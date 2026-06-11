Il PAC di Milano presenta ‘Eravamo notte, ora siamo giorno’ di Ambrosia Fortuna: oltre dieci anni di fotografie e video tra Milano e Napoli dedicati alla comunità queer e drag italiana.

Al PAC Padiglione d’Arte Contemporanea di Milano arriva Eravamo notte, ora siamo giorno, progetto espositivo dell’artista e fotografa Ambrosia Fortuna, a cura di Sabato De Sarno. La mostra riunisce fotografie e video realizzati in oltre dieci anni tra Milano e Napoli, costruendo un archivio visivo dedicato alla scena queer e drag italiana.

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Il percorso nasce dall’esperienza diretta dell’artista, che giunge a Milano a 21 anni e si immerge nella vita culturale e notturna della città. Le immagini non sono una cronaca esterna, ma una testimonianza vissuta: frutto di relazioni intime, fiducia reciproca, prossimità e senso di appartenenza a una comunità che trova nello spazio notturno un luogo di espressione e libertà.

Corpi, tempo e comunità tra Milano e Napoli

Le fotografie e le riprese video restituiscono frammenti di quotidianità: preparazioni, camerini, attese, momenti domestici, confessioni, amicizie. Il focus è sulla dimensione umana e affettiva di una comunità queer che si riconfigura di notte, tra club, case e spazi performativi, ma che rivendica anche alla luce del giorno il diritto di esistere e di essere rappresentata con delicatezza.

Nel progetto il tempo diventa elemento centrale: i corpi cambiano, le identità si trasformano, le relazioni si ridefiniscono. Ciò che resta costante è il desiderio di esistere e di essere riconosciuti, in un archivio visivo aperto e in continua evoluzione che intreccia memoria personale e racconto collettivo.

La pratica di Ambrosia Fortuna, nata a Napoli nel 1993, si sviluppa tra Milano, Napoli e Roma, intrecciando fotografia, performance e ricerca visiva. Il suo lavoro indaga identità, trasformazione, corpo e appartenenza, costruendo archivi in cui l’immagine diventa strumento di memoria, affermazione e cura.

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Il ruolo del PAC e le connessioni con Milano Pride

Con questa mostra il PAC conferma la propria attenzione verso pratiche artistiche contemporanee capaci di interrogare identità, rappresentazione e comunità, valorizzando linguaggi che tengono insieme dimensione personale e riflessione pubblica. Lo spazio espositivo progettato da Ignazio Gardella è da decenni un luogo dedicato alla sperimentazione, aperto alla scena italiana e internazionale.

La mostra è promossa dal Comune di Milano – Cultura e prodotta dal PAC con Wunderplace Studio, in collaborazione con Orgoglio Porta Venezia Milano. Il progetto si inserisce inoltre nel calendario del Milano Pride 2026 e del Pride Month, contribuendo a trasformare la città in un osservatorio contemporaneo sui temi dell’identità, dell’inclusione e della trasformazione urbana.

La rassegna è realizzata con il supporto di Levi’s®, che rinnova il proprio impegno a sostegno della comunità LGBTQIA+ e sottolinea il valore della self expression come forma di identità, libertà e appartenenza. La mostra è accompagnata da un catalogo edito da Silvana Editoriale, mentre il programma completo delle attività è disponibile su PAC Milano.

Il PAC è aperto al pubblico in via Palestro 14 con orario sabato-lunedì 10.00-19.30, inserendosi nel cuore della rete culturale milanese e contribuendo, anche attraverso la fotografia, a leggere le complessità della società contemporanea.

Foto: Ambrosia Fortuna