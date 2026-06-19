Dal 21 giugno al 20 dicembre 2026 la Fondazione Marcello Morandini di Varese dedica ad Antonio Barrese una mostra immersiva che esplora la luce come materia formale, concettuale e strumento cognitivo.
Alla Fondazione Marcello Morandini di Varese, dal 21 giugno 2026 al 20 dicembre 2026, la luce diventa materia da esplorare grazie alla mostra temporanea ANTONIO BARRESE: MORFOLOGIE DI LUCE. Il progetto, curato da Stefania Gaudiosi, ripercorre oltre sessant’anni di ricerca di uno dei protagonisti italiani del dialogo tra arte, scienza e progettazione.
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L’esposizione, allestita negli spazi della storica sede di via Francesco Del Cairo 41 a Varese, invita il pubblico a confrontarsi con immagini e opere interattive che trattano la luce come elemento generativo dello spazio e veicolo di potenziamento cognitivo. Un percorso che mette in relazione la dimensione estetica con la sperimentazione tecnologica, in linea con la vocazione della Fondazione verso l’arte concreta e costruttivista internazionale.
Un viaggio nella ricerca tra arte, scienza e progetto
Fondatore e anima del Gruppo MID (Mutamento Immagine Dimensione), Antonio Barrese sviluppa fin dagli anni Sessanta una poetica che unisce progettualità scientifica, tensione estetica e sperimentazione tecnologica. La mostra Morfologie di luce presenta una selezione di lavori storici e recenti, realizzati tra il 1965 e il 2025, che testimoniano come l’artista abbia anticipato molte delle attuali riflessioni sul valore trasformativo e anticipatorio della ricerca artistica.
Alla base del progetto espositivo c’è l’idea che arte, scienza e progettazione condividano la stessa missione: immaginare e anticipare il mondo che desideriamo costruire. Lo spettatore è chiamato a muoversi in un ambiente immersivo, dove la luce diventa linguaggio, forma e concetto, sollecitando una partecipazione attiva grazie alla presenza di opere interattive e dispositivi luminosi.
Il percorso si inserisce nella linea curatoriale della Fondazione, nata per valorizzare l’opera di Marcello Morandini e promuovere l’arte concreta a livello internazionale, oggi tra le istituzioni di riferimento in Europa per questo ambito.
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Conferenze, laboratori e iniziative inclusive per tutti i pubblici
Accanto alla mostra, la Fondazione Morandini propone un articolato programma di iniziative culturali, educative e inclusive pensate per coinvolgere pubblici di tutte le età. Durante il periodo espositivo sono in calendario due conferenze pubbliche gratuite con l’artista e la curatrice, due speciali visite guidate serali con aperitivo e visite guidate dedicate ai bambini, per rendere accessibili i temi della luce e della percezione anche ai più piccoli.
Il programma per le famiglie si arricchisce poi dei Kids Lab, laboratori del sabato pomeriggio che, da settembre a dicembre, partono da una breve visita in mostra per arrivare a esperienze pratiche sui fenomeni luminosi. Per l’estate 2026 è previsto inoltre l’ampliamento del campus estivo Tra Forme & Colori, che offrirà tre settimane di attività tra luglio e settembre, con la partecipazione diretta di Barrese e Gaudiosi.
Accessibilità, memoria e orari di visita
L’attenzione all’accessibilità è confermata dal progetto Memorie d’arte, dedicato alle persone con demenza senile e Alzheimer e ai loro accompagnatori, con appuntamenti gratuiti ogni giovedì pomeriggio. Completano l’offerta i percorsi didattici per le scuole, realizzati in collaborazione con Ambarabart SRLS, una residenza d’artista e la pubblicazione del catalogo della mostra, prevista per settembre come strumento di documentazione e approfondimento critico.
ANTONIO BARRESE: MORFOLOGIE DI LUCE è visitabile alla Fondazione Marcello Morandini di Varese con i seguenti orari di apertura: giovedì dalle 15:00 alle 18:00; da venerdì a domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00. L’inaugurazione su invito è fissata per sabato 20 giugno alle ore 17:00, con apertura al pubblico da domenica 21 giugno alle ore 10:00.
Per informazioni e biglietti è possibile consultare il sito ufficiale della Fondazione. La mostra si inserisce così nella missione dell’istituzione varesina, impegnata a diffondere la conoscenza dell’opera di Morandini e a promuovere l’arte concreta attraverso mostre temporanee, conferenze e pubblicazioni che coinvolgono artisti nazionali e internazionali.
Foto: Ufficio Stampa