Alla Manifattura Tabacchi di Firenze arriva “Paper/Cosmic Breeze” di Gianni Pettena: un’installazione di carta e luce, visitabile gratuitamente fino al 16 settembre 2026 negli spazi industriali di MOTEL.

Paper/Cosmic Breeze di Gianni Pettena trasforma gli spazi di Manifattura Tabacchi a Firenze in un paesaggio di carta e luce, aperto alla partecipazione del pubblico. L’installazione, inaugurata l’11 giugno 2026 con il patrocinio del Comune,

è ospitata nel nuovo spazio eventi MOTEL e sarà visitabile gratuitamente fino al 16 settembre 2026.

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L’opera nasce nel 1971 al Minneapolis College of Art and Design con il titolo Paper/Midwestern Ocean e arriva nel capoluogo toscano dopo la prima presentazione italiana alla Milano Art Week e alla Milano Design Week 2026 negli spazi di BiM, progetto di rigenerazione urbana promosso da Manifattura Placemakers, già responsabile della riqualificazione di Manifattura Tabacchi.

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Un’architettura effimera da attraversare e trasformare

L’installazione è composta da lunghe strisce di carta sospese al soffitto che riempiono completamente l’ambiente, configurandosi come un’architettura effimera e mutevole. Il pubblico è invitato a ritagliare il proprio percorso grazie a delle forbici, assumendo un ruolo attivo: chi visita non si limita a osservare, ma diventa parte integrante dell’opera, contribuendo a definirne la configurazione spaziale e il significato complessivo.

In occasione dell’apertura è lo stesso Pettena a eseguire i primi tagli, avviando un processo di trasformazione affidato poi alla partecipazione collettiva. L’intervento luminoso del collettivo Specific, fondato all’interno di BiM dagli artisti Patrick Tuttofuoco e Andrea Sala, dal regista e autore Nic Bello e dalla food designer Alessandra Pallotta, con il successivo coinvolgimento di Marco Bruzzone ed Elena Morganti, amplifica la natura trasformativa dell’opera senza alterarne l’equilibrio.

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Grazie al supporto di Targetti come Technical Lighting Sponsor, la luce diventa un elemento dinamico e sensoriale: un segno caldo color ambra che dialoga con il bianco della carta e ne accompagna le mutazioni generate dall’interazione dei visitatori, sottolineando con accensioni e dissolvenze le continue variazioni dello spazio nel tempo.

MOTEL, nuovo spazio industriale aperto alla città

Paper/Cosmic Breeze è curata da Davide Giannella, che aggiorna il titolo originario verso una visione cosmica: dal mare iniziale si passa a un paesaggio attraversato da una moltitudine di strisce di carta, mosse idealmente da una brezza che si percepisce nel fruscio continuo del materiale. L’installazione inaugura il palinsesto culturale di MOTEL, nuovo spazio eventi di Manifattura Tabacchi al piano terra dell’edificio B3, caratterizzato dall’architettura industriale originale.

MOTEL si presenta come una destinazione aperta alla città e uno spazio versatile: oltre 3.000 mq complessivi, con più di 1.500 mq destinati agli eventi, 500 mq tra giardino e terrazza e oltre 900 mq dedicati al Caveau, archivio storico e materico dell’ex fabbrica. Qui troveranno posto mostre, performance, happening ed eventi, in continuità con il più ampio progetto di rigenerazione urbana di Manifattura Tabacchi.

Nel mese di settembre il collettivo artistico fiorentino Kinkaleri, attivo tra teatro sperimentale, danza, performance e arti visive, presenterà una performance dal vivo pensata appositamente in dialogo con l’installazione. Il finissage di Paper/Cosmic Breeze è fissato per il 16 settembre 2026.

Orari di visita e informazioni pratiche

L’installazione è allestita a MOTEL (edificio B3) in Via Elsa Morante, con ingresso gratuito da questa via. Dal 12 al 30 giugno l’accesso è libero dal mercoledì al venerdì dalle 17.00 alle 21.00 e il sabato dalle 10.00 alle 12.00, con chiusura il lunedì, martedì e domenica.

Dal 1° al 31 luglio la mostra è visitabile su appuntamento, previa prenotazione su Eventbrite, con aperture il giovedì e il venerdì dalle 17.00 alle 20.00. Ad agosto lo spazio rimane chiuso, mentre dal 3 al 16 settembre riapre dal mercoledì al venerdì dalle 17.00 alle 21.00 e il sabato dalle 10.00 alle 12.00, con chiusura il lunedì, martedì e domenica. Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale di Manifattura Tabacchi.

Foto: Leonardo Morfini