Alla Tate Modern una mostra racconta come Frida Kahlo sia diventata un’icona globale, tra arte, identità, femminismo, mercato e cultura pop.

Il volto di Frida Kahlo è ovunque. Sulle magliette, sulle tazze, sui poster, sulle Barbie, sui profumi, perfino sulle bottiglie di tequila. Le sopracciglia unite, gli abiti tradizionali, i fiori tra i capelli, lo sguardo frontale: pochi artisti del Novecento hanno prodotto un’immagine di sé tanto riconoscibile, replicabile, consumabile. Ma proprio per questo, oggi, la domanda diventa inevitabile: Frida Kahlo è diventata più famosa delle sue opere?

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È da questa tensione che parte, almeno idealmente, Frida: The Making of an Icon, la grande mostra che Tate Modern dedica all’artista messicana dal 25 giugno 2026 al 3 gennaio 2027. Non solo un’esposizione sulla Kahlo, ma un tentativo di raccontare come una pittrice relativamente poco conosciuta in vita sia diventata, nel tempo, un fenomeno culturale globale.

Il volto di Frida Kahlo come manifesto

La mostra, realizzata in collaborazione con il Museum of Fine Arts, Houston, riunisce oltre trenta opere di Frida Kahlo, insieme a fotografie, oggetti personali, abiti e materiali d’archivio. Il suo vero centro non sembra essere, tuttavia, soltanto l’opera pittorica. Il cuore del percorso è la costruzione di un mito: come Frida abbia trasformato il proprio corpo, il proprio dolore, la propria identità e la propria biografia in un linguaggio visivo capace di attraversare epoche, movimenti politici, culture e mercati.

La prima parte della mostra guarda proprio alla costruzione dell’identità. Nei suoi autoritratti, Kahlo non si limita a rappresentarsi: si mette in scena, si dichiara, si compone come immagine politica e spirituale. Opere come Self-Portrait (With Velvet Dress) del 1926 e Self-Portrait with Loose Hair del 1938 raccontano una figura che usa il volto come manifesto. L’identità messicana, la queerness, il femminismo, la disabilità, il corpo ferito e il rapporto con la propria immagine non sono elementi accessori, ma materia stessa della sua pittura.

In questo senso, Frida Kahlo anticipa molte delle ossessioni contemporanee: l’autoritratto come linguaggio, il corpo come campo di battaglia, l’immagine personale come spazio di rivendicazione. Prima ancora dell’era dei social, Frida capisce che mostrarsi non significa semplicemente apparire, ma decidere come essere letti dal mondo.

Da simbolo a icona femminista

Il percorso della Tate Modern approfondisce anche il rapporto tra Kahlo e il surrealismo, etichetta che l’artista rifiutò sempre. André Breton la definì «una surrealista nata da sé», ma Kahlo non dipingeva sogni: dipingeva la propria realtà. Il dolore fisico, l’aborto, la malattia, l’amore, la morte, il rapporto complesso con Diego Rivera non erano allegorie astratte, ma esperienze incarnate. Eppure, proprio questa intensità autobiografica ha reso il suo immaginario universale.

Accanto alle sue opere, la mostra mette in dialogo lavori di artiste e artisti come Kati Horna, Leonor Fini, Judy Chicago, Kiki Smith, Ana Mendieta, Yasumasa Morimura e Martine Gutierrez. È qui che Frida smette di essere solo una figura storica e diventa una matrice visiva: un’immagine capace di generare altre immagini.

Il mito, però, non nasce soltanto nei musei. La mostra racconta anche la riscoperta politica di Kahlo a partire dagli anni Sessanta e Settanta, quando il movimento Chicana/o negli Stati Uniti la assume come simbolo di orgoglio culturale e resistenza. La sua figura viene poi riletta dal femminismo, dalle comunità queer, dagli artisti interessati al corpo, alla razza, alla disabilità e all’identità. Frida diventa un’icona perché la sua immagine riesce a essere continuamente reclamata, riscritta, usata.

Fridamania: quando un’artista diventa brand

E poi arriva la Fridamania. La parte conclusiva della mostra affronta la trasformazione di Kahlo in brand globale, attraverso oltre duecento oggetti legati alla produzione commerciale della sua immagine. Il volto dell’artista compare su prodotti di massa, oggetti di moda, gadget, campagne pubblicitarie. È il punto più pop e forse più ambiguo dell’intero percorso: Frida come artista, Frida come simbolo, Frida come merce.

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Qui la mostra diventa realmente interessante. Perché non si limita a celebrare Kahlo, ma sembra chiedersi quanto sia fragile il confine tra memoria e consumo. Un volto riprodotto all’infinito continua a contenere una storia oppure finisce per svuotarla? Quando compriamo una tazza con Frida Kahlo, stiamo riconoscendo la potenza della sua opera o stiamo solo consumando un’estetica?

La risposta non è semplice, e forse è giusto così. Perché Frida Kahlo è stata davvero trasformata in un marchio, ma la sua immagine non nasce vuota. Nasce da un’opera costruita attorno al dolore, al desiderio, all’identità, alla malattia, alla libertà di rappresentarsi fuori dalle norme. Il mercato può semplificarla, decorarla, addomesticarla. Ma non riesce del tutto a cancellare ciò che rende ancora disturbante e potente la sua pittura.

Cosa resta di Frida Kahlo artista?

Cosa resta, allora, di Frida Kahlo artista? Resta forse proprio ciò che il brand non riesce a trattenere: la radicalità di un corpo che si guarda senza abbellirsi, la forza di un’autobiografia trasformata in linguaggio, la capacità di fare dell’immagine di sé non un vezzo narcisistico, ma un atto politico. La mostra alla Tate Modern prova, anche solo tra le righe, a porsi una domanda cruciale per il nostro tempo: è l’opera d’arte che ammiriamo o il brand del personaggio?

Nel caso di Frida Kahlo, forse, le due cose non possono più essere separate del tutto. Ma è proprio questa ambiguità a renderla ancora contemporanea. Frida è stata consumata, riprodotta, venduta, semplificata. Eppure continua a resistere. Dietro l’icona pop resta una pittrice che ha trasformato la propria ferita in forma, il proprio volto in linguaggio e la propria vita in una delle immagini più potenti del Novecento.

Foto preview: Frida with picture frame 1938. Image by Nickolas Muray. Via Tate Modern.