Alla GAM di Torino torna Accademia della Luce con Summer Solstice III: una serata gratuita di musica sperimentale, ricerca sonora e performance dedicate al dialogo tra luce e suono.

Alla GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino il 21 giugno il solstizio d’estate si celebra con Accademia della Luce, il Public Program di Luci d’Artista 28. La terza edizione di Summer Solstice III, a cura di Antonio Grulli, propone una grande serata gratuita dedicata a Luce e suono, tra musica, ricerca sonora e sperimentazione vocale, negli spazi dell’Arena Paolini e dell’Underground al piano -1.

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Dalle 18:30 fino a tarda sera, il pubblico potrà attraversare un percorso di performance che esplorano le affinità fisiche e percettive tra luce e suono, fenomeni inafferrabili capaci di trasformare gli spazi e di attraversare i corpi. L’iniziativa si inserisce nel programma di Luci d’Artista, il Museo di Luce a cielo aperto della città, e conferma la vocazione di Accademia della Luce come piattaforma curatoriale ed educativa.

Luce e suono: tre performance per il solstizio

La serata si apre alle 18:30 nell’Arena Paolini con l’introduzione di Antonio Grulli, per poi spostarsi alle 19:00 nello Spazio del Contemporaneo al piano -1 con Luciano Chessa e la sua performance Trasmissioni Plastiche. Il lavoro nasce da esperienze di residenza alla Lou Harrison House di Joshua Tree e presso la Direction des Affaires Culturelles del Principato di Monaco, e utilizza corde elastiche che attivano dispositivi sonori a distanze inconsuete, in dialogo con una corda mossa da un motore elettrico e investita da un fascio di luce.

Alle 20:00 l’Arena Paolini ospita Nina Baietta con Oscillo, lavoro per quattro voci e quattro speaker realizzato con Paola Micheletti, Liliana Sommariva e Denise Tosato. La performance costruisce una drammaturgia dell’assenza, guidando lo spettatore da una dimensione acustica e corporea a una dimensione amplificata e invisibile, in cui la voce si esaspera fino a diventare particellare e diffusa nello spazio quadrifonico.

Chiude il programma, alle 21:00 ancora in Arena Paolini, Enrico Malatesta con Circolo del sorgere e del dissolversi. La sua ricerca rilegge il potenziale sonoro delle campane tibetane e di altri oggetti come altoparlanti, pietre, walkman e tessuti, trasformando la risonanza in una condizione percettiva attiva dove il corpo diventa superficie sensibile attraversata da vibrazioni, correnti e pressioni.

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Il Public Program di Luci d’Artista e le accensioni straordinarie

Accademia della Luce nasce come evoluzione del Public Program di Luci d’Artista, avviato nel 2018 per rafforzare l’inclusività e ampliare il pubblico della manifestazione. Per la 28ª edizione tutte le attività sono costruite attorno al tema Luce e suono, con progetti sviluppati insieme ai Dipartimenti Educazione delle principali istituzioni per l’arte contemporanea della città: Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Fondazione Merz, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, GAM, MAO, PAV Parco Arte Vivente e MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile.

Dal 21 al 24 giugno, tra le 22:00 e l’1:00, il programma si estende nello spazio urbano con l’accensione straordinaria di alcune installazioni permanenti e temporanee di Luci d’Artista, creando un ideale collegamento tra Summer Solstice e i festeggiamenti per San Giovanni Battista. Tra le opere luminose che ridisegnano la città figurano VR Man di Andreas Angelidakis, Regno dei fiori: nido cosmico di tutte le anime di Nicola De Maria, L’energia che unisce si espande nel blu di Marco Gastini, Illuminated Benches di Jeppe Hein, Piccoli spiriti blu di Rebecca Horn, Cultura=Capitale di Alfredo Jaar, Doppio Passaggio di Joseph Kosuth, io, sono nato qui. di Renato Leotta, Il volo dei numeri di Mario Merz, Concerto di parole di Mario Molinari, Amare le differenze di Michelangelo Pistoletto e Luce Fontana Ruota di Gilberto Zorio.

Durante Summer Solstice III le mostre e la collezione della GAM resteranno chiuse, mentre il pubblico avrà a disposizione un angolo bar e un food truck curati da Bar Baglio, la nuova caffetteria del museo. La partecipazione alla serata è gratuita e il programma completo è disponibile online. Accademia della Luce continua così a intrecciare sperimentazione artistica, formazione e partecipazione, trasformando il solstizio estivo in un momento condiviso di ascolto e di esperienza della luce.

Foto: Ufficio Stampa