è, a tutti gli effetti, un mese vibrante per gli amanti dell’arte, con un calendario di mostre in grado di accontentare l’intera platea. La città, crocevia culturale del Nord Italia, apre le porte a esposizioni che uniscono tradizione e innovazione, ospitate in sedi prestigiose sia pubbliche sia private.

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Ecco una guida alle mostre imperdibili di questo mese, con dettagli su date, luoghi e perché vale la pena visitarle.

Castello Sforzesco

Passione Disegno. Da Leonardo da Vinci a Keith Haring

dal 26 giugno al 27 settembre 2026

Il Castello Sforzesco di Milano apre le porte a “Passione Disegno. Da Leonardo da Vinci a Keith Haring”, un percorso che riunisce oltre sessanta capolavori su carta nelle Salette della Grafica. La mostra, a ingresso libero, offre l’occasione di esplorare uno dei patrimoni civici più preziosi dedicati al disegno, attraversando cinque secoli di storia e di linguaggi.

Curata da Alessia Alberti, Simona Maniello e Francesca Mariano, l’esposizione mette al centro le collezioni del Gabinetto dei Disegni del Castello Sforzesco, una raccolta che oggi conta oltre 30mila opere dal Quattrocento al Novecento. In mostra convivono fogli celebri e opere raramente esposte, firmate da maestri italiani e internazionali come Leonardo da Vinci, Giovanni Battista Tiepolo, Andrea Appiani, Gaetano Previati, Umberto Boccioni e Keith Haring.

Studio anatomico attribuito a Leonardo da Vinci dalle collezioni del Gabinetto dei Disegni del Castello Sforzesco di Milano

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Le mostre di Palazzo Reale a Milano: I Macchiaioli e Anselm Kiefer

I Macchiaioli

Palazzo Reale – fino al 14 giugno

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L’esposizione nasce dagli studi più recenti condotti dai tre massimi esperti italiani del movimento. Ovvero, Francesca Dini, Elisabetta Matteucci e Fernando Mazzocca, che firmano il progetto curatoriale. Il risultato è un percorso di recupero, riflessione e valorizzazione di un’esperienza artistica che ha contribuito in modo decisivo alla costruzione delle radici culturali del nostro Paese.

UPDATE: Prorogata l’apertura della mostra I Macchiaioli, in corso a Palazzo Reale di Milano, fino a domenica 5 luglio 2026.

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Anselm Kiefer. Le Alchimiste

Palazzo Reale – fino al 27 settembre

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Dal 7 febbraio al 27 settembre 2026 Palazzo Reale di Milano propone la mostra Le Alchimiste di Anselm Kiefer. Nella Sala delle Cariatidi, 42 grandi teleri rendono omaggio alle donne dell’alchimia, figure chiave ma spesso dimenticate nella nascita della scienza moderna. Un progetto site-specific che intreccia memoria, sapere femminile e rinascita, dialogando con la storia ferita dello spazio espositivo.

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Al Mudec: neve e non solo

Chiharu Shiota. The Moment the Snow Melts (installazione)

Mudec – fino al 28 giugno

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Con The Moment the Snow Melts il Mudec inaugura il palinsesto artistico legato alle Olimpiadi Invernali 2026. L’installazione site-specific è firmata da Chiharu Shiota – curata da Sara Rizzo – e trasforma l’Agorà del museo in un paesaggio fragile e luminoso. Dove la materia si fa metafora e la memoria diventa ambiente immersivo.

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Foto da Ufficio Stampa

Il senso della neve

Mudec – fino al 28 giugno

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La mostra, curata da Sara Rizzo e Alessandro Oldani, propone oltre 150 opere e oggetti che raccontare stori. E attraversano la scienza, l’arte, la cultura, la storia con la loro eterogeneità. Il percorso attraversa scienza, arte e cultura, dalla struttura dei cristalli di neve all’immaginario europeo e giapponese, fino alle riflessioni su cambiamento climatico e overtourism montano.

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100 fotografie per ereditare il mondo

Mudec – fino al 28 giugno

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Denis Curti in collaborazione con Alessio Fusi e Alessandro Curti cura la nuova esposizione che attraversa due secoli di storia della fotografia attraverso immagini rappresentative. E mette in dialogo epoche e sensibilità diverse per interrogare il presente.

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Palazzo Morando

The Gentleman – Stile e gioielli al maschile

Palazzo Morando – fino al 27 settembre

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Attraverso gioielli originali, abiti, documenti e materiali d’archivio, The Gentleman costruisce una narrazione trasversale sul significato simbolico dell’ornamento maschile. Un dialogo continuo tra abito e ornamento che attraversa oltre due secoli di storia, dal XVIII secolo ai giorni nostri, restituendo dignità culturale a un ambito spesso rimasto ai margini del racconto sulla moda.

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Installazioni

Mona Hatoum. Over, under and in between

Fondazione Prada – fino al 9 novembre

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Hatoum reagisce in modo diretto all’architettura della Cisterna trasformandola in un’esperienza fisica. Una ragnatela, una mappa e una griglia diventano così strumenti per esplorare temi come precarietà, pericolo e vulnerabilità, mettendo il corpo del visitatore al centro del percorso.

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Altre proposte in città: gallerie e hotel

Dancing Lights

nhow Milano – fino al 21 luglio

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La mostra trasforma l’hotel di via Tortona 35 in un organismo pulsante di luce, ritmo e visioni contemporanee. Curata da Marco De Crescenzo e Marta Ballara, l’esposizione si inserisce nel ciclo di vernissage che caratterizza l’identità dell’hotel, confermandolo come uno degli spazi più dinamici del Tortona Design District.

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Immagini Shutterstock / Uffici Stampa