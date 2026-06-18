Il maestro della mimetizzazione Liu Bolin arriva a Gibellina e Selinunte con il progetto ‘Macerie’: una performance pubblica e una serie di scatti che uniscono territori feriti dal terremoto attraverso l’arte.

Liu Bolin, artista cinese conosciuto a livello internazionale come The Invisible Man, arriva a Gibellina con il progetto Macerie, nell’ambito di Gibellina – Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026. Venerdì 19, dalle 16:00 alle 17:30, l’artista sarà protagonista di una performance pubblica al Parco Archeologico di Selinunte, aperta agli spettatori che potranno assistere dal vivo al processo di mimetizzazione che ha reso celebre il suo lavoro.

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La performance segna una nuova tappa nella ricerca di Bolin sul rapporto tra individuo e paesaggio, presenza e assenza, memoria e identità. A Gibellina e nel suo territorio l’artista ha scelto scorci emblematici tra la città nuova e le rovine di Poggioreale, estendendo idealmente il progetto anche all’Aquila, Capitale italiana della Cultura 2026, per costruire un racconto visivo che connette luoghi segnati dal terremoto.

Macerie: corpo, paesaggio e memoria condivisa

Realizzato in collaborazione con Galleria Gaburro, Macerie si articola in una serie di scatti e installazioni fotografiche che mettono in dialogo città ferite ma capaci di ricostruire speranza attraverso l’arte. Come in tutta la sua produzione, Bolin utilizza il proprio corpo come una tela vivente: ore di body painting trasformano la sua figura in una prosecuzione delle superfici che lo circondano, fino a farlo quasi scomparire tra pietre, foglie, colori, ombre e dettagli architettonici.

Dalle performance pubbliche a Gibellina, Selinunte e nel territorio verrà realizzata una serie fotografica che sarà presentata in una mostra in programma a novembre al MAC, Museo d’arte contemporanea Ludovico Corrao. L’opera di Bolin diventa così un ponte ideale tra luoghi diversi, uniti dalla necessità di fare i conti con le proprie ferite e di trasformarle in occasione di riflessione collettiva.

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Da oltre vent’anni l’artista porta avanti una ricerca che lo ha reso riconoscibile in tutto il mondo: le sue serie fotografiche, a partire da Hiding in the City, interrogano il rapporto tra uomo e natura, tra pensiero e potere politico, tra corpo e spazio urbano. La mimetizzazione non è mai un semplice trucco ottico, ma un gesto concettuale che mette in discussione il ruolo dell’individuo all’interno della società contemporanea.

Dal Cenacolo Vinciano a Gibellina: un percorso internazionale

Nato nel 1973 nella provincia cinese dello Shandong, Bolin si forma alla prestigiosa Accademia Centrale d’Arte Applicata, dove è allievo dell’artista Sui Jianguo. La sua ricerca prende avvio nel 2005 nel villaggio di Suojia a Pechino e, da allora, le sue foto e sculture sono state presentate in festival e musei internazionali, da Les Rencontres d’Arles al Centre Pompidou, dal Mudec di Milano al Palacio de Gaviria di Madrid.

Negli ultimi anni Bolin ha lavorato anche in Italia con progetti come Hiding in Florence, di cui tre scatti sono entrati nella collezione permanente delle Gallerie degli Uffizi, e ha realizzato mostre personali a Firenze, Milano, Roma e in numerose istituzioni europee. Parallelamente ha collaborato con artisti come Botero, JR, Carlos Cruz-Diez, Kenny Scharf e Rero, e con importanti marchi della moda e del lusso.

Nel 2025 prende avvio un progetto dedicato a L’Ultima Cena di Leonardo da Vinci, che coinvolge tre luoghi simbolici di Milano: il Cenacolo Vinciano, la Basilica di Santa Maria delle Grazie e la Galleria Vittorio Emanuele II. Qui la mimetizzazione diventa un atto di rispetto e contemplazione verso un capolavoro che appartiene all’immaginario collettivo, un modo per fondere il corpo dell’artista con l’opera e restituire un messaggio di pace, armonia e riconciliazione.

Con Macerie a Gibellina e Selinunte, Bolin prosegue questo percorso, scegliendo ancora una volta luoghi fortemente simbolici e caricati di memoria. Le sue apparizioni invisibili invitano il pubblico a guardare più a fondo il paesaggio, a interrogarsi sul rapporto tra distruzione e rinascita, tra ciò che è stato e ciò che può ancora diventare futuro.

Foto: Ufficio Stampa