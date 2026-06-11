La Fondazione La Rocca di Pescara dedica a Ugo La Pietra la mostra ‘Alla finestra’, a cura di Giacinto Di Pietrantonio, dal 16 giugno al 3 ottobre 2026, tra opere, teoria dell’abitare e relazione con la città.

La Fondazione La Rocca di Pescara dedica una grande mostra a Ugo La Pietra con il progetto espositivo Alla finestra, a cura di Giacinto Di Pietrantonio, in programma dal 16 giugno al 3 ottobre 2026. L’iniziativa si inserisce nel solco di una ricerca che, fin dagli esordi, mette in dialogo arti visive, architettura, design e riflessione teorica sull’abitare contemporaneo.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Prima dell’apertura al pubblico, il calendario prevede un momento dedicato agli addetti ai lavori: l’anteprima stampa del 13 giugno 2026 alle ore 17, seguita alle 18 dalla presentazione in anteprima del catalogo edito da Allemandi e, alle 18.30, dall’opening ufficiale. Una giornata pensata come introduzione al percorso espositivo e al pensiero dell’artista.

La finestra come soglia tra interno, esterno e discipline

Nato a Bussi sul Tirino, in provincia di Pescara, nel 1938, Ugo La Pietra è architetto di formazione, artista, cineasta, editor, musicista, fumettista e docente. Dal 1960 si definisce «ricercatore nel sistema della comunicazione e delle arti visive», muovendosi tra arte e progetto e rifiutando appartenenze disciplinari troppo rigide. Nel catalogo, Di Pietrantonio lo descrive come a pieno titolo l’erede di una tradizione umanista, capace di far convivere nello stesso percorso arte, architettura, design, musica e teoria.

Al centro della mostra c’è la finestra come simbolo e strumento di relazione tra individuo e ambiente. La rottura tra spazio privato e spazio pubblico passa proprio da questo elemento, che diventa soglia critica tra interno ed esterno. Non solo dispositivo architettonico, ma anche passaggio tra discipline, linguaggi e modalità dell’abitare, la finestra si fa apertura e barriera, cornice e attraversamento, forma di conoscenza e zona di instabilità.

LEGGI ANCHE: Il Periodo Africano di Picasso: la spiritualità delle maschere africane e l’inizio del Cubismo

Un percorso in sei sezioni tra paesaggio, città e immaginario

Con circa 70 opere tra lavori bidimensionali e tridimensionali – acrilici su tela, fotomontaggi, acquerelli su carta, oltre a ceramiche e arazzi – il percorso si apre con un Preambolo introduttivo e si articola in sei sezioni tematiche. In Vivere alla finestra la tensione tra interno ed esterno si rovescia in una dimensione intima: l’interno tende a chiudersi su sé stesso e la visione diventa mentale, affidata più all’immaginazione che all’affaccio reale.

La sezione Dietro la finestra indaga la soglia come limite e possibilità insieme: ciò che separa il dentro dal fuori diventa anche ciò che consente di immaginare uno scarto, un passaggio. In Architettura/Natura il dialogo tra costruzione e ambiente restituisce una delle tensioni centrali del lavoro di La Pietra, mettendo in relazione progetto, spazio e vita.

Nelle sezioni Il giardino delle delizie e Il paesaggio l’apertura si estende verso una dimensione più ampia, tra natura, memoria e immaginazione, dove il paesaggio emerge come costruzione interiore oltre che visiva. Il percorso si conclude con Fuori dalla finestra: nella città, in cui lo sguardo si sposta nello spazio urbano, terreno centrale della ricerca dell’artista, trasformando il rapporto tra individuo e ambiente in occasione di riflessione critica sull’abitare contemporaneo.

Abitare ovunque e guardare il mondo da più punti di vista

Nel celebre slogan di La Pietra, abitare è essere ovunque a casa propria, la finestra rappresenta una possibilità di apertura: una soglia che permette di immaginare il passaggio tra casa, città, paesaggio e immaginazione. Come osserva Di Pietrantonio, quella proposta dall’artista non è un’idea di finestra ridotta a semplice strumento di rappresentazione, ma un insieme di dispositivi per guardare il mondo da prospettive molteplici.

In questo senso Alla finestra restituisce con chiarezza la natura di una ricerca che tiene insieme arti visive, teoria, città e immaginario, continuando a interrogare il rapporto fra individuo e ambiente, fra esperienza privata e dimensione collettiva. La mostra sarà accompagnata da un Public Program di incontri di approfondimento e da visite guidate per le scuole, pensati per ampliare il dialogo con il pubblico e con il territorio.

Foto: Ufficio Stampa