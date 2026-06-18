Al Rettorato dell’Università dell’Aquila arriva ‘Contaminazioni’, secondo appuntamento di Seminiamo Arte VI: dodici dittici tra reportage di Pino Bertelli e immagini generate dall’AI sui volti dell’infanzia negata.

L’Aquila conferma la sua vocazione di laboratorio culturale con il secondo appuntamento di Seminiamo Arte VI edizione, rassegna inserita nel programma di L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026. Dal 1 luglio 2026, negli spazi del Rettorato dell’Università degli Studi dell’Aquila – Palazzo Camponeschi, va in scena CONTAMINAZIONI – Contro la guerra e l’innocenza dell’infanzia negata, progetto che mette in dialogo i dittici fotografici di Pino Bertelli e Antonio Gasbarrini.

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La mostra, aperta fino al 29 agosto 2026 con ingresso libero dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 19.00, porta nel cuore della città un racconto visivo sull’infanzia violata dai conflitti e dalle disuguaglianze sociali. Un tema che si intreccia con il percorso di rinascita del territorio aquilano, a cui la rassegna Seminiamo Arte contribuisce da anni con progetti diffusi e partecipati.

Dodici dittici tra reportage e intelligenza artificiale

Contaminazioni si compone di dodici dittici fotografici. A sinistra, le immagini in bianco e nero realizzate dal reporter sans frontières Pino Bertelli ritraggono bambine e bambini, spesso adolescenti, incontrati in zone di guerra, in contesti esistenziali svantaggiati in Africa e America Latina, durante manifestazioni pacifiste o in situazioni di forte criticità sociale. A destra, le corrispondenti immagini generate dall’AI a partire dai prompts elaborati dal critico d’arte Antonio Gasbarrini.

Il filo conduttore dei prompts chiama in causa opere e artisti che hanno raccontato la violenza della storia: dalla Strage degli innocenti di Giotto e Nicola Pisano alle battaglie di Jean Fouquet, Paolo Uccello, Leonardo e Michelangelo, fino ai Disastri della guerra di Goya, alla Guernica di Picasso, alle visioni di Dalì, Otto Dix, Siqueiros e Guttuso. Il risultato è un confronto serrato tra un “prima” analogico e un “poi” digitale che interroga il nostro modo di guardare alle immagini di guerra oggi.

Grazie a un QRCode presente in ciascun dittico, i visitatori possono accedere direttamente alle opere e agli autori evocati dall’intelligenza artificiale nei singoli prompts, trasformando il percorso espositivo in una sorta di atlante da “sfogliare” della Storia dell’Arte legata ai temi del conflitto e dell’infanzia negata.

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Seminiamo Arte e il ruolo del MuBAq per la comunità

Nel fitto calendario di L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026, la rassegna Seminiamo Arte del MuBAq Museo dei Bambini L’Aquila si conferma un tassello centrale. Come sottolinea il sindaco Pierluigi Biondi, «la mostra Contaminazioni affronta con coraggio il tema dell’infanzia attraverso un dialogo inedito tra il reportage fotografico e l’intelligenza artificiale, dimostrando come l’arte contemporanea possa farsi sentinella della storia e motore di rigenerazione civile».

Nata nel 2021, in piena emergenza Covid, nel post-sismico Villaggio di San Lorenzo – dove ancora oggi vivono gli abitanti sfrattati dal borgo medievale di Fossa e dove ha sede il MuBAq – la rassegna è diretta da Lea Contestabile e Antonio Gasbarrini. Fin dalle origini punta su un’arte contemporanea capace di rigenerare la coscienza civica, intrecciando innovazione, rigenerazione urbana e partecipazione comunitaria.

Per il 2026 Seminiamo Arte si articola in sezioni come Arte e Natura, Arte e Spiritualità, Arte Pubblica, Arte Relazionale, Residenze d’Artista, Workshop e laboratori, distribuite in una costellazione di sedi che va dai conventi storici agli spazi urbani e alle gallerie cittadine. Un modo per restituire alla comunità luoghi trasformati in presìdi culturali e relazionali.

MuBAq, creatività infantile e arte internazionale

Il MuBAq Museo dei Bambini L’Aquila nasce con l’obiettivo di valorizzare la creatività fin dalla più tenera età, attraverso workshop dedicati, organizzati sia nella sede del Villaggio di San Lorenzo sia in location esterne. Il museo sta costruendo nel tempo una collezione di arte internazionale e un Parco scultura, oltre a promuovere mostre che mettono in dialogo linguaggi e generazioni diverse.

Con Contaminazioni, il MuBAq porta nel Rettorato dell’Università un progetto che unisce impegno civile, sperimentazione tecnologica e riflessione sullo sguardo. I volti dei bambini fotografati da Bertelli, affiancati dalle visioni generate dall’AI, invitano il pubblico a interrogarsi sul modo in cui le immagini di guerra circolano, vengono rielaborate e rischiano di perdere il loro peso etico se non accompagnate da una consapevolezza critica.

In questo gioco di rimandi tra analogico e digitale, tra storia dell’arte e cronaca, Seminiamo Arte continua a seminare nel territorio aquilano pratiche di partecipazione e memoria condivisa, riaffermando il ruolo dell’arte come strumento di pace, solidarietà e rigenerazione sociale.

Foto: Ufficio Stampa