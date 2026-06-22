Dal 25 giugno al 2 agosto 2026 il Mattatoio di Roma ospita la quadrilogia immersiva ‘The Abstract Films’ di Chiara Passa, tra LED wall, AI e paesaggi digitali interattivi.

Dal 25 giugno 2026 al 2 agosto 2026 gli spazi monumentali di Mattatoio di Roma, alla Pelanda (Teatro 2), ospitano per la prima volta a Roma la quadrilogia immersiva The Abstract Films: Sculpting Narratives in Space di Chiara Passa. La mostra presenta quattro film astratti e interattivi che trasformano l’ambiente in un organismo ibrido tra cinema, scultura e installazione digitale.

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Curato da Paola Lagonigro e Laura Leuzzi, il progetto riunisce le opere Yellow Film, Black & White Film, Red Film e Blue Film, realizzate tra il 2023 e il 2025. L’inaugurazione e anteprima stampa sono previste il 24 giugno alle ore 18.30, con ingresso gratuito alla mostra nei giorni successivi.

Un ecosistema immersivo tra LED wall e intelligenza artificiale

Al centro del percorso espositivo ci sono quattro LED wall collocati a terra, dotati di sistema audio direzionale, che si innestano nello spazio come membrane digitali. Le geometrie luminose seguono o contraddicono le linee architettoniche dell’ex complesso industriale, facendo del Mattatoio non un semplice contenitore ma una matrice attiva in cui memoria produttiva e immaginazione algoritmica si intrecciano.

La quadrilogia esplora il confine tra reale e virtuale attraverso ambienti narrativi fluidi, digitali e multisensoriali. Domande generate dall’intelligenza artificiale compaiono come pulsanti, mentre oggetti interattivi e tracce sonore elettroniche guidano lo spettatore dentro una narrazione non lineare, che si riscrive a ogni scelta. L’incontro tra archeologia industriale e astrazione digitale genera un campo di forze in cui materia, luce e movimento si trasformano continuamente.

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Ogni film propone una modalità di interazione diversa con il pubblico. Yellow Film costruisce un remix narrativo attraverso trenta buste interattive, scandite da una colonna sonora elettronica di suspense. Black & White Film affida la manipolazione narrativa a trenta oggetti scultorei e a sequenze ritmate da un tecno minimalismo sonoro.

In Blue Film l’esperienza è guidata da prompt AI ed effetti sonori remixati che rendono il percorso dinamico e mutevole, mentre Red Film mette al centro prompt, interazioni sonore e cromatiche che reindirizzano di continuo il flusso narrativo. Nel loro insieme, le quattro opere compongono un ecosistema immersivo e partecipativo in cui l’architettura si espande, si riflette e si dissolve in astrazioni digitali, disegnando una nuova cartografia emotiva.

La mostra è promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, Azienda Speciale Palaexpo e Fondazione Mattatoio – Città delle Arti, ed è realizzata da Azienda Speciale Palaexpo in collaborazione con Latitudo. Il percorso sarà accompagnato da un catalogo illustrato, in uscita a settembre, con testi delle curatrici, dell’artista e del curatore croato Darko Friz, pioniere dell’arte digitale.

Nell’ambito dell’esposizione sono previste due visite guidate: il 14 luglio alle ore 18.00 con Paola Lagonigro e il 22 luglio alle ore 18.00 con Laura Leuzzi, pensate per approfondire la ricerca di Chiara Passa sulle architetture digitali immersive e sulle trasformazioni dello spazio tra realtà aumentata, realtà virtuale e ambienti audiovisivi interattivi.

Informazioni pratiche e orari di apertura

The Abstract Films: Sculpting Narratives in Space è visitabile fino al 2 agosto 2026 al Mattatoio di Roma, La Pelanda (Teatro 2), in Piazza Orazio Giustiniani 4. L’ingresso è gratuito e la mostra è aperta dal martedì alla domenica dalle 11.00 alle 20.00, con chiusura il lunedì e accesso consentito fino a un’ora prima della chiusura.

Il progetto conferma il Mattatoio come luogo privilegiato per la sperimentazione sulla media art e sulle pratiche immersive, mettendo al centro la partecipazione attiva del pubblico e il dialogo tra spazio fisico e ambienti algoritmici.

Foto: Ufficio Stampa