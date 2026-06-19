Dal 26 settembre al 4 ottobre 2026 la Biennale Internazionale dell’Antiquariato di Firenze torna a Palazzo Corsini con Bruno Botticelli alla guida e una rete di collaborazioni con le principali istituzioni cittadine.

Dal 26 settembre al 4 ottobre 2026 Firenze ospita la 34ª edizione della Biennale Internazionale dell’Antiquariato di Firenze (BIAF), la più antica e prestigiosa mostra-mercato dedicata all’arte italiana al mondo, allestita negli spazi seicenteschi di Palazzo Corsini. Sotto la guida del nuovo Segretario Generale Bruno Botticelli, la manifestazione punta a riaffermare il ruolo centrale dell’antico nel sistema culturale contemporaneo, intrecciando relazioni con istituzioni, collezionisti e operatori internazionali.

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Presentata ufficialmente a Palazzo Vecchio il 18 giugno 2026, la Biennale conferma il sostegno di Gucci come Main Sponsor e si propone come un ecosistema culturale capace di dialogare con il tessuto cittadino e regionale. La Sindaca Sara Funaro sottolinea come l’evento sia cresciuto negli anni fino a richiamare a Firenze studiosi, collezionisti e appassionati da tutto il mondo, rafforzando al contempo la rete con le istituzioni culturali del territorio.

Il futuro del classico e il ruolo di Firenze

Sotto il titolo ideale Il futuro del classico, la direzione Botticelli vuole rimettere al centro i valori intrinseci dell’antico: unicità, autenticità, materia e durata. In un’epoca segnata da accelerazione digitale, serializzazione e intelligenza artificiale, la BIAF si propone come luogo in cui il contatto diretto con l’opera d’arte torna ad essere esperienza fondativa, con una particolare attenzione alla didattica e al coinvolgimento delle nuove generazioni.

«Bisogna anticipare, cambiare, creare, non seguire il flusso», dichiara Bruno Botticelli, che paragona il lavoro della Biennale alla tecnica giapponese del Kintsugi, capace di far brillare le fratture con l’oro invece di nasconderle. Non un ritorno nostalgico al passato, ma l’uso dell’antico come strumento vivo per leggere la complessità del presente. L’Assessora alla Cultura della Regione Toscana Cristina Manetti rimarca come la BIAF rappresenti una delle espressioni più autorevoli dell’identità culturale toscana e un riferimento internazionale per il mercato dell’arte e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico.

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La manifestazione si avvale di un comitato di selezione composto da 63 figure tra restauratori, direttori di musei e curatori, impegnati nelle giornate precedenti l’apertura a verificare stato di conservazione e autenticità delle opere. Circa ottanta espositori, selezionati tra i protagonisti delle principali piazze italiane e internazionali, offriranno un percorso che va dagli Old Masters ai fondi oro, dalla scultura lignea e marmorea ai mobili storici, fino ai maestri del Novecento e del contemporaneo.

Sinergie con le istituzioni e progetti speciali

Un asse portante dell’edizione 2026 è la volontà di fare sistema con il territorio. Nasce così una rete strategica che coinvolge Fondazione CR Firenze, Casa Buonarroti, Opificio delle Pietre Dure e Fondazione Palazzo Strozzi, con l’obiettivo di costruire un palinsesto diffuso che colleghi idealmente la Biennale ai luoghi simbolo della storia e del restauro.

Fondazione CR Firenze, partner storico della BIAF dal 1994, promuove il restauro del disegno di Michelangelo Progetto per la facciata di San Lorenzo, conservato a Casa Buonarroti e affidato all’intervento dell’Opificio delle Pietre Dure. L’opera, accompagnata da una campagna diagnostica presso i laboratori dell’OPD alla Fortezza da Basso, sarà esposta in Biennale dal 24 settembre al 4 ottobre. La Fondazione propone inoltre visite speciali al Museo Horne, dal titolo L’occhio del conoscitore. Herbert Horne un collezionista inglese a Firenze, riservate ai collezionisti partecipanti.

Le novità

La collaborazione con la Fondazione Palazzo Strozzi si concretizza in uno speciale evento, venerdì 25 settembre, legato all’apertura della mostra Broken. Il potere del frammento, che mette in dialogo frammenti e opere dall’archeologia all’arte contemporanea con la grande tradizione plastica del passato. In parallelo, il rilancio del Premio Lorenzo d’Oro coinvolge maestri argentieri fiorentini chiamati a realizzare il manufatto che verrà assegnato a una figura del cinema o della cultura distintasi nella divulgazione dell’arte italiana nel mondo.

Tra le novità, la trasformazione dello storico magazine in catalogo ufficiale bilingue, curato da Cesare Cunaccia e pubblicato dal Gruppo Editoriale, pensato come strumento di approfondimento scientifico e di identità della Biennale. Il design della fiera è affidato a Matteo Corvino, che con gli arredi Minotti ridisegna gli spazi rendendo gli stand più aperti e facilmente esplorabili. Per stampa e collezionisti, le porte di Palazzo Corsini si apriranno in anteprima giovedì 24 settembre con conferenza stampa alle ore 12:00 e, in serata, con il tradizionale Galà BIAF su invito.

Foto: Ufficio Stampa