Dal 5 giugno al 6 settembre 2026 il Centro Culturale A. Bafile di Caorle ospita “Futurism: prophecy and revolution”, oltre 60 opere per raccontare l’avanguardia futurista.

L’estate futurista arriva a Caorle con la mostra Futurism: prophecy and revolution, in programma dal 5.06.2026 al 6.09.2026 al Centro Culturale A. Bafile. Promossa dal Comune di Caorle e curata da Matteo Vanzan di MV Arte, l’esposizione riunisce oltre sessanta opere per raccontare il Futurismo come una vera rivoluzione capace di investire non solo le arti visive, ma anche la vita quotidiana.

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Dipinti, sculture, fotografie, manifesti e arte applicata compongono un percorso che riporta in laguna i grandi protagonisti dell’avanguardia storica: Balla, Boccioni, Carrà, Russolo, Depero, Ambrosi, Fasullo, Tato e molti altri. Un progetto che punta a restituire la forza dirompente di un movimento che ha saputo interpretare modernità, città, velocità e nuove tecnologie.

Oltre 60 opere dalle collezioni pubbliche e private

Le opere in mostra provengono da prestigiose collezioni private e istituzionali, tra cui il Patrimonio artistico Banco BPM e il Museo dell’Aeronautica G. Caproni di Trento. Il percorso espositivo dedica particolare attenzione alle pubblicazioni futuriste, considerate veri e propri manifesti teorici del movimento, accostandole ai lavori pittorici e scultorei.

In rassegna trovano spazio titoli fondamentali come Mafarka il futurista del 1911 e Zang Tumb Tumb di Filippo Tommaso Marinetti del 1914, accanto a Guerrapittura di Carlo Carrà del 1915 e a L’Arte dei rumori di Luigi Russolo del 1916. Libri, manifesti e testi teorici dialogano con le opere visive, restituendo l’intreccio tra parola, immagine e suono che caratterizza l’esperienza futurista.

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Icone, riscoperte e un biglietto accessibile

Tra i lavori più significativi spiccano opere iconiche o riscoperte, come la Battaglia di Sassabaneh di Italo Fasolo (Fasullo), presentata alla Biennale di Venezia del 1938, e Scendendo in città dal cielo di Alfredo Gauro Ambrosi, tra le massime espressioni della ricerca sul dinamismo e sul volo. Il percorso permette così di attraversare le diverse fasi del Futurismo, dalle prime sperimentazioni alle aperture verso l’aeropittura.

La mostra si tiene al Centro Culturale A. Bafile, in Rio Terà delle Botteghe a Caorle (Ve), e propone un biglietto intero a 10 euro e ridotto a 6 euro. L’ingresso è gratuito per under 18, studenti universitari fino a 25 anni, portatori di handicap e accompagnatore, rendendo l’iniziativa accessibile a un pubblico ampio e trasversale.

Informazioni e aggiornamenti sono disponibili sul sito ufficiale del Comune di Caorle Caorle.eu e sulla piattaforma di MV Arte MV Arte, realtà impegnata nella valorizzazione dell’arte moderna e contemporanea attraverso progetti espositivi e curatoriali.

Foto: Ufficio Stampa