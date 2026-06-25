Al MAXXI dal 30 giugno al 17 luglio 2026 arriva ‘La Stanza dei Verticali’ di Remo Salvadori, un ambiente installativo che dialoga con lo spazio museale e invita il pubblico a un’esperienza di percezione e relazione.

Al MAXXI di Roma la ricerca di Remo Salvadori trova una nuova tappa con La Stanza dei Verticali, un ambiente installativo che mette al centro il rapporto tra corpo, spazio e percezione. Dal 30 giugno al 17 luglio 2026, l’opera trasforma una sala del museo in un luogo di esperienza, dove il visitatore è chiamato a misurarsi fisicamente e mentalmente con la presenza di elementi verticali che ridisegnano il paesaggio architettonico.

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La parola chiave è relazione: tra le forme e le superfici, tra luce e ombra, tra il tempo della visita e la memoria che l’installazione lascia in chi la attraversa. La scelta del MAXXI come cornice sottolinea la vocazione del museo a ospitare lavori che dialogano in modo diretto con lo spazio, mettendo in discussione il semplice ruolo contemplativo dello spettatore.

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Uno spazio attraversato da linee e presenze

Ne La Stanza dei Verticali la dimensione installativa si concretizza in una serie di elementi che si innalzano nello spazio, creando un ritmo visivo e fisico. Le fotografie mostrano come l’opera costruisca una sorta di paesaggio interno, fatto di linee, materiali e distanze che invitano a un’osservazione lenta, quasi meditativa. Il visitatore non è mai esterno, ma si trova letteralmente immerso in una partitura di verticali che scandiscono il suo movimento.

Il lavoro di Salvadori, come testimoniano gli scatti ambientati nelle sale del museo, sembra interrogare la stessa idea di stanza: non più semplice contenitore neutro, ma organismo vivo che si modifica in base alla presenza delle opere e delle persone. Le verticali diventano così strumenti di misura, ma anche segni che suggeriscono traiettorie, soste, punti di vista privilegiati.

L’artista gioca con la percezione, facendo sì che ogni spostamento del corpo generi una nuova immagine dell’insieme. Non esiste una sola visione corretta dell’installazione: il senso dell’opera si compone nel tempo, grazie al continuo cambio di prospettiva di chi la attraversa, in un dialogo costante tra opera, architettura e sguardo.

Remo Salvadori tra ritratto e memoria

Accanto alle vedute dell’installazione, il progetto è accompagnato anche da un’immagine che ritrae Remo Salvadori, firmata da Elisabetta Catalano. Questo scatto, realizzato a Roma, restituisce la dimensione più intima del rapporto tra artista e spazio, richiamando l’attenzione sulla centralità della figura umana all’interno della sua ricerca.

Le fotografie dell’installazione, firmate da Agostino Osio, mostrano come il lavoro di Salvadori si nutra di una tensione continua tra rigore formale e apertura all’esperienza. Ogni elemento verticale sembra al tempo stesso ancorare lo sguardo e spingerlo oltre, verso un altrove che è mentale prima ancora che fisico.

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Nel contesto del museo, La Stanza dei Verticali si propone come un’esperienza che invita a ripensare il ruolo dell’arte contemporanea: non solo oggetto da guardare, ma dispositivo capace di modificare la nostra percezione quotidiana dello spazio. L’installazione di Salvadori al MAXXI ribadisce così l’importanza di una pratica artistica che non teme il confronto diretto con l’architettura, con il tempo della visita e con la presenza del pubblico.

Foto: Ufficio Stampa