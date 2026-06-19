Al CIAC di Foligno oltre settanta opere di Virgilio Guidi e Tancredi Parmeggiani costruiscono un intenso dialogo tra luce e inquietudine, offrendo una nuova lettura della pittura italiana del Novecento.

Dal 28 giugno al 27 settembre 2026 il CIAC (Centro Italiano Arte Contemporanea) di Foligno dedica una grande mostra a due protagonisti della pittura italiana del Novecento: Virgilio Guidi e Tancredi Parmeggiani. Il progetto espositivo, intitolato Guidi – Tancredi. Un nodo invisibile, riunisce oltre settanta opere rare e di qualità museale, costruendo un confronto ravvicinato tra due universi artistici solo in apparenza lontani.

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Curata da Italo Tomassoni e Giovanni Granzotto, la mostra è promossa e organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno e si apre ufficialmente con l’inaugurazione di sabato 27 giugno alle ore 18. Il percorso privilegia gli anni Venti e Trenta di Guidi e le opere più intense e radicali di Tancredi, realizzate tra Cinquanta e Sessanta, restituendo il dialogo tra due differenti idee di pittura e di realtà.

Dipinto di Virgilio Guidi in mostra al CIAC di Foligno

Un nodo invisibile tra luce e inquietudine

Il sottotitolo Un nodo invisibile nasce da una domanda critica che attraversa l’intero progetto: quale relazione profonda unisce due artisti così distanti per linguaggio, sensibilità e visione? La pittura di Guidi si fonda su un equilibrio lirico tra luce, forma, colore e spazio, in dialogo costante con la tradizione italiana e con la luce veneziana; quella di Tancredi si manifesta come un campo di tensioni interiori, una scrittura segnica e cromatica segnata da inquietudine, frammentazione e pulsione esistenziale.

Due universi lontani che, come sottolineano i curatori, sembrano però sfiorarsi in profondità, dentro le pieghe della storia dell’arte e della coscienza moderna. Italo Tomassoni interpreta questo dialogo attraverso la metafora del Nodo Borromeo elaborata da Jacques Lacan: un intreccio tra reale, simbolico e immaginario che diventa chiave di accesso alle profondità dell’essere e della creazione artistica. In Guidi questa struttura si organizza armonicamente, mentre in Tancredi si contrae in una tensione psicologica estrema, registrando il dramma dell’esistenza e l’instabilità della coscienza contemporanea.

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Opera astratta di Tancredi Parmeggiani in mostra al CIAC Foligno

Un dialogo che attraversa il Novecento italiano

Il percorso espositivo del CIAC si sviluppa come un attraversamento delle differenze, delle asimmetrie e delle tensioni del secolo scorso. Da una parte Guidi, che percorre il Novecento cercando nella luce la verità della natura senza diventarne ostaggio, con lo sguardo rivolto alla storia e il pensiero proiettato al futuro. Dall’altra Tancredi, definito da Granzotto un uragano leggero, che trasforma lo spazio in un campo mentale attraversato da energia, angoscia e libertà, facendo della pittura una forma assoluta di verità interiore.

La mostra offre anche l’occasione per ripercorrere la relazione tra i due artisti, documentata già nel 1949, quando Guidi presentò il giovane Tancredi alla sua prima personale veneziana, e poi nel 1953, in occasione della mostra alla Galleria del Naviglio di Milano sostenuta anche da Peggy Guggenheim. In questo intreccio biografico e artistico si definisce quel nodo invisibile che il CIAC propone oggi in una lettura nuova e originale, capace di interrogare ancora il presente.

Opera di Tancredi Parmeggiani esposta nella mostra Guidi - Tancredi a Foligno

Informazioni pratiche e visita al CIAC

Allestita negli spazi di Via del Campanile 13, la mostra è accompagnata da un catalogo edito da Manfredi Editore con testi di Italo Tomassoni, Giovanni Granzotto, Stefano Cecchetto, Luca Cecchetto e Anthony Molino. L’esposizione non si limita al confronto storico-artistico, ma propone anche una riflessione sul destino dell’opera d’arte nel presente, riaffermandone la centralità fisica e spirituale in un tempo segnato da riproducibilità tecnica e smaterializzazione delle immagini.

La visita è possibile dal giovedì alla domenica, con orario 10.30-13 / 15.30-19. Il biglietto intero costa 8 euro, ridotto A 6 euro per gruppi oltre 15 persone e convenzionati (Soci ICOM, FAI, Touring Club Italiano), ridotto B 3 euro per bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni; ingresso gratuito per bambini fino a 5 anni, guide turistiche, giornalisti, portatori di handicap e accompagnatori. Il biglietto comprende anche l’accesso alla collezione permanente della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno al CIAC e all’Ex Chiesa della SS. Trinità, spazio espositivo permanente dell’opera Calamita Cosmica di Gino de Dominicis. I biglietti si possono acquistare anche online sul sito CIAC Foligno.

Foto: Ufficio Stampa

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