In occasione della mostra “Marco Tirelli. Anni luce” a Palazzo Esposizioni Roma, Electa pubblica un catalogo-libro d’artista che traduce in tavole e immagini il teatro della memoria dell’artista.

Il percorso espositivo di Marco Tirelli a Palazzo Esposizioni Roma si arricchisce di un tassello editoriale pensato come parte integrante del progetto. In occasione della mostra “Marco Tirelli. Anni luce”, in programma a Roma dal 17 marzo – 12 luglio 2026, Electa pubblica infatti un catalogo concepito come un vero e proprio libro d’artista, che restituisce su carta l’impatto visivo e concettuale dell’allestimento.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Il volume accompagna il grande ciclo pittorico realizzato per le sale 9, 10, 11 e 12 del museo, dove le quarantuno grandi opere, tutte della stessa altezza, formano un continuum visivo di presenze e assenze. Il catalogo raccoglie le tavole delle opere esposte e le immagini delle sale, trasformando l’esperienza in mostra in un archivio da sfogliare, in cui la luce, l’ombra e la memoria restano centrali anche fuori dallo spazio espositivo.







Marco Tirelli, Senza Titolo, 2025, inchiostro e tempera su tavola, cm 206×155, foto di Stefano Bonilli

Un atlante visivo tra luce, ombra e memoria

Curato da Mario Codognato, il progetto espositivo si configura come un unico grande ciclo pittorico, un “nastro ideale” che percorre le sale e si presenta come un teatro della memoria. Il catalogo ne riprende la struttura: il libro rispecchia la trama espositiva e si propone come un atlante visivo che abbraccia e ricompone l’universo poetico di Tirelli, tra forme simboliche, geometrie e apparizioni in bilico tra visibile e invisibile.

Nei testi, il curatore è affiancato dallo scrittore Marco Lodoli e dallo storico dell’arte Victor I. Stoichita, che analizzano il lavoro dell’artista da prospettive differenti. La ricerca di Tirelli, protagonista del rinnovamento della pittura in Italia e all’estero a partire dalla fine degli anni Settanta, si muove lungo due direttrici fondamentali: la tensione verso una mappatura del mondo attraverso un linguaggio simbolico e mnemonico, e il dialogo costante tra luce e oscurità, dove l’ombra diventa soglia tra visibile e non visto.

LEGGI ANCHE: Il Periodo Africano di Picasso: la spiritualità delle maschere africane e l’inizio del Cubismo

In questa raccolta editoriale si intrecciano memorie visive, frammenti di cinema, letteratura e storia dell’arte, insieme a ombre di visioni interiori che danno vita a un archivio al tempo stesso personale e universale. Il formato ampio del volume (28 x 28 cm) sottolinea la volontà di restituire la forza delle opere e dell’allestimento, trasformando il catalogo in un dispositivo di visione autonomo rispetto alla mostra, ma profondamente connesso a essa.

Il catalogo Electa: dati, contenuti e incontro pubblico

Intitolato “Marco Tirelli. Anni luce”, il catalogo edito da Electa conta 132 pagine e 56 illustrazioni, in edizione bilingue ita/eng, ed è disponibile in libreria dal 31 marzo 2026 al prezzo di 40 euro. La pubblicazione include i saggi di Codognato, Lodoli e Stoichita, le vedute dell’esposizione, l’elenco delle opere e una sezione biografica dedicata all’artista, dalla formazione nella Nuova Scuola Romana fino ai più recenti progetti espositivi in Italia e all’estero.

Per presentare il volume, è previsto un incontro pubblico nella Sala Auditorium di Palazzo Esposizioni Roma (ingresso dalla Scalinata di via Milano 9a). L’ingresso è libero fino a esaurimento posti con prenotazione consigliata, effettuabile online fino a due ore prima dell’incontro. Chi prenota è invitato ad arrivare con anticipo di almeno dieci minuti, per non perdere il posto che, in caso di ritardo, potrà essere riassegnato al pubblico in attesa.

La mostra “Marco Tirelli. Anni luce” è promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e da Azienda Speciale Palaexpo, prodotta e organizzata da Azienda Speciale Palaexpo con il supporto della Fondazione Silvano Toti. Il biglietto intero per l’accesso alle mostre in corso costa 15 euro, con riduzioni per diverse fasce d’età e ingresso gratuito per i bambini fino a sei anni, mentre il primo mercoledì del mese l’ingresso è gratuito per gli under 30 dalle 14.00 fino alla chiusura. Il catalogo Electa si inserisce in questo contesto come strumento di approfondimento e memoria, estendendo nel tempo e nello spazio l’esperienza di “Anni luce”.

Foto: Ufficio Stampa