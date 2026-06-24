Ci sono mostre capaci di trasformarsi nella scusa perfetta per chiudere la valigia e partire. Non parliamo solo dei soliti grandi musei delle capitali, ma anche di mete meno battute dal turismo di massa che, grazie a un grande evento espositivo, diventano la scoperta del weekend. Se state cercando l’ispirazione per i vostri prossimi ponti o vacanze estive, ecco 5 mostre in tutta Europa che valgono da sole il prezzo del biglietto aereo, con i nostri consigli su cosa vedere una volta sul posto.

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Jasper Johns: Night Driver. Il maestro americano conquista il Guggenheim di Bilbao

Dal 29 maggio al 12 ottobre 2026, il suggestivo Guggenheim Museum di Bilbao si trasforma nel palcoscenico di una straordinaria retrospettiva dedicata a Jasper Johns, indiscutibilmente una delle figure artistiche più influenti e rivoluzionarie del XX secolo. La mostra “Jasper Johns: Night Driver” propone un viaggio a 360 gradi attraverso oltre cento opere d’eccezione provenienti da prestigiose collezioni pubbliche e private di tutto il mondo.

Jasper Johns Target , 1961 The Art Institute of ChicagoDono della Collezione Edlis Neeson © Jasper Johns, VEGAP, Bilbao, 2026

Il percorso espositivo ricostruisce accuratamente le ricerche del maestro americano a partire dalla fine degli anni Cinquanta, periodo in cui scosse il panorama internazionale superando i canoni dell’Espressionismo astratto con i suoi iconici dipinti di bandiere, numeri, lettere e bersagli. Riconosciuto come un pilastro fondamentale per la nascita e lo sviluppo della Pop Art, del Minimalismo e dell’Arte Concettuale, Johns viene qui celebrato attraverso un’antologia estesa che prosegue fino agli anni Duemila, svelando le evoluzioni e le sperimentazioni più recenti di un artista geniale e mai prevedibile.

Bilbao: Incastonata tra le montagne e l’oceano, Bilbao è il simbolo perfetto di come un’ex città industriale possa trasformarsi in una vibrante capitale del design e dell’avanguardia. Oltre all’iconico profilo in titanio del Museo Guggenheim, la città basca conquista con il fascino medievale del suo Casco Viejo (il centro storico), dove ci si perde tra le caratteristiche Siete Calles e i profumi del Mercato della Ribera. Divisa in due dall’estuario del Nervión – da attraversare a piedi sui suoi spettacolari ponti contemporanei –, Bilbao è anche un paradiso per i gourmet: la cultura dei pintxos (le tradizionali e sofisticate tapas basche) si respira in ogni angolo, da gustare rigorosamente accompagnata da un bicchiere di vino Txakoli in Plaza Nueva.

2. Londra (Regno Unito) – L’universo intimo di Frida Kahlo

Londra si conferma la capitale europea delle grandi retrospettive con una mostra straordinaria interamente dedicata a Frida Kahlo. Il percorso espositivo offre un viaggio profondo e intimo nella vita e nell’arte dell’icona messicana, mettendo in dialogo i suoi celebri autoritratti con lettere d’amore mai pubblicate, fotografie storiche e i suoi abiti tradizionali Tehuana. Una mostra potente che analizza come il trauma personale e l’identità politica si siano fusi per dare vita a uno dei linguaggi visivi più rivoluzionari del Novecento.

Frida with picture frame 1938. Image by Nickolas Muray.

Il viaggio: Londra in estate è vibrante. Dopo aver respirato l’atmosfera messicana in mostra, concedetevi una passeggiata tra i mercatini di Notting Hill o lungo la Southbank del Tamigi. Potete esplorare i vicoli di Soho per un po’ di shopping vintage o rilassarvi a Hyde Park prima di godervi uno spettacolo teatrale nel West End. Londra è una città che non dorme mai, ideale per un weekend lungo a base di cultura, parchi reali e musei gratuiti.

3. Basilea (Svizzera) – Le avanguardie alla Fondation Beyeler

Basilea è la capitale segreta dell’arte europea e i suoi musei offrono mostre di livello curatoriale impressionante. La Fondation Beyeler (progettata da Renzo Piano), immersa in uno splendido parco, propone per la stagione estiva dialoghi spaziali unici tra i maestri del Modernismo e il contemporaneo, creando cortocircuiti visivi pazzeschi tra scultura e pittura.

© Pierre Huyghe, represented by ProLitteris (CH) / ADAGP (FR) Photo: Ola Rindal

Dal 24 maggio al 13 settembre 2026, la prestigiosa Fondation Beyeler di Basilea ospita una grande rassegna dedicata a Pierre Huyghe, universalmente riconosciuto come uno degli artisti contemporanei più innovativi e influenti del panorama globale. Concepita in esclusiva per gli spazi del museo progettato da Renzo Piano, l’esposizione fa dialogare i lavori chiave degli ultimi anni con una serie di nuove opere inedite create appositamente per l’occasione. Huyghe è celebre per la sua capacità di scardinare i confini tradizionali dell’arte, dando vita a un universo affascinante e incerto in cui finzione e realtà si fondono senza soluzione di continuità. Le sue installazioni nascono all’intersezione tra discipline diverse, combinando elementi cinematografici, tecnologici, biologici, fisici e digitali. Il risultato è la creazione di vere e proprie situazioni viventi e dinamiche, ecosistemi in continua mutazione capaci di evolvere nel tempo e di far emergere nuove forme di sensibilità nello spettatore.

Basilea: Meno caotica di Zurigo, Basilea è una perla adagiata sul Reno (d’estate la gente del posto ci nuota dentro!). Ha un centro storico medievale intatto, un’architettura contemporanea pazzesca firmata Herzog & de Meuron e si gira benissimo a piedi o con i tipici tram verdi.

4. Bergen (Norvegia) – Il profondo Nord ai Musei KODE

I Musei KODE di Bergen ospitano una delle collezioni più importanti al mondo dedicate a Edvard Munch e al paesaggio nordico, con retrospettive temporanee che analizzano il legame profondo tra l’espressionismo europeo, la psicologia umana e la luce magnetica e malinconica dei fiordi.

Il viaggio: Bergen è la porta d’accesso ai fiordi norvegesi. La città vi conquisterà con il Bryggen, il vecchio quartiere d’impianto anseatico con le sue iconiche case in legno colorato patrimonio UNESCO. Prendete la funicolare Fløibanen per godervi la vista dall’alto della città circondata dalle sette montagne.

5. Linz (Austria) – L’arte del futuro all’Ars Electronica Center

Se cercate qualcosa di davvero fuori dai radar del turismo di massa, Linz è la risposta. L’Ars Electronica Center (il “Museo del Futuro”) è l’epicentro mondiale della media art, della bio-arte e dell’interazione tra tecnologia, intelligenza artificiale e creatività visiva, con mostre interattive pazzesche che non vedrete in nessun altro posto al mondo.

Il viaggio: Splendida cittadina austriaca affacciata sul Danubio, Linz unisce un cuore storico barocco a un’anima industriale riconvertita. Da non perdere il tour dei graffiti giganti al porto (Mural Harbor) e una sosta in pasticceria per assaggiare la Linzer Torte, considerata la ricetta di torta più antica del mondo.