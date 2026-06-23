Per la prima volta Longiano dedica una personale a Vittorio Presepi: un viaggio di oltre quarant’anni nella materia cartacea tra sculture, quadri e narrazioni in bianco.

Per la prima volta Longiano ospita una personale dedicata all’artista cesenate Vittorio Presepi, protagonista della mostra Il candore della carta. Viaggi e racconti di una pagina bianca. Un progetto promosso dal Polo Museale della Fondazione Tito Balestra che ripercorre oltre quarant’anni di ricerca sulla carta come materia autonoma e strumento di costruzione dello spazio.

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L’inaugurazione si terrà sabato 27 giugno alle ore 18.30 presso la Chiesa Madonna di Loreto, nel complesso del Castello Malatestiano. Al taglio del nastro interverranno l’artista, il direttore Flaminio Balestra, il sindaco di Longiano Mauro Graziano e l’assessora alla cultura Sonia Bettucci, a sottolineare il legame tra il progetto espositivo e il territorio.

La carta come materia attiva e spazio narrativo

La mostra, curata da Flaminio Balestra e Angelamaria Golfarelli, propone una selezione ampia del lavoro di Presepi, sviluppato in un ambito astratto-geometrico in dialogo con le esperienze dell’arte programmata e della costruzione concreta. Nelle sue opere la carta non è semplice supporto, ma materia attiva: viene incisa, piegata, traforata e costruita fino a diventare elemento spaziale e visivo, dove luce e ombra definiscono i rapporti tra pieno e vuoto.

Le tecniche dell’origami e del kirigami sono rielaborate come strumenti di costruzione dello spazio e della visione. Il bianco diventa un vero e proprio campo operativo, in cui si innestano strutture, paesaggi e narrazioni sospese tra realtà e invenzione, arricchite dall’inserimento di elementi testuali e frammenti di parola che ampliano il potenziale evocativo della materia cartacea.

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Quattro nuclei espositivi e un catalogo come libro d’artista

Il percorso espositivo si articola in quattro nuclei principali, Sculture, Quadri, Storie e Pinocchio, che offrono differenti modalità di lettura della ricerca di Presepi. Il tema del viaggio attraversa l’intera mostra come trasformazione e costruzione della memoria, mettendo in relazione le opere con il tempo, lo spazio e l’esperienza personale del visitatore.

Il progetto è accompagnato da un catalogo in forma di libro d’artista, realizzato in 100 esemplari numerati e firmati, che prolunga su carta il lavoro esposto, trasformando la pubblicazione in un ulteriore spazio di sperimentazione. La mostra è visitabile fino al 28 agosto 2026 negli orari del museo, con ingresso con biglietto del polo museale.

La ricerca di Vittorio Presepi tra geometria e sperimentazione

Nato a Cesena nel 1943, Presepi arriva alle pratiche artistiche contemporanee attraverso un percorso che intreccia studi tecnici, letture, mostre e frequentazioni culturali. La sua ricerca si concentra sulle strutture astratto-geometriche e sull’uso della materia come campo di costruzione visiva, con riferimenti a figure come Giorgio Villa, Alessio Tasca, Walter Valentini, Eugenio Carmi, Antonio Biasi, Hsiao Chin e Horacio García Rossi.

Centrale nel suo percorso è stato anche l’incontro con Bruno Munari, consolidato da esperienze dirette di collaborazione e allestimento, in particolare in occasione della grande antologica del 2003 a Cesena. Un bagaglio di relazioni e influenze che si riflette nelle opere in mostra a Longiano, dove rigore, sperimentazione e attenzione alla percezione visiva si intrecciano in un racconto coerente e aperto allo sguardo del pubblico.

Foto: Ufficio Stampa