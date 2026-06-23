Vacanze in Sicilia? Ecco cosa non perdere tra mostre e visite culturali nel 2026.

L’estate non è solo sinonimo di mare e relax, ma è anche il momento perfetto per concedersi un viaggio alla scoperta del grande patrimonio artistico italiano. Tra le mete più desiderate del Mediterraneo, la Sicilia si conferma una delle destinazioni regine della stagione, capace di unire spiagge mozzafiato, centri storici millenari e un cartellone di appuntamenti culturali di livello internazionale.

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Se state pianificando le vostre vacanze sull’isola, ecco la mappa delle mostre in Sicilia per l’estate 2026 da inserire assolutamente nel vostro itinerario di viaggio.

I tesori impressionisti illuminano Palermo: una mostra straordinaria a Palazzo Reale

Fino al 28 settembre 2026, il celebre Palazzo Reale (o Palazzo dei Normanni) di Palermo ospita Tesori Impressionisti: Monet e la Normandia, una delle rassegne d’arte più attese e prestigiose dell’anno. Curata da Alain Tapié, l’esposizione celebra il centenario della morte di Claude Monet raccogliendo 97 capolavori firmati da 45 maestri leggendari, tra cui spiccano i nomi di Renoir, Courbet, Delacroix e Berthe Morisot.

La mostra traccia un ponte culturale inedito tra il mondo normanno e la Sicilia, mettendo in dialogo i celebri paesaggi d’oltralpe della Collezione Peindre en Normandie e del MuMa di Le Havre con l’opera Ulivi saraceni di Francesco Lojacono, massimo esponente del vedutismo siciliano. Il percorso espositivo, arricchito da installazioni digitali immersive realizzate anche attraverso l’intelligenza artificiale, si articola nelle Sale Duca di Montalto in cinque sezioni tematiche.

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Warhol, Arman, Rotella: il grande racconto dell’immagine consumata

Dal 12 giugno al 27 dicembre 2026, l’Albergo dei Poveri di Palermo – imponente struttura settecentesca che amplia gli spazi del Museo Riso – ospita la mostra La forma consumata. Arman, Rotella, Warhol. Curata da Alberto Fiz con la collaborazione di Edoardo Falcioni, l’esposizione propone un inedito confronto tra la Pop Art americana e il Nouveau Réalisme europeo attraverso 81 opere (realizzate tra il 1954 e il 2004) provenienti da collezioni private.

Il percorso espositivo analizza dunque il destino dell’oggetto e dell’icona nella società dei consumi, mettendo a specchio 35 lavori di Andy Warhol (tra cui l’esemplare unico Hammer & Sickle), 27 iconici décollage e artypo di Mimmo Rotella e 18 sculture e accumulazioni di Arman, oltre all’opera a quattro mani Rejected Flowers firmata da Arman e Warhol nel 1970. Divisa in otto nuclei tematici che superano l’ordine cronologico (tra cui Ritratti, Riproducibilità, Politica e Marilyn e Celebrities), la rassegna è arricchita anche dagli scatti storici del fotografo Fabrizio Garghetti, che ha documentato la vita dei tre maestri dagli anni Settanta a oggi.

Biodiversità e metamorfosi tra Ottocento e Novecento: la mostra allo Steri di Palermo

Dal 4 giugno al 7 settembre 2026, la Sala delle Verifiche del monumentale Palazzo Chiaramonte-Steri di Palermo, sede dell’Università degli Studi, ospita la mostra La tela di Aracne. Biodiversità e metamorfosi nei disegni di architettura tra Ottocento e Novecento.

Attraverso un percorso espositivo di oltre 50 opere – che include disegni originali, progetti d’epoca, riproduzioni digitali, video e innovativi modelli 3D realizzati dal FabLab del Dipartimento di Architettura – la rassegna esplora infatti una straordinaria stagione culturale in cui l’arte e la progettualità si sono lasciate ispirare dalle strutture biologiche, zoologiche e vegetali.

La mostra mette in risalto l’universo creativo dei grandi maestri dell’architettura siciliana come Giovan Battista Filippo Basile, Ernesto Basile e Giuseppe Damiani Almeyda, facendo dialogare i loro lavori con reperti scientifici d’eccezione provenienti dall’Orto Botanico, dal Museo Geologico Gemmellaro e dal Museo di Zoologia Doderlein. Un affascinante viaggio multidisciplinare che, richiamando il mito ovidiano della metamorfosi di Aracne, unisce l’estetica del frammento naturale alla visione progettuale del secolo scorso.

