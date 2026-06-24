La monumentale installazione site-specific Listening Stone di Aaron Nachtailer, nata per la prima Biennale della Cappadocia, diventa presenza permanente nella Red Valley tra paesaggio, memoria geologica e partecipazione del pubblico.

Cappadocia, Turchia, accoglie in modo permanente Listening Stone, installazione site-specific monumentale dell’artista argentino Aaron Nachtailer, presentata alla prima edizione della Biennale della Cappadocia (date biennale: 7 Maggio – 10 Settembre). L’opera, sostenuta dalla Fondazione Sinemasal, nasce nella suggestiva Red Valley e si inserisce stabilmente nel paesaggio millenario della regione.

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Selezionata dalla Biennale per proseguire oltre la durata temporanea dell’evento, Listening Stone ha dialogato fin dal primo mese con un flusso eccezionale di visitatori internazionali, ridefinendo il rapporto tra arte contemporanea, paesaggio e memoria geologica. Nel cuore della valle rossa, l’installazione è già diventata un punto di riferimento lungo i percorsi che attraversano questo scenario naturale.

Un cerchio di pietre da abitare, non solo da osservare

Listening Stone si presenta come un cerchio di figure antropomorfe realizzate in pietra locale. Non è pensata come un oggetto isolato da contemplare a distanza, ma come uno spazio da abitare fisicamente. L’opera trasforma la Red Valley in un foro silenzioso a cielo aperto, un luogo di presenza condivisa, ascolto e contemplazione, in cui il pubblico è invitato a entrare all’interno del cerchio e a partecipare alla sua dimensione percettiva.

Come sottolinea l’artista, esistono opere che non sono semplicemente destinate a essere guardate, ma chiedono di essere vissute. In Cappadocia questa prospettiva si traduce in un dialogo diretto con la pietra vulcanica, la stratificazione naturale del territorio e la profondità storica della valle, elementi che diventano parte attiva del lavoro. Listening Stone non illustra il passato, ma lo riattiva come esperienza presente, mettendo in relazione la presenza umana con la memoria geologica e la dimensione simbolica del luogo.

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Il pubblico come co-creatore e l’eredità della Biennale

All’interno del cerchio il visitatore non è più uno spettatore distaccato, ma parte integrante dello spazio. L’atto del vedere si trasforma in atto di ascolto, e la permanenza fisica nel luogo diventa una forma di partecipazione. Le pietre, disposte come presenze silenziose, costruiscono una grammatica primordiale che accompagna il passaggio dall’introspezione individuale all’appartenenza collettiva.

Il progetto si inserisce direttamente nel tema inaugurale della Biennale della Cappadocia, “BIRTH”, inteso come azione e simbolo di rinnovamento individuale e collettivo. Sotto il motto “So, what now?”, la Biennale si propone di rendere visibile il potenziale dell’arte come forza di cura, unione e mobilitazione di fronte a catastrofi, guerre, crisi economiche e disuguaglianze. In questo scenario, l’opera di Nachtailer non offre una risposta immediata, ma costruisce una condizione di attenzione, presenza e relazione.

Un nuovo tassello per il patrimonio artistico della Cappadocia

La decisione di rendere Listening Stone una presenza permanente testimonia la capacità dell’opera di instaurare un dialogo duraturo con il territorio e con la comunità che lo abita e lo attraversa. L’installazione entra così a far parte del patrimonio artistico e ambientale della Cappadocia, come intervento contemporaneo capace di connettere la memoria geologica del luogo con le urgenze simboliche del presente.

Un cerchio di pietre, un luogo di incontro, una presenza che resta: Listening Stone si afferma come testimonianza del potere dell’arte contemporanea quando smette di imporsi sul paesaggio e sceglie invece di ascoltarlo, aprendo uno spazio per immaginare nuove forme di convivenza.

Nato in Argentina nel 1986, Nachtailer vive e lavora tra Francia, Italia e America Latina. La sua pratica si colloca tra scultura e intervento ambientale e si sviluppa attraverso un dialogo diretto con paesaggi, materiali e contesti culturali, situando la scultura all’intersezione tra paesaggio, rituale ed esperienza spaziale.

Foto: Ufficio Stampa