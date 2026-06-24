La Fondazione Carla Fendi celebra Giuseppe Penone allo Spoleto69 Festival dei Due Mondi con una grande scultura in città e due progetti espositivi, tra video, installazioni e opere monumentali.

Giuseppe Penone torna protagonista a Spoleto con un ampio omaggio diffuso nel contesto dello Spoleto69 Festival dei Due Mondi, di cui la Fondazione Carla Fendi è Main Partner. In sinergia con i Musei Civici di Spoleto e il Museo di Palazzo Collicola, l’artista è al centro di un itinerario che unisce scultura monumentale, video e installazioni, in dialogo con il tema del Festival, Radici.

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Nel cuore del centro storico, Piazza Pianciani accoglie la grande scultura Le foglie delle radici, visibile a chi attraversa Spoleto durante la rassegna e scelta come immagine-manifesto di questa edizione. L’opera en plein air restituisce la poetica di Penone, da sempre concentrata sulla relazione dialettica tra uomo e natura.

Epheměris: i video di Penone alla Manna d’Oro

Dal 27 giugno al 2 agosto 2026, tutti i giorni fino al 12 luglio e nei weekend successivi, l’ex Battistero della Manna d’Oro ospita EPHEMĔRIS, mostra di sette video del ciclo Epheměris presentata dalla Fondazione Carla Fendi e curata da Saverio Verini. Qui Penone si misura con gesti minimi e azioni elementari sulla materia, spostando l’attenzione dal risultato finale al processo creativo.

Il termine ephemeris, che in greco rimanda al “giornaliero”, evoca diari e tabelle che registrano eventi variabili nel tempo: una dimensione effimera che si riflette in azioni come raccogliere acqua, dividere l’argilla o lasciare impronte. I video sono accompagnati dai suoni del lavoro in studio o all’aperto, dal fruscio delle foglie al ronzio degli insetti, rivelando una parte meno nota della produzione dell’artista e ricontestualizzandola nello spazio carico di significato della Manna d’Oro.

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Come sottolinea Maria Teresa Venturini Fendi, l’itinerario consente di entrare nel mondo di Penone attraverso mezzi espressivi diversi – dalla scultura monumentale alla parola scritta, fino alle immagini – che dialogano con luoghi iconici di Spoleto e con la dimensione mistica del Battistero, mettendo in relazione il minimalismo gestuale dell’artista con l’architettura storica.

Anafora a Palazzo Collicola: sculture in dialogo con il Settecento

Parallelamente, dal 27 giugno fino a gennaio 2027, il museo di Palazzo Collicola presenta Anafora, mostra personale prodotta dal Festival dei Due Mondi con il contributo della Fondazione Carla Fendi e curata da Saverio Verini. Il progetto riunisce una selezione di sculture tra le più significative della ricerca di Penone, allestite in risposta alle stanze del Piano Nobile, mettendo in risalto le qualità architettoniche dell’edificio settecentesco.

Il percorso coinvolge in particolare il Salone d’onore e la Galleria del Piano Nobile: nel primo, un imponente Albero di 11 metri accoglie i visitatori, mentre nella Galleria una serie di sculture dialoga con le grandi finestre, instaurando un rapporto tra interno ed esterno e creando un ritmo che richiama il titolo della mostra, Anafora. Le opere disseminate in città formano così un circuito dedicato a Penone e alla sua pratica, capace di intrecciare storia del luogo e linguaggi contemporanei.

Saverio Verini sottolinea come sia un onore ospitare a Palazzo Collicola un ciclo di opere così rappresentative della poetica di Penone, il cui nome è sinonimo di scultura a livello internazionale. La scelta di Spoleto, città che ha legato la propria identità alla scultura anche grazie alla storica mostra Sculture nella città del 1962, rafforza il legame tra il Festival dei Due Mondi, i Musei Civici e la Fondazione Carla Fendi, unite in un omaggio che attraversa diversi luoghi del centro storico.

Le quattro tipologie di intervento con cui Penone è presente al Festival – dalla scultura in Piazza Pianciani ai video di Epheměris, fino alle opere di Anafora – restituiscono il rigore e l’eclettismo della sua ricerca. Il programma espositivo, inaugurato in concomitanza con l’avvio del Festival, accompagna il pubblico per tutta la durata della rassegna e oltre, offrendo uno sguardo approfondito su una delle figure centrali dell’arte contemporanea internazionale.

Foto: Archivio Penone / Nanda Lanfranco