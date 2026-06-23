Dal 12 giugno al 27 dicembre 2026 il Real Albergo dei Poveri di Palermo ospita ‘La forma consumata. Arman, Rotella, Warhol’, dialogo tra Pop Art e Nouveau Réalisme attraverso 81 opere iconiche.

Al Real Albergo dei Poveri – Museo Regionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Palermo, dal 12 giugno al 27 dicembre 2026 va in scena La forma consumata. Arman, Rotella, Warhol, una grande mostra che mette in dialogo Pop Art americana e Nouveau Réalisme attraverso 81 opere provenienti da collezioni private.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Curata da Alberto Fiz con la collaborazione di Edoardo Falcioni, la rassegna è promossa dal Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e realizzata dal Museo Regionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Palermo con Bottega Creativa. Il percorso riunisce 35 lavori di Andy Warhol, 18 accumulazioni e sculture di Arman, 27 opere di Mimmo Rotella e l’accumulazione a quattro mani Rejected Flowers, offrendo una lettura attuale sul destino dell’oggetto e dell’icona nella cultura visiva contemporanea.

LEGGI ANCHE: ESTATE 2026: LE MOSTRE IN SICILIA DA NON PERDERE

Otto nuclei tematici tra icone, politica e serialità

Allestita negli spazi rinnovati del settecentesco complesso monumentale del Real Albergo dei Poveri, la mostra supera la scansione cronologica e privilegia il dialogo tra opere attraverso otto nuclei tematici. Ritratti apre il percorso con l’Autoritratto di Warhol del 1977, i ritratti di Arman eseguiti dall’artista americano e l’Autoritratto napoleonico di Rotella, mettendo a fuoco identità e autorappresentazione.

La sezione Riproducibilità indaga la serialità dell’immagine con Mao della Reversal Series di Warhol, opere come In Favor of Admission e Bird of Paradise di Arman e l’artypo Assemblage San Pellegrino di Rotella, dove oggetti e segni si moltiplicano. Con Politica e Marilyn emergono invece le dinamiche dell’immaginario collettivo: dai lavori di Rotella come Uniti e Dux alle icone di Warhol, da Hammer & Sickle a Electric Chair fino al confronto tra le diverse Marilyn, la mostra riflette sulla costruzione mediatica di potere, trauma e mito.

LEGGI ANCHE: Mostre immersive Milano 2026: le esperienze da non perdere tra arte e tecnologia

Le sezioni Celebrities, Sovrapposizioni e Materie ampliano il discorso con figure iconiche, immagini stratificate e materiali residuali. Tra i protagonisti compaiono Mick Jagger, James Dean e Alessandro Magno di Warhol, i décollage e gli artypo di Rotella, le Impronte di Arman e il violino sezionato e congelato nella resina di Untitled, dove l’oggetto viene trasformato in pura immagine.

Consumo dell’immagine e memoria mediatica

Il nucleo conclusivo, intitolato Con tutto, mette in relazione L’Auto Perfetta di Rotella, Violoncello di Arman e un décollage del 1961 accostato a un’opera di Warhol con la scritta Pentiti e non peccare più, suggerendo come consumo, memoria, immagine e tensione spirituale si sovrappongano. Nel confronto tra accumulazione, décollage, appropriazione e ripetizione seriale, La forma consumata offre una prospettiva inedita sui tre protagonisti del secondo Novecento e sulla civiltà mediatica, richiamando il pensiero di Pierre Restany e il Nouveau Réalisme come risposta europea alla Pop Art.

A completare il percorso una serie di ritratti di Arman, Rotella e Warhol realizzati da Fabrizio Garghetti, storico fotografo milanese che dagli anni Settanta ha documentato l’arte e i suoi protagonisti. La mostra è visitabile dal martedì al sabato dalle 9:00 alle 18:00 (ultimo ingresso alle 17:30) e la domenica e festivi dalle 9:00 alle 13:00 (ultimo ingresso alle 12:30). Informazioni e biglietti sono disponibili sul sito museoartecontemporanea.it.

Foto: Ufficio Stampa