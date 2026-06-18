Dal 18 giugno al 4 ottobre 2026 CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia di Torino inaugura la direzione di François Hébel con la prima retrospettiva italiana di Harry Gruyaert e la mostra ‘Photo Typo’ dedicata ai manifesti di Werner Jeker.

CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia apre l’estate 2026 con un doppio progetto che segna l’avvio della direzione artistica di François Hébel. Dal 18 giugno al 4 ottobre 2026, negli spazi di Via delle Rosine 18 a Torino, il centro ospita la prima grande mostra italiana dedicata al maestro belga del colore Harry Gruyaert e l’esposizione Photo Typo di Werner Jeker, pensata per la Project Room.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Due mostre originali compongono così il nuovo programma espositivo: Retrospettiva ricostruisce decenni di ricerca fotografica di Gruyaert, tra televisione, paesaggi industriali e viaggi nel Sud del mondo, mentre Photo Typo ripercorre la produzione dei celebri manifesti di Jeker, in cui fotografia e tipografia diventano un unico linguaggio visivo.

Harry Gruyaert, pioniere del colore in fotografia

In Retrospettiva il pubblico incontra uno dei protagonisti della fotografia contemporanea, membro di Magnum Photos e tra i primi, in Europa, ad aver attribuito al colore una funzione creativa ed emotiva. Il percorso, cronologico, si apre con la serie TV Shots, realizzata a Londra nel 1972: qui Gruyaert manipola l’antenna del televisore per trasformare le trasmissioni in composizioni vibranti e astratte, dove Olimpiadi, spettacoli e immagini d’attualità diventano icone di una nuova cultura visiva dominata dal colore.

© Harry Gruyaert / Magnum Photos

Le sezioni successive mostrano come questa ricerca si sviluppi tra luoghi e contesti diversi. In Francia–Belgio la tavolozza nasce dai paesaggi industriali, dalle insegne e dagli oggetti dai colori vivaci tipici degli anni Settanta, che il fotografo organizza in composizioni fortemente grafiche. In Sud emerge invece la rivelazione del Marocco, punto di partenza per numerosi viaggi verso Egitto, India, Spagna e Turchia, dove luci abbacinanti e ombre profonde alimentano una visione sempre più percettiva.

Industrie, Litorali e Aeroporti

La sezione Industrie raccoglie gli incarichi realizzati per opuscoli finanziari e campagne aziendali, trasformando miniere, impianti e centrali in immagini quasi astratte. In Est incontra Ovest il confronto tra il sogno americano e la Russia post-sovietica mette in scena identità visive opposte, mentre Litorali riduce paesaggi marini all’essenziale, giocando su cielo, sabbia e orizzonte. Chiudono il percorso gli Aeroporti, luoghi di transito in cui vetrate e riflessi generano colori netti e presenze fugaci.

© Harry Gruyaert / Magnum Photos

Accanto alle fotografie, CAMERA rinuncia al catalogo tradizionale per proporre in vendita tutti i libri attualmente disponibili di Gruyaert, presentati in una vetrina dedicata. L’istituzione affianca inoltre alla mostra la masterclass La geometria del colore con Harry Gruyaert, in programma dal 30 settembre al 4 ottobre, rivolta a fotografi e fotografe che vogliono sviluppare un progetto personale e rafforzare la propria identità autoriale.

LEGGI ANCHE: Mostre giugno 2026 a Torino: la guida aggiornata

I manifesti di Werner Jeker tra fotografia e tipografia

Nella Project Room, Photo Typo introduce il lavoro di Werner Jeker, graphic designer svizzero che ha ridefinito il graphic design contemporaneo applicato alla fotografia. Considerato tra i più importanti cartellonisti della sua generazione, Jeker ha firmato oltre 800 manifesti per istituzioni culturali, sociali e commerciali, sviluppando un linguaggio in cui fotografia e tipografia si fondono fino a trasformare il manifesto in opera grafica autonoma.

Allestimento © Werner Jeker

La mostra, concepita appositamente per CAMERA e presentata per la prima volta in questa forma, riunisce circa 70 manifesti selezionati dall’artista, scelti per il ruolo strutturale giocato dalla fotografia nella composizione. L’allestimento, curato dallo stesso Jeker, evidenzia la sua capacità di intervenire sulle immagini con sensibilità e rispetto, amplificandone la forza visiva attraverso il dialogo con il testo.

In occasione dell’esposizione verrà pubblicato da Dario Cimorelli Editore un volume che raccoglie per la prima volta i manifesti in cui la fotografia dialoga con la tipografia, pensato come strumento per approfondire un rapporto – quello tra immagine e parola – spesso complesso ma ricco di possibilità narrative. Le due mostre, entrambe curate da Hébel, propongono così un’estate torinese in cui la fotografia diventa terreno di sperimentazione, tra il colore radicale di Gruyaert e la precisione grafica di Jeker.

Foto: Ufficio Stampa