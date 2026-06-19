Dal 26 giugno al 20 novembre 2026 il Complesso Monumentale di Sant’Anna dei Lombardi a Napoli ospita la personale di Nicholas Tolosa, un dialogo serrato fra il Compianto rinascimentale di Mazzoni e la pittura contemporanea.

La pittura contemporanea entra in dialogo diretto con uno dei capolavori del Rinascimento napoletano. Dal 26 giugno al 20 novembre 2026 il Complesso Monumentale di Sant’Anna dei Lombardi ospita “Doppia scena. Da Tolosa a Tolosa”, mostra personale del pittore Nicholas Tolosa, a cura di Marco Di Capua, allestita nella storica Cappella Tolosa nel cuore di Napoli.

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Il progetto trasforma la cappella in un luogo di confronto tra epoche e linguaggi, mettendo in relazione la ricerca pittorica di Tolosa con il patrimonio storico-artistico custodito nel complesso monumentale. Il punto di partenza è il celebre Compianto sul Cristo morto, realizzato nel 1492 da Guido Mazzoni, uno dei vertici della scultura rinascimentale italiana conservato proprio a Sant’Anna dei Lombardi.

Dal Compianto di Mazzoni alla scena contemporanea

Lontano da una mera rilettura iconografica, Tolosa costruisce un dialogo serrato tra memoria e presente. I volti delle figure rinascimentali del Compianto vengono trasportati nella contemporaneità attraverso una ricerca pittorica che da anni indaga identità, appartenenza e trasformazione dell’immagine. I protagonisti dell’opera di Mazzoni assumono nuovi tratti e nuove narrazioni, trasformando il patrimonio storico in materia viva e attuale.

La scelta della Cappella Tolosa ha anche un forte valore simbolico: l’assonanza tra il cognome dell’artista e quello della cappella diventa il grimaldello per una riflessione sul rapporto tra luogo, memoria e identità. La mostra si configura così come una vera doppia scena, in cui il passato rinascimentale e lo sguardo contemporaneo convivono senza mediazioni.

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Nel testo critico che accompagna il progetto, il curatore Marco Di Capua sottolinea come l’artista non guardi direttamente al Rinascimento toscano o alla Napoli spagnola, ma a un ideale oriente che si pone all’estremo del percorso espositivo, omaggiando un’opera definita formidabile e sempre contemporanea. In questo orizzonte, la pittura di Tolosa si misura con un culto inquieto dell’immagine, in cui figure maschili e femminili sembrano risorgere eroicamente in vere e proprie stress zone, luoghi in cui esistere diventa questione di vita o di morte.

Un artista “senza pace” e un docufilm in proiezione speciale

Di Capua descrive Nicholas Tolosa come un artista “senza pace”, letteralmente posseduto da un culto delle immagini che lo porta a far apparire e riapparire le figure sulla superficie pittorica. A questa tensione si unisce un marcato talento per la scenografia: le opere sono pensate come scene da abitare, spazi teatrali pronti ad accogliere un’azione, in linea con il titolo della mostra che richiama esplicitamente l’idea di scena doppia.

In occasione dell’inaugurazione, venerdì 26 giugno 2026 alle ore 17.00, nella Sagrestia del Vasari è prevista una proiezione speciale del docufilm “Nicholas Tolosa – Il pittore degli sguardi”, diretto da Umberto Santacroce. Il film è dedicato al percorso umano e artistico del pittore e offre al pubblico la possibilità di approfondire il suo processo creativo e la poetica che sostiene la mostra.

L’ingresso alla mostra è libero negli orari di apertura del Complesso Monumentale, permettendo a un pubblico ampio di confrontarsi con un’esperienza espositiva che non si limita a evocare il patrimonio storico, ma lo riattiva attraverso lo sguardo dell’arte contemporanea. “Doppia scena. Da Tolosa a Tolosa” conferma così la pratica di Nicholas Tolosa, che mette il dialogo con la storia al centro della propria ricerca, intrecciando epoche, linguaggi e sensibilità differenti.

Foto: Ufficio Stampa