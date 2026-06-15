Il Principato di Monaco celebra i 70 anni delle nozze tra il Principe Ranieri III e Grace Kelly con la mostra ‘Wedding of the Century’ al Palazzo dei Principi, tra abiti, gioielli e materiali d’archivio.

Settant’anni dopo il matrimonio che ha fatto sognare il mondo, il Principato di Monaco celebra l’unione tra il Principe Ranieri III e Grace Kelly con la mostra Wedding of the Century, allestita negli Appartamenti di Stato del Palazzo dei Principi dal 18 giugno 2026 al 25 settembre 2026. Un percorso espositivo che riporta i visitatori al 1956, quando l’attrice americana e il sovrano monegasco trasformarono un matrimonio reale in un vero fenomeno globale.

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L’esposizione riunisce abiti, gioielli, fotografie, filmati d’epoca, doni ufficiali e materiali d’archivio mai mostrati prima, per raccontare i momenti salienti e i retroscena di una settimana che ha segnato la storia contemporanea del Principato. Un racconto che intreccia protocollo, glamour e romanticismo, restituendo la dimensione pubblica e insieme intima di quelle nozze seguite da milioni di persone.

Dal 12 al 19 aprile 1956: una settimana che ha cambiato Monaco

Il percorso della mostra segue cronologicamente le tappe di quei giorni, dall’arrivo spettacolare di Grace Kelly nel porto di Monaco il 12 aprile 1956 fino alla partenza degli sposi per la luna di miele il 19 aprile. In questo arco di tempo, il Principato diventa il palcoscenico di una vera favola moderna, documentata da una copertura mediatica senza precedenti per l’epoca.

Grazie alla diffusione massiccia di immagini, racconti e oggetti commemorativi, il matrimonio tra Ranieri III e Grace Kelly ha superato i confini della cronaca mondana per trasformarsi in un fenomeno globale, capace di influenzare il cinema, la moda, la cultura pop e perfino l’immaginario legato al mondo dei matrimoni. “Wedding of the Century” invita a rileggere quella storia non solo come un sogno romantico, ma come un momento chiave nella costruzione dell’identità internazionale di Monaco.

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Una mostra tra storia, glamour e promozione del Principato

Allestita in uno dei luoghi più simbolici del Principato, la mostra permette di immergersi in una pagina di storia che continua a esercitare fascino sulle nuove generazioni. Il percorso espositivo valorizza il ruolo del matrimonio reale nella trasformazione di Monaco in una delle destinazioni più iconiche al mondo, tra turismo culturale, eventi esclusivi e attenzione all’immagine.

La Direzione del Turismo e dei Congressi del Principato, servizio del Governo che fa capo al Dipartimento delle Finanze e dell’Economia, promuove iniziative come “Wedding of the Century” per mantenere alto il flusso di visitatori durante tutto l’anno. In collaborazione con i protagonisti dei settori turistico, economico e culturale, l’ente lavora per creare l’ambiente ideale per ogni tipologia di pubblico, puntando su esperienze indimenticabili in una meta che vuole essere sempre più sostenibile ed equa.

Orari di visita e informazioni pratiche

Wedding of the Century è visitabile dal 18 giugno al 25 settembre 2026 negli Appartamenti di Stato del Palazzo dei Principi di Monaco. Gli orari di apertura variano a seconda del periodo: a giugno e settembre dalle 10.00 alle 18.00, mentre nei mesi di luglio e agosto dalle 10.00 alle 19.00. Informazioni e biglietti sono disponibili sul sito ufficiale www.visitepalaisdemonaco.com, punto di riferimento per organizzare la visita al Palazzo e scoprire le altre proposte del Principato.

Foto: Ufficio Stampa