Alla MA-EC Gallery di Milano la prima personale italiana di Xiao Hui Wang: fotografie e video tra eros, dolore e rinascita interiore, in un percorso che invita lo spettatore a confrontarsi con i temi universali dell’esistenza.

Fotografia, memoria personale e tensione erotica si intrecciano nella prima personale milanese di Xiao Hui Wang, tra le artiste cinesi contemporanee più influenti. Dal 24 giugno 2026, la mostra Liberazione e Rinascita porta negli spazi della MA-EC Gallery di Milano una selezione di fotografie e video che ripercorrono quindici anni di ricerca, dal 1992 al 2007, in un viaggio visivo che attraversa trauma, desiderio e rigenerazione interiore.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Curata da Yinghao Kou, l’esposizione si inserisce nel cuore di Palazzo Durini, in Via Santa Maria Valle 2, e si inaugura il 24 giugno alle ore 18.30. Un’occasione per scoprire dal vivo il lavoro di un’artista cui la Cina ha dedicato due musei, a Suzhou e Shanghai, e che nel corso della sua carriera ha esposto in numerosi Paesi, partecipando anche ad Art Basel.

Un percorso tra eros, dolore e trasformazione

Il progetto espositivo riunisce opere appartenenti alle serie Eros of Flowers, Early Temptation e Self Extrication, realizzate tra il 1992 e il 2007. Nelle immagini di Xiao Hui Wang la figura umana, la tensione erotica tra uomo e donna e la vita delle donne in squallidi club convivono con un’attenzione quasi metafisica per il dettaglio, in cui anche i fiori diventano corpi carichi di desiderio. La loro sessualità, intensa e ambigua, è stata paragonata a quella delle celebri fotografie in bianco e nero di Robert Mapplethorpe.

La fotografia, per l’artista originaria di Tianjin, è uno strumento per raccontare persone e contesti ai limiti della resistenza psicologica: solitudine, disperazione, ma anche bellezza e desiderio di libertà. Zhang Jianxing, presidente della Tianjin Photography Association, ha sottolineato come nelle sue immagini fiori, acqua e nebbia smettano di essere semplici elementi naturali per farsi simboli di uno spirito più profondo, mentre lo storico dell’arte cinese Gu Zheng ha definito i suoi autoritratti «i più brutalmente onesti (…) nella storia della fotografia».

LEGGI ANCHE: Mostre a Milano 2026: la guida aggiornata

Dalla tragedia personale alla rinascita interiore

Alla base di Liberazione e Rinascita c’è una vicenda biografica segnata dal dolore. Nel 1991, in un incidente stradale, Xiao Hui Wang perde il marito e resta gravemente ferita: da quella frattura nasce una nuova fase della sua ricerca, segnata da una profonda introspezione sull’esistenza. Dalla fioritura all’appassimento dei fiori, dal vincolo della carne alla liberazione dello spirito, le sue opere si confrontano con i temi della vita, della morte, dell’amore, della speranza e della libertà.

Come sottolinea il curatore Kou, la mostra non è solo una retrospettiva pluridecennale, ma una testimonianza della forza vitale e dell’emancipazione interiore che attraversano tutta la produzione dell’artista. Le immagini invitano chi guarda a lasciarsi suggestionare e a intraprendere un personale percorso di rinascita, in risonanza con l’esperienza dell’autrice.

Xiao Hui Wang, pioniera della fotografia di nudo in Cina

Artista interdisciplinare residente in Germania, scrittrice e fondatrice dell’Interdisciplinary College, Xiao Hui Wang vive oggi tra Shanghai e Monaco. La sua attività spazia dalla fotografia al video, dalla scultura al design, fino alla new media art e alla scrittura. Già nel 1990 ha sfidato i tabù della Cina realizzando fotografie di nudo in bianco e nero in un periodo in cui il nudo artistico era un divieto assoluto, introducendo una prospettiva pionieristica nella storia dell’arte contemporanea cinese.

Il suo lavoro è stato riconosciuto a livello internazionale: è l’unica artista cinese inclusa tra i 62 protagonisti del volume di storia dell’arte Nude Photography: Masterpieces from the Past 150 Years, pubblicato dall’editore Prestel in Regno Unito, Stati Uniti e Germania. La sua autobiografia My Visual Diary, best seller da vent’anni e più volte ristampata, sarà adattata per il cinema. Parallelamente, ha collaborato con numerosi brand globali e ha ricevuto diversi premi, fino all’inclusione da parte di Hong Kong Phoenix Weekly tra i 50 cinesi destinati a influenzare il futuro del mondo.

La mostra è visitabile fino al 24 luglio 2026, dal martedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, il sabato dalle 15.00 alle 19.00.

Foto: Ufficio Stampa