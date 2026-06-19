Fino a settembre BiM trasforma Bicocca in un distretto culturale a cielo aperto: mostre, cinema all’aperto, yoga, dj set e il BiM Fest finale, tutti a ingresso gratuito.

Per tutta l’estate 2026 BiM trasforma il quartiere Bicocca di Milano in un grande palcoscenico all’aperto con la BiM Summer Season, un palinsesto di eventi gratuiti che intrecciano arte contemporanea, cinema, musica, benessere e food. Gli spazi riqualificati di Pirelli 10, il Bicocca Pavilion e il BiM Garden accolgono il pubblico con iniziative patrocinate dal Comune e aperte a tutta la cittadinanza.

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Fino a settembre, mostre, performance, concerti e dj set, rassegne di cinema all’aperto e laboratori animano il nuovo distretto urbano, accessibile con ingresso libero da viale Piero e Alberto Pirelli 10. Il calendario, in continuo aggiornamento, racconta l’identità di BiM come luogo di incontro tra chi lavora, studia e abita in zona.

Scena domestica con coccodrillo: la mostra di Specific

Il cuore artistico della stagione è il nuovo progetto del collettivo Specific, fondato dagli artisti Patrick Tuttofuoco, Andrea Sala, dal regista e autore Nic Bello e dalla food designer Alessandra Pallotta, cui si sono aggiunti Marco Bruzzone ed Elena Morganti. Giovedì 18 giugno, dalle 18.30 alle 22.30, inaugura la mostra Scena domestica con coccodrillo, curata da Marco Bruzzone, seguita dalle 22 da un dj set internazionale del format Body Unconscious con CA9 e lo stesso Bruzzone.

Nelle sale, tende da doccia trasformano lo spazio in una sequenza di ambienti permeabili, piccoli diorami costruiti con materiali recuperati evocano presenze silenziose e memorie sedimentate, mentre sculture, immagini e oggetti domestici alterati introducono elementi di disorientamento e ambiguità. Un piccolo coccodrillo imbalsamato, legato alla storia personale dell’artista, porta nella dimensione domestica un frammento di alterità attorno al quale si organizza un paesaggio di oggetti che interrogano intimità, valore, controllo e differenza.

In mostra compaiono anche tre portafogli monumentali in finta pelle di Kate Mackeson, ingranditi fino a diventare architettura vuota, due pulsantiere di Daphne Ahlers trasformate in soglie anonime e intime, le sculture di Aude Pariset segnate dall’intervento di larve e altre forme di vita non umana e le nature morte di Paola Campanella, cariche del peso di un’economia artistica fragile. Insieme, le opere costruiscono un paesaggio familiare ma instabile, dove il senso di protezione associato alla casa convive con tensioni latenti, fantasie di controllo e paure difficili da nominare.

Cinema all’aperto, yoga e BiM Fest chiudono l’estate

Il programma della BiM Summer Season prosegue nel BiM Garden con due rassegne di cinema all’aperto curate da Cinemino: Linee di Frattura, dedicata ai conflitti dalla guerra alle fratture più intime, e Identità e Coraggio, viaggio tra storie di affermazione personale e collettiva. Le proiezioni, a ingresso gratuito, si tengono tutti i martedì di giugno, luglio e settembre alle 21.30, con titoli come Diciannove di Giovanni Tortorici, Dallas Buyers Club di Jean-Marc Vallée, Io capitano di Matteo Garrone, No Other Land, 120 battiti al minuto e Gli spiriti dell’isola.

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Lo stesso giovedì 18 giugno, alle 19, il BiM Garden ospita una lezione speciale di Kundalini ed Ecstatic Dance a cura di Rama Yoga, in occasione dello Yoga Day. Accompagnati da un dj set, i partecipanti possono sperimentare una pratica che unisce movimento, respiro, mantra, rilassamento e meditazione con una forma di danza libera e intuitiva, pensata per favorire una connessione profonda con se stessi.

Il BiM Garden

A completare l’esperienza estiva contribuiscono i bar e ristoranti affacciati sul BiM Garden: Pavilion by Fuorimano, caffetteria-ristorante-tapas bar progettata da Paola Navone-OTTO Studio che per l’estate organizza serate di stand-up comedy e dj set; Panfé, bakery di quartiere aperta dalla colazione all’aperitivo; Cafezal, prima torrefazione di specialty coffee in città con un’offerta di piatti per pranzo, brunch e aperitivo.

La chiusura della stagione è affidata al BiM Fest, il sabato 26 e domenica 27 settembre, quarta edizione del festival di Bicocca con due giornate di market e musica a cura di Flug Market e I Distratti, oltre a laboratori per adulti e bambini. La serata di sabato 26, dalle 18 alle 01, sarà accompagnata da dj set e live music in collaborazione con Blue Note Milano e I Distratti, confermando BiM come nuovo polo culturale e sociale del quartiere.

Il calendario completo e aggiornato degli appuntamenti è disponibile sull’agenda online di BiM, sui canali social e tramite newsletter, con tutte le informazioni per partecipare alle iniziative gratuite dell’estate in Bicocca.

Foto: Ufficio Stampa