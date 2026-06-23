Dal 12 giugno al 27 dicembre 2026 il Real Albergo dei Poveri di Palermo ospita ‘La forma consumata. Arman, Rotella, Warhol’, dialogo tra Pop Art e Nouveau Réalisme attraverso 81 opere iconiche.
Al Real Albergo dei Poveri – Museo Regionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Palermo, dal 12 giugno al 27 dicembre 2026 va in scena La forma consumata. Arman, Rotella, Warhol, una grande mostra che mette in dialogo Pop Art americana e Nouveau Réalisme attraverso 81 opere provenienti da collezioni private.
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Curata da Alberto Fiz con la collaborazione di Edoardo Falcioni, la rassegna è promossa dal Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e realizzata dal Museo Regionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Palermo con Bottega Creativa. Il percorso riunisce 35 lavori di Andy Warhol, 18 accumulazioni e sculture di Arman, 27 opere di Mimmo Rotella e l’accumulazione a quattro mani Rejected Flowers, offrendo una lettura attuale sul destino dell’oggetto e dell’icona nella cultura visiva contemporanea.
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Otto nuclei tematici tra icone, politica e serialità
Allestita negli spazi rinnovati del settecentesco complesso monumentale del Real Albergo dei Poveri, la mostra supera la scansione cronologica e privilegia il dialogo tra opere attraverso otto nuclei tematici. Ritratti apre il percorso con l’Autoritratto di Warhol del 1977, i ritratti di Arman eseguiti dall’artista americano e l’Autoritratto napoleonico di Rotella, mettendo a fuoco identità e autorappresentazione.
La sezione Riproducibilità indaga la serialità dell’immagine con Mao della Reversal Series di Warhol, opere come In Favor of Admission e Bird of Paradise di Arman e l’artypo Assemblage San Pellegrino di Rotella, dove oggetti e segni si moltiplicano. Con Politica e Marilyn emergono invece le dinamiche dell’immaginario collettivo: dai lavori di Rotella come Uniti e Dux alle icone di Warhol, da Hammer & Sickle a Electric Chair fino al confronto tra le diverse Marilyn, la mostra riflette sulla costruzione mediatica di potere, trauma e mito.
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Le sezioni Celebrities, Sovrapposizioni e Materie ampliano il discorso con figure iconiche, immagini stratificate e materiali residuali. Tra i protagonisti compaiono Mick Jagger, James Dean e Alessandro Magno di Warhol, i décollage e gli artypo di Rotella, le Impronte di Arman e il violino sezionato e congelato nella resina di Untitled, dove l’oggetto viene trasformato in pura immagine.
Consumo dell’immagine e memoria mediatica
Il nucleo conclusivo, intitolato Con tutto, mette in relazione L’Auto Perfetta di Rotella, Violoncello di Arman e un décollage del 1961 accostato a un’opera di Warhol con la scritta Pentiti e non peccare più, suggerendo come consumo, memoria, immagine e tensione spirituale si sovrappongano. Nel confronto tra accumulazione, décollage, appropriazione e ripetizione seriale, La forma consumata offre una prospettiva inedita sui tre protagonisti del secondo Novecento e sulla civiltà mediatica, richiamando il pensiero di Pierre Restany e il Nouveau Réalisme come risposta europea alla Pop Art.
A completare il percorso una serie di ritratti di Arman, Rotella e Warhol realizzati da Fabrizio Garghetti, storico fotografo milanese che dagli anni Settanta ha documentato l’arte e i suoi protagonisti. La mostra è visitabile dal martedì al sabato dalle 9:00 alle 18:00 (ultimo ingresso alle 17:30) e la domenica e festivi dalle 9:00 alle 13:00 (ultimo ingresso alle 12:30). Informazioni e biglietti sono disponibili sul sito museoartecontemporanea.it.
Foto: Ufficio Stampa