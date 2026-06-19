Dal 20 giugno al 18 ottobre 2026 Palazzo ONMI all’Aquila ospita “Continuità e divergenze”, mostra che ripercorre trent’anni di architetture e paesaggi urbani abruzzesi con documenti d’archivio e una committenza fotografica di Andrea Jemolo.

Dal 20 giugno 2026 il Palazzo ONMI dell’L’Aquila diventa il punto di osservazione privilegiato sulle trasformazioni dell’architettura e delle città abruzzesi nel cuore del Novecento. Qui prende forma la mostra Continuità e divergenze. Architetture e paesaggi urbani in Abruzzo 1930-1960, promossa dal Comune in collaborazione con il MAXXI L’Aquila nell’ambito del programma di L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026.

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Curato da Mario Centofanti, Raffaele Giannantonio e Andrea Mantovano, il progetto rimane visitabile fino al 18 ottobre 2026 negli spazi dell’ex asilo nido di Viale Duca degli Abruzzi, caratteristico esempio di edilizia pubblica degli anni Trenta, oggi restituito alla città come luogo di riflessione sulla tutela e la valorizzazione del patrimonio costruito.

Architetture e città abruzzesi tra anni Trenta e boom economico

La mostra ripercorre trent’anni di storia dell’architettura moderna in Abruzzo, dal 1930 al 1960, mettendo in relazione linguaggi progettuali, trasformazioni urbane e dimensione artistica dello spazio costruito. Il percorso evidenzia continuità e cambiamenti che coinvolgono tre generazioni di progettisti, dai nomi di primo piano del panorama nazionale ai tecnici locali, chiamati a misurarsi con l’equilibrio tra modernità e tradizione.

L’esposizione si apre con un approfondimento dedicato al dialogo fra arte e architettura, per poi proporre una lettura comparata delle trasformazioni che hanno interessato città e centri minori. In mostra compaiono progetti, opere d’arte, documenti d’archivio, filmati, fotografie contemporanee e foto d’epoca provenienti da collezioni private, archivi pubblici, Collezioni del MAXXI Architettura e Design contemporaneo e, soprattutto, dal patrimonio degli Archivi di Stato dell’Aquila, Pescara, Chieti e Teramo.

Come sottolinea Giannantonio, l’Abruzzo si rivela in questo arco di tempo una terra tutt’altro che marginale, capace di accogliere idee e programmi di autori di rilievo nazionale, ma anche di valorizzare professionisti locali aggiornati su quanto avveniva nei centri propulsori della nuova architettura italiana.

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Lo sguardo fotografico di Andrea Jemolo e il ruolo del MAXXI

Il percorso espositivo è accompagnato da una committenza fotografica d’autore affidata a Andrea Jemolo, chiamato a restituire con uno sguardo contemporaneo alcuni tra i più significativi episodi architettonici della regione. Le sue immagini mettono in relazione storia, condizione attuale e paesaggio, contribuendo a interrogare il rapporto tra tutela, trasformazione e futuro delle città contemporanee.

La Presidente della Fondazione MAXXI, Maria Emanuela Bruni, sottolinea come la mostra rinnovi l’impegno del museo nella valorizzazione della cultura architettonica italiana e nel dialogo con il territorio che lo ospita. L’Aquila diventa così luogo di incontro di esperienze e ricerche provenienti dalle quattro province abruzzesi, confermando la sua vocazione di centro culturale aperto e diffuso.

Complesso parrocchiale di San Pio X, L’Aquila Vista interna della copertura ph. Andrea Jemolo, 2026. Courtesy Fondazione MAXXI



Nelle parole di Centofanti, la mostra propone uno sguardo critico su arte, architetture e città in un periodo che segna il passaggio dal regime alla fase di ricostruzione e sviluppo del secondo dopoguerra. Una narrazione che mette a confronto linguaggi, tipologie, simboli e ruolo delle opere nel configurare e riconfigurare la scena urbana, intrecciando anche le tematiche più propriamente urbanistiche legate all’assetto del territorio e ai processi di modernizzazione.

Frutto di una schedatura catalografica approfondita, il progetto punta a un procedimento virtuoso di riconoscimento, tutela e comunicazione delle architetture del Novecento in Abruzzo. Alla mostra è dedicato anche un catalogo a stampa, con prefazione di Marco Biraghi, pubblicato da Gangemi Editore, che amplia e sistematizza i contenuti della ricerca.

Foto: Ufficio Stampa