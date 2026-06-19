Al CIAC di Foligno oltre settanta opere di Virgilio Guidi e Tancredi Parmeggiani costruiscono un intenso dialogo tra luce e inquietudine, offrendo una nuova lettura della pittura italiana del Novecento.

Dal 28 giugno al 27 settembre 2026 il CIAC (Centro Italiano Arte Contemporanea) di Foligno dedica una grande mostra a due protagonisti della pittura italiana del Novecento: Virgilio Guidi e Tancredi Parmeggiani. Il progetto espositivo, intitolato Guidi – Tancredi. Un nodo invisibile, riunisce oltre settanta opere rare e di qualità museale, costruendo un confronto ravvicinato tra due universi artistici solo in apparenza lontani.

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Curata da Italo Tomassoni e Giovanni Granzotto, la mostra è promossa e organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno e si apre ufficialmente con l’inaugurazione di sabato 27 giugno alle ore 18. Il percorso privilegia gli anni Venti e Trenta di Guidi e le opere più intense e radicali di Tancredi, realizzate tra Cinquanta e Sessanta, restituendo il dialogo tra due differenti idee di pittura e di realtà.

Un nodo invisibile tra luce e inquietudine

Il sottotitolo Un nodo invisibile nasce da una domanda critica che attraversa l’intero progetto: quale relazione profonda unisce due artisti così distanti per linguaggio, sensibilità e visione? La pittura di Guidi si fonda su un equilibrio lirico tra luce, forma, colore e spazio, in dialogo costante con la tradizione italiana e con la luce veneziana; quella di Tancredi si manifesta come un campo di tensioni interiori, una scrittura segnica e cromatica segnata da inquietudine, frammentazione e pulsione esistenziale.

Due universi lontani che, come sottolineano i curatori, sembrano però sfiorarsi in profondità, dentro le pieghe della storia dell’arte e della coscienza moderna. Italo Tomassoni interpreta questo dialogo attraverso la metafora del Nodo Borromeo elaborata da Jacques Lacan: un intreccio tra reale, simbolico e immaginario che diventa chiave di accesso alle profondità dell’essere e della creazione artistica. In Guidi questa struttura si organizza armonicamente, mentre in Tancredi si contrae in una tensione psicologica estrema, registrando il dramma dell’esistenza e l’instabilità della coscienza contemporanea.

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Un dialogo che attraversa il Novecento italiano

Il percorso espositivo del CIAC si sviluppa come un attraversamento delle differenze, delle asimmetrie e delle tensioni del secolo scorso. Da una parte Guidi, che percorre il Novecento cercando nella luce la verità della natura senza diventarne ostaggio, con lo sguardo rivolto alla storia e il pensiero proiettato al futuro. Dall’altra Tancredi, definito da Granzotto un uragano leggero, che trasforma lo spazio in un campo mentale attraversato da energia, angoscia e libertà, facendo della pittura una forma assoluta di verità interiore.

La mostra offre anche l’occasione per ripercorrere la relazione tra i due artisti, documentata già nel 1949, quando Guidi presentò il giovane Tancredi alla sua prima personale veneziana, e poi nel 1953, in occasione della mostra alla Galleria del Naviglio di Milano sostenuta anche da Peggy Guggenheim. In questo intreccio biografico e artistico si definisce quel nodo invisibile che il CIAC propone oggi in una lettura nuova e originale, capace di interrogare ancora il presente.

Informazioni pratiche e visita al CIAC

Allestita negli spazi di Via del Campanile 13, la mostra è accompagnata da un catalogo edito da Manfredi Editore con testi di Italo Tomassoni, Giovanni Granzotto, Stefano Cecchetto, Luca Cecchetto e Anthony Molino. L’esposizione non si limita al confronto storico-artistico, ma propone anche una riflessione sul destino dell’opera d’arte nel presente, riaffermandone la centralità fisica e spirituale in un tempo segnato da riproducibilità tecnica e smaterializzazione delle immagini.

La visita è possibile dal giovedì alla domenica, con orario 10.30-13 / 15.30-19. Il biglietto intero costa 8 euro, ridotto A 6 euro per gruppi oltre 15 persone e convenzionati (Soci ICOM, FAI, Touring Club Italiano), ridotto B 3 euro per bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni; ingresso gratuito per bambini fino a 5 anni, guide turistiche, giornalisti, portatori di handicap e accompagnatori. Il biglietto comprende anche l’accesso alla collezione permanente della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno al CIAC e all’Ex Chiesa della SS. Trinità, spazio espositivo permanente dell’opera Calamita Cosmica di Gino de Dominicis. I biglietti si possono acquistare anche online sul sito CIAC Foligno.

Foto: Ufficio Stampa