Murale di Rosalia

Un murale dedicato a Rosalía sta attirando l’attenzione dei fan sui social e se siete da quelle parti, merita una visita. L’opera, comparsa a Palermo nel quartiere di Santa Rosalia e realizzata dall’artista Igor Scalisi Palminteri, sembra sancire definitivamente il legame tra la cantante spagnola e la Sicilia. La scelta del luogo non è però casuale. Rosalía ha infatti reso omaggio alla tradizione e alla cultura siciliana con Focu ’Ranni, brano cantato in dialetto siciliano e ispirato alla figura di Santa Rosalia, patrona di Palermo.

Evento speciale: Gibellina Capitale dell’Arte Contemporanea

Per tutta l’estate, imperdibile un salto a Gibellina, eletta Capitale dell’Arte Contemporanea 2026. Il borgo simbolo della Valle del Belìce ospita mostre, residenze d’artista e il festival di fotografia Foto Road, che animeranno la città con progetti culturali diffusi all’aperto.

Liu Bolin porta Macerie a Gibellina e Selinunte

Liu Bolin, artista cinese conosciuto a livello internazionale come The Invisible Man, arriva a Gibellina con il progetto Macerie, nell’ambito di Gibellina – Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026. Venerdì 19, dalle 16:00 alle 17:30, l’artista sarà protagonista di una performance pubblica al Parco Archeologico di Selinunte, aperta agli spettatori che potranno assistere dal vivo al processo di mimetizzazione che ha reso celebre il suo lavoro.

La performance segna una nuova tappa nella ricerca di Bolin sul rapporto tra individuo e paesaggio, presenza e assenza, memoria e identità. A Gibellina e nel suo territorio l’artista ha scelto scorci emblematici tra la città nuova e le rovine di Poggioreale, estendendo idealmente il progetto anche all’Aquila, Capitale italiana della Cultura 2026, per costruire un racconto visivo che connette luoghi segnati dal terremoto.

Liu Bolin mimetizzato nello scorcio costiero Splendido Mare a Portofino, 2025

Domestic Displacement al MAC di Gibellina, abitare lo sradicamento

Dal 26 giugno al 27 settembre 2026 il MAC Museo d’Arte Contemporanea ‘Ludovico Corrao’ di Gibellina ospita Domestic Displacement, una grande collettiva che riunisce quindici artisti internazionali. A cura di Giulia Ingarao e Antonio Leone, la mostra nasce nell’ambito di Gibellina Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026 e propone una riflessione sull’abitare contemporaneo tra vulnerabilità, sradicamento e impermanenza.

In un tempo segnato da migrazioni forzate, identità sospese e confini culturali e geografici sempre più porosi, Domestic Displacement costruisce una mappa instabile del presente. Le opere di artisti come Mona Hatoum, William Kentridge, Shirin Neshat, Zehra Doğan, Akram Zaatari, Santiago Sierra, Mustafa Sabbagh, Anna Maria Maiolino, Amalia Pica, Anya Gallaccio, Olu Oguibe, María Magdalena Campos-Pons, Holly Stevenson e Paolo Icaro intrecciano esperienze intime e tensioni storiche globali.

Akram Zaatari [L YM BSM] Ancient World New Age, 2026

Giorgio de Chirico a Scicli: Il sole della Metafisica al MACC

Dal 18 maggio al 1° novembre 2026 il MACC Museo d’Arte Contemporanea del Carmine di Scicli dedica una grande mostra a Giorgio de Chirico, maestro della pittura metafisica. Il progetto espositivo, intitolato Giorgio de Chirico. Il sole della Metafisica, è curato da Lorenzo Canova e promosso dall’associazione culturale siciliana Sikarte.

Allestita negli spazi del museo in Piazza Busacca 9, la mostra propone un percorso costruito intorno a circa cinquanta opere del pittore, messe in dialogo con le fotografie di Giovanni Chiaramonte, Giuseppe Leone, Pino Ninfa e Armando Rotoletti, chiamate a restituire in immagini reali il clima sospeso delle celebri piazze metafisiche.