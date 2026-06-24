Dal 4 luglio al 18 ottobre 2026 il MAG Museo Alto Garda racconta cento anni di viaggi, immagini e trasformazioni sociali del lago di Garda attraverso manifesti, cartoline, guide e fotografie storiche.

Cento anni di viaggi, desideri e trasformazioni sociali diventano una mostra: dal 4 luglio 2026 al 18 ottobre 2026 il MAG Museo Alto Garda di Riva del Garda presenta Visitate il Garda. Grafica e promozione dalla Belle Époque al turismo moderno, un percorso che ricostruisce come il lago sia stato immaginato, raccontato e promosso nel mondo prima ancora di essere vissuto.

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Curata da Matteo Rapanà e Anna Zunino, la mostra porta per la prima volta in uno stesso spazio manifesti, cartoline, brochure, guide illustrate, fotografie e materiali promozionali che hanno contribuito a costruire l’immagine del Garda come una delle destinazioni turistiche più riconoscibili d’Europa.

Dal manifesto ferroviario al turismo moderno

Visitate il Garda nasce in occasione del centenario dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Riva del Garda, oggi Garda Dolomiti, e rappresenta il risultato di un lungo lavoro di ricerca, acquisizione e valorizzazione condotto dal museo. Un patrimonio costruito nel tempo grazie ad acquisizioni, donazioni, depositi e collaborazioni con collezionisti e istituzioni, restituito ora come una grande narrazione collettiva.

Nei materiali esposti scorrono le eleganti atmosfere della villeggiatura mitteleuropea, la definizione del Garda come “Mediterraneo tra le Alpi”, l’entusiasmo per la velocità e il progresso delle nuove infrastrutture, fino all’affermazione del benessere e del tempo libero come elementi centrali della vita contemporanea. Cambiano stili grafici e linguaggi, cambiano i viaggiatori e cambia l’Italia, mentre prende forma l’identità pubblica di un territorio che continua ancora oggi ad attrarre visitatori da tutto il mondo.

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Un secolo di immaginari turistici sul Garda

Il percorso espositivo attraversa la Belle Époque, le avanguardie del Novecento, l’affermazione della mobilità automobilistica e la nascita del turismo moderno, mostrando come il paesaggio gardesano sia stato osservato, interpretato e continuamente reinventato attraverso le immagini.

Manifesti, cartoline, guide, fotografie e materiali editoriali raccontano molto più del solo turismo: mostrano come una comunità abbia imparato a rappresentare se stessa, come un paesaggio sia diventato memoria condivisa, patrimonio culturale e promessa di viaggio. Prima di trasformarsi in esperienza concreta, il Garda è stato racconto visivo, fatto di colori, simboli e linguaggi che riflettono il gusto e i costumi delle diverse epoche.

Con questa mostra il museo conferma il proprio ruolo non solo come luogo di conservazione, ma come spazio di interpretazione capace di leggere nelle immagini le trasformazioni storiche, sociali e culturali che hanno definito il volto contemporaneo del Garda. Un’occasione per ripensare il rapporto tra arte della grafica, promozione turistica e identità dei territori.

Informazioni pratiche per la visita

Visitate il Garda è allestita al MAG Museo Alto Garda, in Piazza Cesare Battisti 3/A a Riva del Garda (TN). L’inaugurazione è prevista per il 3 luglio 2026 alle 18:00, mentre l’apertura al pubblico va dal 4 luglio 2026 al 18 ottobre 2026, tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00; da ottobre il museo resta chiuso il lunedì.

Il biglietto di ingresso ha un costo di €5 intero e €4 ridotto. La mostra offre così a residenti e visitatori l’opportunità di esplorare un secolo di immagini che hanno reso il Garda un mito turistico internazionale, tra storia della grafica, cultura del viaggio e memoria collettiva.

Foto: Ufficio Stampa