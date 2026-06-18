Dal 20 giugno Villa Lysis a Capri ospita il Jago Museum Capri: sei opere, tra inediti e lavori iconici, trasformano la storica dimora in laboratorio di arte contemporanea.

Dal 20 giugno la storica Villa Lysis a Capri si trasforma in casa permanente per l’immaginario di Jago con l’apertura del Jago Museum Capri. Nella dimora affacciata sul mare, costruita ai primi del Novecento e legata alla figura di Jacques d’Adelswärd Fersen, prende forma un progetto che unisce museo, laboratorio e spazio di sperimentazione contemporanea.

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All’interno della villa l’artista avrà anche un laboratorio, concepito come luogo di ricerca e produzione, dove svilupperà nuove opere destinate al museo e a future esposizioni, intrecciando in modo stabile il proprio processo creativo con l’isola.

Un nuovo polo per il turismo culturale a Capri

Il Sindaco Paolo Falco definisce il museo un’opportunità straordinaria per il territorio, capace di inserirsi in una visione di sviluppo culturale che guarda al futuro senza perdere il legame con l’identità storica dell’isola. Il progetto punta a rafforzare un modello di turismo culturale sostenibile e di qualità, in grado di destagionalizzare i flussi e di attirare un pubblico attento all’arte contemporanea, alla ricerca e alla sperimentazione.

Nelle parole del primo cittadino, la presenza di un museo dedicato a un artista di rilievo internazionale contribuisce a qualificare l’immagine di Capri, che si conferma non solo meta turistica d’eccellenza, ma luogo vivo di produzione culturale, laboratorio di idee e punto d’incontro tra tradizione e innovazione.

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Jago stesso sottolinea come avvicinarsi a Villa Lysis significhi entrare in un luogo che custodisce memoria, bellezza e stratificazioni culturali profonde. Raccogliere il testimone della villa, da sempre spazio di incontro e visioni, per l’artista significa alimentarne l’energia originaria e riflettere sul ruolo dei luoghi: ogni museo è un tentativo di custodire un’idea di bellezza e, quando l’arte entra davvero in contatto con una comunità, non si limita a decorare il presente ma lo trasforma.

Le sei opere del percorso espositivo

Sono sei le opere che, per il momento, costituiscono il nucleo del Jago Museum Capri, distribuite sui tre piani della villa, tra la camera di Nino Cesarini, il salone di rappresentanza e la cosiddetta sala cinese. Due sculture sono presentate per la prima volta al pubblico: ACQUA (JAGO 2025), ispirata al mare di Capri, è un’installazione che trasforma il marmo in “liquido” attraverso 30 lastre scolpite, ognuna corrispondente a un fotogramma del moto dell’onda, invitando a riflettere sulla transitorietà delle forme e sul ruolo vitale dell’acqua.

MEDUSA (JAGO 2026) è un ritratto a mezzo busto che reinterpreta il mito della Gorgone con le sembianze di Whoopi Goldberg: i capelli-serpenti si allungano nello spazio, fissando in forma plastica la tensione tra movimento e immobilità. L’opera indaga il potere dello sguardo come luogo di conflitto, tra condanna, consapevolezza e autodeterminazione, ribaltando la tradizione del busto celebrativo in una presenza inquieta e contemporanea.

Completa il cuore del percorso APPARATO CIRCOLATORIO (JAGO 2017), installazione composta da trenta cuori in ceramica disposti in cerchio, ciascuno diverso dall’altro, che insieme restituiscono il movimento di un singolo battito cardiaco, accompagnati da un video in loop che ne riproduce la contrazione. Con DAVID (JAGO 2024), statua in bronzo che attinge all’iconografia classica di Davide e Golia per raccontare una storia di coraggio e rivalsa al femminile, Jago prosegue un progetto monumentale nato nel 2020 da un bozzetto in argilla e destinato a svilupparsi anche nel Jago Museum Napoli.

Chiude l’allestimento un dittico concettuale nato da un unico progetto e presentato come se fluttuasse nel buio: FETUS (JAGO 2019–2024), matrice originaria del celebre The First Baby, e THE FIRST BABY (JAGO 2019), la scultura in marmo più piccola realizzata dall’artista, un feto grande quasi come una mano e dal peso di 200 grammi, inviato nel 2019 sulla Stazione Spaziale Internazionale durante la missione Beyond dell’ESA e rientrato sulla Terra nel 2020 sotto la custodia dell’astronauta Luca Parmitano.

Villa Lysis, da rifugio d’amore a casa dell’arte

Costruita nel 1904 dal nobile parigino Jacques d’Adelswärd Fersen, Villa Lysis nacque come rifugio sfarzoso per vivere la storia d’amore con il giovane romano Nino Cesarini. La residenza divenne presto ritrovo di artisti, intellettuali, poeti e scrittori che frequentavano Capri agli inizi del Novecento, contribuendo al mito di una dimora ricca di stucchi, decorazioni, arredi e marmi pregiati, arroccata su uno sperone a picco sul mare.

Oggi quello stesso luogo, un tempo “consacrato all’amore e al dolore”, torna a essere spazio di creazione e pensiero, ospitando un museo che fa dialogare la memoria della villa con le visioni contemporanee di Jago. Per informazioni e biglietti è possibile consultare il sito ufficiale www.jago.art. Il format Jago Museum Capri segue gli orari e il calendario di apertura di Villa Lysis.

Foto: Ufficio Stampa