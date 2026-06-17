Alla Tenuta Dello Scompiglio di Vorno, vicino Lucca, la personale di Hans Op de Beeck trasforma una giostra fossilizzata e un film d’animazione in un viaggio silenzioso tra memento mori, paesaggi notturni e stati di sospensione.

Hans Op de Beeck torna in Italia con la personale Danse Macabre, allestita alla Tenuta Dello Scompiglio di Vorno, nel comune di Capannori, alle porte di Lucca, dal 11.4.2026 al 25.10.2026. Curata da Angel Moya Garcia, la mostra riunisce una grande installazione site-specific e un film d’animazione che portano il pubblico dentro un paesaggio sospeso tra fiaba oscura, memoria e riflessione esistenziale.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

L’artista belga, noto per le sue installazioni monumentali e immersive, lavora da anni su scene enigmatiche e congelate nel tempo, dove la relazione tra essere umano e mondo circostante si intreccia con interrogativi universali sulla fragilità dell’esistenza. A Vorno questa ricerca si concentra su una giostra grigia, cristallizzata, che diventa metafora della condizione umana e dispositivo di memento mori contemporaneo.

Una giostra fossilizzata tra gioco, lutto e memento mori

Cuore di Danse Macabre è un parco notturno in bianco e nero, fatto di alberi spogli e specchi d’acqua, attraversato da un sentiero che conduce verso una giostra monocroma a grandezza naturale. Questa scenografia, pensata come un’ideale inquadratura di apertura cinematografica, accoglie il visitatore in un paesaggio fittizio privo di colore, dove barili di petrolio diventano focolari e l’attrazione sembra abbandonata in una notte senza fine.

La giostra tradizionale, barocca, colorata e spesso kitsch, qui è trasformata in un oggetto malinconico e tragico. Il grigio opaco spegne ogni residuo di vitalità, rendendo la struttura simile a un fossile o a un relitto coperto di cenere dopo un incendio o una catastrofe. Non si tratta di un’imitazione realistica, ma di un’interpretazione scultorea che amplifica la dimensione emotiva: l’allegria smorzata, il vuoto dopo la festa, la consapevolezza di un tempo che non scorre più.

Il titolo Danse Macabre richiama la tradizione della natura morta come memento mori: sulla giostra compaiono un’intera famiglia di scheletri che sembra divertirsi, pile di piatti usati, resti di torte, bottiglie e bicchieri vuoti, posacenere, frutta e altri oggetti che suggeriscono un campo di battaglia ormai abbandonato. Nulla è come sembra: lo scheletro di una bambina tiene al guinzaglio una foca ruggente, un damerino fuma tranquillo in carrozza, un aeroplanino evoca un bombardiere della Prima guerra mondiale.

Nel lavoro di Op de Beeck la giostra diventa così immagine tragicomica dell’intrattenimento umano: prendiamo i bambini, li mettiamo su cavalli di legno e li lasciamo girare in tondo, inutilmente. La scelta del monocromo accentua questa lettura, trasformando l’oggetto ludico in un dispositivo meditativo sul tempo, sulla fine e sulla ripetizione.

LEGGI ANCHE: Mostre giugno 2026 a Bologna: la guida aggiornata

Dal paesaggio notturno al film d’animazione Vanishing Point

Un paesaggio sonoro composto da Sam Vloemans ed eseguito dall’Hermes Ensemble accompagna il percorso e guida verso la seconda parte del progetto, dove viene proiettato il film d’animazione Vanishing Point. Il titolo rimanda al punto di fuga della prospettiva, l’istante in cui le linee convergono e la profondità tridimensionale diventa impercettibile, ma anche, in senso metaforico, a una soglia tra ciò che è misurabile e leggibile e ciò che scivola nell’ignoto.

Il film si apre con l’immagine di un bambino disteso, gli occhi chiusi, immerso in un sonno sereno. Da lì lo spettatore viene trasportato in una sequenza di paesaggi fittizi, nature morte e figure che prendono vita a partire dagli acquerelli dell’artista. In dialogo con la musica, le immagini costruiscono un’atmosfera tranquilla e coinvolgente, invitando a lasciarsi andare in un momento di abbandono e sospensione.

Il termine vanishing rimanda all’idea di scomparire improvvisamente e completamente, o, in senso matematico, di diventare zero. Op de Beeck si concentra su quei momenti in cui, come esseri umani, diventiamo per un attimo nulla o nessuno: quando lasciamo andare la comprensione logica e razionale del mondo e scivoliamo in uno stato di atemporalità, in cui identità, tempo e spazio sembrano dissolversi.

La Tenuta Dello Scompiglio tra arte, paesaggio e sostenibilità

La mostra si inserisce nel più ampio Progetto Dello Scompiglio, ideato e diretto da Cecilia Bertoni nella Tenuta omonima sulle colline di Vorno. Qui le arti visive e performative dialogano con il paesaggio, il bosco, la fauna e l’architettura, in una prospettiva che mette al centro la sostenibilità ambientale e la responsabilità nei confronti del territorio.

Accanto all’azienda agricola e alla Cucina Dello Scompiglio opera l’Associazione Culturale Dello Scompiglio, attiva dal 2007 nella produzione e ospitalità di spettacoli, concerti, mostre, installazioni, residenze d’artista, laboratori e workshop. Una particolare attenzione è dedicata anche alle attività per bambini e ragazzi, con rassegne teatrali, percorsi all’aperto e campi estivi.

Per Danse Macabre l’inaugurazione è prevista l’11 aprile, dalle ore 11.00 alle 19.30, con ingresso libero. La mostra sarà poi visitabile il giovedì e venerdì dalle ore 14.00 alle 18.00 e il sabato e domenica dalle ore 15.00 alle 19.00, oppure su appuntamento. Il biglietto di 10,00 euro include anche l’accesso alle opere permanenti della Tenuta.

Foto: Ufficio Stampa